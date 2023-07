Ratchet & Clank Rift Apart: veja gameplay e requisitos do jogo de PS5 e PC

Ratchet & Clank: Rift Apart , ou Ratchet & Clank : Em Uma Outra Dimensão, no Brasil, é um jogo de ação em terceira pessoa que foi destaque no lançamento do PlayStation 5 ( PS5 ) e em 26 de julho irá ganhar uma versão também para PC. O jogo da Insomniac Games é uma sequência de Ratchet & Clank: Into the Nexus do PlayStation 3 e não de Ratchet & Clank do PS4 , mas tem uma história fácil de acompanhar mesmo por jogadores novos na franquia.

Ratchet & Clank: Rift Apart está disponível para jogar no PlayStation 5 (PS5) por R$ 349,90 e incluso na assinatura da PS Plus nos níveis Extra e Deluxe (veja como assinar). No PC, o jogo chega nesta quarta-feira (26) por R$ 249 nas lojas digitais Steam e Epic Games Store.

1 de 4 Em Ratchet & Clank: Rift Apart um presente bem-intencionado acaba se transformando em um caos interdimensional que ameaça o universo — Foto: Reprodução/Steam Em Ratchet & Clank: Rift Apart um presente bem-intencionado acaba se transformando em um caos interdimensional que ameaça o universo — Foto: Reprodução/Steam

História

Ratchet & Clank: Rift Apart se passa muitos anos após a última aventura de da dupla, em Into the Nexus. Durante um evento de comemoração dos feitos dos heróis no passado, eles mesmos admitem que não têm feito muito pelo universo ultimamente. O pequeno robô Clank diz ter um presente surpresa para Ratchet, o único de sua espécie nesta dimensão, os Lombax. Clank reconstruiu um dispositivo de aventuras passadas, chamado Dimensionador, que permitiria que seu parceiro buscasse pelos seus iguais em outra dimensão.

Apesar do herói estar um pouco desconfortável com o presente, eles são interrompidos por um ataque promovido pelo vilão Dr. Nefarius, que rouba o Dimensionador. Durante o tiroteio, o aparelho é atingido e começa a trazer criaturas de diferentes dimensões, fragilizando a realidade como um todo.

Enquanto isso, o antagonista decide ir para uma dimensão onde ele venceu a dupla, uma distopia comandada pelo Imperador Nefarious, onde Clank acaba indo parar. Nessa dimensão o robô acaba por conhecer uma lutadora da resistência, uma Lombax chamada Rivet. Junto com Ratchet, eles tentarão impedir as duas versões de Nefarious e consertar todo o universo.

2 de 4 Ratchet & Clank: Rift Apart — Foto: TechTudo Ratchet & Clank: Rift Apart — Foto: TechTudo

Gameplay

Ratchet & Clank: Rift Apart segue a fórmula de tiro em terceira pessoa que garantiu o sucesso da franquia. Durante a aventura, jogadores terão que enfrentar hordas de inimigos com um incrível arsenal de armas, que podem ser compradas com parafusos coletados pelas fases. Cada equipamento traz um estilo diferente e pode aumentar de nível, algo que incentiva a variedade. Vale comentar que os itens também podem ser melhorados com o raro material Raritanium.

3 de 4 Ratchet & Clank: Rift Apart segue a tradição da série de ótimos tiroteios em terceira pessoa — Foto: Reprodução/Steam Ratchet & Clank: Rift Apart segue a tradição da série de ótimos tiroteios em terceira pessoa — Foto: Reprodução/Steam

Há também muita exploração, com diversos planetas e dimensões alternativas para visitar, e trechos de plataforma, com novas habilidades como a corrida na parede. É nos trechos de plataforma que está a principal novidade do jogo, a capacidade de atravessar portais. Durante o ataque, um pedaço do Dimensionar ficou com Ratchet e ele pode usá-lo para saltar de um local para o outro. Essas rachaduras dimensionais são usadas para chegar a locais secretos, atravessar grandes distâncias e resolver pequenos quebra-cabeças.

Novidades da versão PC de Ratchet & Clank: Rift Apart

A versão PC de Ratchet & Clank: Rift Apart traz os visuais do game do PS5, com suporte a resolução 4K e Ray Tracing com uma nova taxa de quadros sem limite. Há suporte para monitores Ultrawide em proporções de 21:9, 32:9 e até monitor triplo de 48:9. O jogo também é compatível com tecnologias de aumento de resolução por aprendizado de máquina, como Nvidia DLSS 3, (além de DLAA e Reflex), AMD FSR 2, Intel XeSS e uma solução própria da Insomniac Games, a Temporal Injection.

4 de 4 Ratchet & Clank: Rift Apart no PC tem suporte a monitores Ultrawide, taxa de quadros sem limite e mais — Foto: Reprodução/Steam Ratchet & Clank: Rift Apart no PC tem suporte a monitores Ultrawide, taxa de quadros sem limite e mais — Foto: Reprodução/Steam

É possível jogar o game no clássico combo de teclado e mouse, mas Ratchet & Clank: Rift Apart conta também com suporte ao joystick DualSense, do PlayStation 5 (PS5), para uma experiência mais próxima do original. Jogadores terão resposta tátil e gatilhos adaptativos, que fazem o usuário sentir efeitos como a vibração de sua espaçonave ou o coice de seu Aniquilador disparando.

Uma curiosidade é que o jogo não exigirá armazenamento SSD em sua configuração mais baixa para rodar em seu computador, apesar de na época de lançamento do PS5 ter sido destacado que o game apenas era possível graças ao novo e veloz SSD do console.

Requisitos mínimos

Ratchet & Clank: Rift Apart - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Alto / High Amazing Ray Tracing Ultimate Ray Tracing Performance: 720p / 30 fps / Very Low 1080p / 60 fps / Medium 1440p / 60 fps ou 4K / 30 fps 1440p / 60 fps ou 4K / 30 fps 4K / 60 fps Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) (versão 1909 ou maior) Windows 10 (64 Bits) (versão 1909 ou maior) Windows 10 (64 Bits) (versão 1909 ou maior) Windows 10 (64 Bits) (versão 1909 ou maior) Windows 10 (64 Bits) (versão 1909 ou maior) Processador: Intel Core i3 8100 ou AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i5 8400 ou AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5 11400 ou AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i5 11600K ou AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i7 12700K ou AMD Ryzen 9 5900X Memória RAM: 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB 32 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 960 ou Radeon RX 470 Geforce RTX 2060 ou Radeon RX 5700 Geforce RTX 3060 Ti ou Radeon RX 6800 Geforce RTX 3070 ou Radeon RX 6800 XT Geforce RTX 4080 ou Radeon RX 7900 XTX Armazenamento: 75 GB HDD disponível (SSD recomendado) 75 GB SSD disponível 75 GB SSD disponível 75 GB SSD disponível 75 GB SSD disponível

