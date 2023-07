Realme C55 é bom? Veja preço e ficha técnica completa

O Realme C55 chegou ao mercado brasileiro com especificações atrativas para quem procura um celular intermediário com alguns recursos diferentes. Além de uma tela gigante, com 6,72 polegadas, o smartphone traz a sua própria versão da Dynamic Island — novidade inaugurada nos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max que transforma o notch do dispositivo em uma ferramenta interativa. Chamada de Mini Cápsula, ela é disposta da mesma forma que nos celulares da Apple , ocupando a parte superior do telefone e exibindo atalhos interativos que servem como controle de mídia ou mostrando as notificações de sistema.

Apesar de apresentar o forte apelo da novidade, o celular pode ficar fora da lista de consumidores que estão procurando uma opção compatível com a rede 5G. A tecnologia não foi adicionada à versão comercializada no mercado nacional, o que pode deixar o Realme C55 um pouco atrás de concorrentes na mesma faixa de preço. Nas linhas a seguir, veja os detalhes da ficha técnica do aparelho.

Ficha técnica do Realme C55

Tamanho da tela: 6,72 polegadas

Resolução de tela: 1.080 x 2.400 (Full HD+)

Painel de tela: LCD

Câmera traseira: principal de 64 MP e sensor de profundidade 2 MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 13

Processador: MediaTek Helio G88

Memória RAM: 4, 6 ou 8 GB

Armazenamento: 64, 128 ou 256 GB

Cartão de memória: microSD de até 1 TB

Bateria: 5.000 mAh

Peso: 189,5 gramas

Dimensões: 165,6 x 75,9 x 7,9 mm

Cores: preto, Sunshower (banho de sol) e Rainforest

Lançamento: março de 2023

Preço de lançamento: R$ 2.299

Design e tela

O Realme C55 é um celular grande, com uma tela LCD de 6,72 polegadas, de resolução Full HD+ (1.080 x 2.400) e taxa de atualização de 90 Hz. O número permite uma resposta mais rápida do aparelho no uso de aplicativos. Por conta do tamanho avantajado de seu display e da boa resolução das imagens mostradas, ele é uma boa opção na hora de usar o aparelho para entretenimento, seja assistindo a vídeos, filmes ou jogando.

O aparelho tem um acabamento arredondado, com laterais que lembram as de um iPhone 14 tradicional, e a fabricante garante que é um modelo ultra-fino, com 7,9 mm de espessura. Nas laterais estão dispostos os botões de volume, além de um leitor de impressão digital no botão de Ligar/Desligar do aparelho. Na parte traseira, as duas lentes surgem em alto-relevo, em uma área de destaque do design, chamando atenção para o conjunto fotográfico — que acompanha um flash discreto e o nome da marca.

Câmeras

No conjunto de câmeras do celular, o usuário vai encontrar duas lentes traseiras, com sensor principal de 64 megapixels (MP), e um secundário, para dar profundidade de campo, com 2 MP. O smartphone não entrega zoom ótico na hora de tirar as fotos, mas compensa oferecendo um flash LED — que deve ajudar a realizar gravações de vídeo em Full HD em 60 quadros por segundo.

Para quem gosta de tirar fotos com a câmera frontal, a lente de selfie possui apenas 8 MP — o que pode deixar o aparelho em desvantagem quando comparado com alguns concorrentes que já entregam até 32 MP. Veja como é a distribuição dos sensores:

Câmera principal: 64 MP

Sensor de profundidade: 2 MP

Câmera frontal: 8 MP

Para complementar o uso das câmeras, o Realme C55 traz uma série de recursos fotográficos. Eles incluem embelezamento, filtros, reconhecimento de cena por Inteligência Artificial e retrato colorido por IA, entre outros. Na câmera de selfie também há o reconhecimento de cena por IA, que deve ajudar no pós-processamento da imagem.

Armazenamento e processador

O Realme C55 vem com processador MediaTek Helio G88 octa-core, com velocidade de até 2,0 GHz. O componente garante um uso tranquilo no dia a dia, sem travamentos em tarefas que não exigem tanto do aparelho. O smartphone é equipado com até 8 GB de memória RAM (que pode virar até 16 GB com a RAM Plus), e o armazenamento vem nas opções com 64, 128 ou 256 GB — além de ser expansível em até 1 TB via cartão microSD. O C55 também possui espaço para um segundo chip de telefonia.

Bateria

A bateria também é um ponto alto do smartphone, com 5.000 mAh. Graças a ela, é possível deixar o celular longe da tomada por até quase dois dias, dependendo do uso. O celular também é compatível com carregamento rápido de 33W, e a fabricante promete uma carga de 0 a 50% em apenas 29 minutos.

Para atingir a carga total seria preciso cerca de 63 minutos usando o carregador de 33W. Mesmo com 5% de bateria, a Realme garante que o modo de Ultra Economia de Energia é capaz de manter o smartphone ligado por até 32h quando colocado em espera.

Versão do Android e recursos extras

O Realme C55 vem com Android 13 de fábrica e conta com a interface Realme UI 4.0, da própria fabricante. A chamada Mini Capsula, que fica no lugar do notch do aparelho, chega como um recurso útil, mas não tão completo quanto a ilha dinâmica do iPhone. Nela é possível ter informações sobre status de carregamento, alerta de bateria baixa, uso de dados, passos e distância caminhados, entre outros, mas não mostra um resumo dos aplicativos que estão sendo utilizados em segundo plano, por exemplo.

O celular ainda conta com conexão Bluetooth 5.2, NFC para pagamentos via aproximação e uma rara entrada P2 para fones de ouvido. Outro ponto de destaque é um novo efeito que muda a cor do aparelho de acordo com a luz de cada ambiente. Segundo a Realme, o processo Glitter Sand combina dupla textura e duplo revestimento para trazer um efeito tridimensional ao ter contato com a luz do sol.

Preço e onde comprar

Disponível no Brasil desde abril, o celular chegou com o preço sugerido de R$ 2.299, mas pode ser encontrado por R$ 1.028 no site da Amazon. Ele está disponível nas cores preto, “Sunshower” ( que significa “banho de sol” em tradução livre para português), além da nova cor recém lançada Rainforest.

