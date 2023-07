Quer baixar WhatsApp Aero atualizado? Veja recursos (e riscos) do APK

Baixar o WhatsApp Aero atualizado é o desejo de muitos usuários que desejam ter recursos extras no mensageiro. O WhatsApp Aero é um MOD, ou seja, uma versão modificada do software original que exige o uso de uma APK não-oficial para funcionar. Ele foi criado por um desenvolvedor turco com a intenção de atrair usuários do WhatsApp que buscam por funções extras, como a personalização da interface.

Devido ao seu sucesso e poder de alcance do app de mensagens, muitos programas alternativos começaram a surgir e ser baixados, como é o caso do WhatsApp Aero, GB WhatsApp, WhatsApp Plus, entre outros. Apesar dos atrativos, os aplicativos clones trazem riscos aos usuários e podem causar até a expulsão permanente da conta do WhatsApp original.

Tudo sobre baixar o WhatsApp Aero: veja o guia completo

O TechTudo reuniu abaixo seis informações importantes sobre o WhatsApp Aero que você precisa saber. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

WhatsApp Aero: o que é? Como funciona o WhatsApp Aero Qual é a diferença entre o WhatsApp Aero e o GB WhatsApp? Quais são os riscos de baixar o WhatsApp Aero? Banimento no WhatsApp Como atualizar o WhatsApp Aero?

1. WhatsApp Aero: o que é?

O WhatsApp Aero é um mensageiro que usa, sem permissão, o código-fonte do WhatsApp. Ele foi inspirado também no WhatsApp Fouad Mods. O app funciona apenas em celulares com o sistema Android. Seu grande diferencial está na possibilidade de customizar o visual do WhatsApp com diferentes temas e cores.

Entre as funções extras que o WhatsApp Aero oferece estão:

Várias opções de interface que, inclusive, diferem bastante da original do WhatsApp. É possível customizar a aparência do mensageiro conforme o gosto pessoal do usuário;

Identificação de quem visitou o perfil do usuário;

Nenhuma mensagem recebida pode ser apagada pelo remetente;

Integração de todos os emojis, como os do Facebook e do WhatsApp, além da criação de novos;

Personalização de fontes;

É possível ocultar da galeria do celular as imagens, vídeos e GIFs recebidos pelo mensageiro. O usuário pode configurar para todas as mídias serem visualizadas apenas no WhatsApp Aero;

Maior flexibilidade no envio de arquivos, incluindo formatos que o WhatsApp original não suporta, como o PDF.

2. Como funciona o WhatsApp Aero

Como o WhatsApp Aero não pode ser encontrado na loja oficial de aplicativos do Google, a Google Play Store, será necessário baixar, via ficheiro, um APK não-oficial, que é oferecido em alguns sites. A

lém disso, no celular, em Configurações > Aplicativos, é preciso autorizar o uso de "fontes desconhecidas", que são justamente os programas que não estão disponíveis no Google Play. Todos os smartphones com o sistema Android vêm com essa permissão desabilitada por padrão, como medida de segurança. A liberação expõe o software a riscos de invasão por programas maliciosos.

Assim que WhatsApp Aero é baixado no celular, ele acessa imediatamente a lista de contatos do aparelho e o usuário já pode trocar mensagens, da mesma maneira que ocorre no WhatsApp original. Não é necessário que os destinatários tenham a versão "clone" instalada no celular para receber qualquer conteúdo enviado.

3. Qual é a diferença entre o WhatsApp Aero e o GB WhatsApp?

O GB WhatsApp também é uma versão alternativa do WhatsApp, que funciona no mesmos moldes do WhatsApp Aero, incluindo inúmeras funções extras. No entanto, o grande diferencial do Aero em relação ao GB é a personalização da interface, que é bem mais flexível. Com o WhatsApp Aero é possível customizar, de inúmeras formas, imagens, textos, backgrounds e até emojis.

4. Quais são os riscos de baixar o WhatsApp Aero?

O WhatsApp Aero usa, sem autorização, o código aberto do WhatsApp – e, por isso, não está disponível no Google Play. Portanto, é preciso baixar um APK não-oficial para o aplicativo funcionar. Com isso, o Google não tem como supervisionar se o aplicativo é seguro ou não.

Ao baixar um APK não-oficial, o usuário deve estar ciente que informações e dados pessoais podem estar sendo captados e até compartilhados por terceiros, além de aumentar o risco da instalação de algum tipo de vírus.

5. Banimento no WhatsApp

Apesar de o desenvolvedor do WhatsApp Aero garantir que não existe perigo de o usuário ser expulso do app original, o WhatsApp alerta que pode banir qualquer usuário que desrespeite seus termos de serviço (https://faq.whatsapp.com/465883178708358/). O uso de APKs não-oficiais viola as diretrizes da versão original e é expressamente proibido.

Em um comunicado oficial, a rede social afirmou que "não autoriza apps de terceiros", pois não pode garantir medidas de privacidade e proteção de dados. Inclusive, o WhatsApp reforçou que iria bloquear todas as contas vinculadas a aplicativos alternativos, como o GB WhatsApp.

Primeiramente, a punição é temporária, com duração de 72 horas, tempo que permite ao usuário desinstalar o programa clone e retornar à versão original. Depois desse prazo, caso a conta continue vinculada aos apps de APKs não-oficiais, pode ocorrer a expulsão permanente do WhatsApp.

De acordo com o mensageiro da Meta, ele não é compatível com esses aplicativos devido à incapacidade de verificar as medidas de segurança implementadas por eles. Eles afirmam que ao utilizar aplicativos não oficiais:

Sua privacidade e segurança ficam em perigo. Esses aplicativos podem conter programas maliciosos (malware) que têm a capacidade de roubar seus dados e prejudicar seu dispositivo;

Não há garantia de que suas mensagens e informações, como localização e arquivos compartilhados, permaneçam confidenciais e seguras;

O uso de aplicativos não oficiais pode levar à suspensão temporária ou permanente de sua conta.

6. Como atualizar o WhatsApp Aero

Por não ser uma versão oficial do WhatsApp, não há um processo oficial de atualização para o WhatsApp Aero. Isso porque ele não é oferecido pelas mesmas fontes confiáveis que fornecem as atualizações oficiais do WhatsApp.

Os apps modificados, incluindo o WhatsApp Aero, geralmente não têm um sistema de atualização integrado. Portanto, se você estiver usando o WhatsApp Aero e desejar atualizá-lo, precisará encontrar a versão mais recente do aplicativo em um site confiável que ofereça o download de softwares modificados.

No entanto, é importante ter em mente que o uso de aplicativos modificados, como o WhatsApp Aero, pode apresentar riscos à segurança e privacidade dos seus dados. Esses aplicativos não são suportados oficialmente pelo WhatsApp e podem conter modificações indesejadas ou maliciosas.

Recomenda-se utilizar apenas a versão oficial do WhatsApp, disponível nas lojas oficiais de aplicativos, como a App Store (para dispositivos iOS) ou a Google Play Store (para dispositivos Android), para garantir a segurança e obter as atualizações oficiais do aplicativo.

