Rastrear pedido de transportadora no Brasil: confira o guia completo

O TechTudo reuniu abaixo 10 dicas que vão te ajudar a rastrear a sua encomenda em qualquer transportadora do Brasil. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Passo 1. Acesse o site da DHL (https://mydhl.express.dhl/br/pt/home.html) e clique em “Rastrear” no menu que aparece no topo da tela;

Passo 2. Insira o número de rastreio no campo indicado e clique em “Rastrear”. É possível rastrear até 10 pedidos ao mesmo tempo, separando os números de rastreio com vírgula.

Passo 2. Após ser redirecionado, informe no campo indicado o CPF do comprador, o código de rastreio ou o código de pedido. Clique em “Não sou um robô”. Em seguida, clique em “Rastrear”.

Passo 2. Insira o código do pedido embarcador (código de rastreio) no local indicado e clique em “Rastrear encomenda”.

Passo 2. Após ser redirecionado, preencha o campo “Desafio da imagem” com o código que aparece ao lado e insira o CPF ou CNPJ do destinatário. Depois, clique em “Rastrear”;

Para rastrear pedidos com o Rastreador de Pacotes, visite o site (www.rastreador de pacotes.com.br) e clique em “Transportadora”. Depois, selecione a transportadora responsável pelo frete que deseja rastrear. Em seguida, informe o número de rastreio da encomenda e clique em “Rastrear”. Em algumas transportadoras, é possível rastrear o pedido apenas usando o CPF do comprador.

Para rastrear pedidos com o Muambator, acesse o site (https://www.muambator.com.br) e insira o código de rastreio no local indicado. Depois, clique em “Pesquisar”.

Para rastrear encomendas com o Melhor Rastreio, acesse o site (https://melhorrastreio.com.br/), insira o número de rastreio no local indicado e clique em “Pesquisar”.

Outra forma muito prática de rastrear encomendas é utilizando apps de rastreamento. Aplicativos como Méliuz , Muambator, Aftership, Rastreador de encomendas , entre outros, são ideais para acompanhar cada passo do pedido. Além disso, é possível rastrear encomendas de várias lojas, enviados por diferentes transportadoras ou pelos Correios, e ainda receber uma notificações constantes sobre o status do seu pedido.

A maioria dos e-commerces possuem ferramentas de rastreio próprias em sua plataforma. Em sites como Shopee, Shein, Amazon, Mercado Livre e AliExpress, é possível acompanhar todos os passos do seu pedido, desde antes da retirada pela transportadora até a entrega. Para isso, procure por “Meus Pedidos” ou “Minhas Compras”, que geralmente ficam dentro do menu “Perfil”.

Outra forma simples de rastrear uma encomenda nestas lojas é mantendo as notificações dos respectivos aplicativos ativas e permitindo a comunicação por e-mail. Assim, o cliente é avisado de cada movimentação do pedido. Caso queira receber apenas notificações e e-mails referentes às suas compras, evitando propagandas indesejadas, basta ir nas configurações de notificação no seu perfil e ajustar as permissões concedidas.