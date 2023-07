Record of Ragnarok: veja enredo, personagens e onde assistir ao anime

Os episódios de Record of Ragnarok já estão disponíveis na Netflix . Quatro novos capítulos foram lançados no último dia 12, complementando os outros dez já lançados em janeiro desse ano. No enredo, homens entram em batalha contra deuses após estes darem uma chance aos humanos para não serem aniquilados.

O show é uma adaptação do mangá Shūmatsu no Walküre, publicado na Monthly Comic Zenon com artes de Ajichika e história e roteiro por Shinya Umemura e Takumi Fukui. O anime é exclusivo da Netflix, com produção dos estúdios japoneses Graphinica e Yumeta Company. Se você ainda não conhecia a produção e quer saber mais, veja a seguir informações sobre elenco e enredo.

2 de 4 Record of Ragnarok: Humanos devem vencer pelo menos sete das 13 batalhas contra os deus para poder sobreviver à extinção — Foto: Reprodução/IMDb Record of Ragnarok: Humanos devem vencer pelo menos sete das 13 batalhas contra os deus para poder sobreviver à extinção — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Eu Nunca, da Netflix, vai ter 5ª temporada? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Record of Ragnarok

Em um mundo fantástico da mitologia nórdica, a humanidade corre o sério risco de ser extinta pelos deuses. Após uma assembleia milenar, as divindades chegam à conclusão de que, em sete milhões de anos, os seres humanos deram provas de que não são dignos de viver. Porém, a valquíria Brunhilde dá uma chance à sua existência e propõe um série de batalhas entre deuses e os mortais.

No torneio nomeado de "Ragnarok", as valquírias escolhem 13 dos mais notáveis competidores humanos para lutarem contra os deuses. O primeiro a vencer 7 das 13 batalhas será o vencedor. Entre os campeões da Terra, estão o pioneiro bíblico Adão, o general chinês Lü Bu, o monge Buda, o assassino inglês Jack, O Estripador, entre outras personalidades de distintas eras.

3 de 4 Record of Ragnarok: Adão, o primeiro homem da Bíblia, está entre os competidores humanos — Foto: Reprodução/IMDb Record of Ragnarok: Adão, o primeiro homem da Bíblia, está entre os competidores humanos — Foto: Reprodução/IMDb

Confira os principais personagens e seus dubladores brasileiros

Lista de personagens e dubladores Personagens Dubladores Brunhilda Patt Souza Göll Isabella Guarnieri Lü Bü Francisco Júnior Adão Ítalo Luiz Kojirō Sasaki Renan Gonçalves Jack, o Estripador Marcelo Pissardini Buda Gautama Marcelo Campos Thor Alexandre Marconato Poseidon Olavo Cavalheiro Shiva Felipe Grinnan

Quando sai a terceira temporada de Record of Ragnarok?

Até o momento, a Netflix ainda não oficializou uma renovação para a terceira temporada. É provável que novos episódios possam ser produzidos, uma vez que o 15º episódio terminou com uma cena pós-crédito que serve de gancho para uma nova season.

[Alerta de Spoiler!] Trata-se do destino do personagem Buda, que no último capítulo enfrentou Zerofuku, o Deus da Miséria. Mesmo com a derrota da divindade, Buda ficou extremamente debilitado com os ferimentos em batalha. A vitória do mortal irrita Zeus, que aceita a entrada de Hades, o deus do submundo, para lutar na próxima batalha contra os humanos.

4 de 4 Record of Ragnarok: A segunda temporada de Record of Ragnarok termina com a vitória de Buda contra o deus Zerofuku — Foto: Reprodução/IMDb Record of Ragnarok: A segunda temporada de Record of Ragnarok termina com a vitória de Buda contra o deus Zerofuku — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre público e crítica

Por enquanto, Record of Ragnarok não obteve resenhas o suficiente para marcar a aprovação no Rotten Tomatoes e Metacritic. Por outro lado, o anime conquistou ótimas avaliações entre o público. No IMDb, o show tem média 6,4, com base na votação de 7,5 mil usuários. Já a audiência do Rotten garantiu aprovação de 68%.

Na avaliação do site Gamerant, a nova temporada conquistou três de cinco estrelas. De acordo com o review, "a série está na metade de sua jornada e, embora não seja o anime de ação preferido de muitos, ainda é melhor que muita coisa que tem por aí". Já para o site Ready Steady Cut, os novos episódios não surpreendem tanto, pois "a segunda temporada não é decepcionante, mas não é tão memorável quanto a temporada de estreia".

Confira o trailer da segunda temporada de Record of Ragnarok

Assista: truques para usar na Netflix