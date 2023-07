Relógio Casio G-SHOCK GBD-H1000 é smart? Veja preço e ficha técnica

G-Shock GBD-H1000 é um relógio inteligente lançado pela Casio , tradicional fabricante de relógios. Voltado para esportistas, o dispositivo foca em resistência, autonomia de bateria e durabilidade para conquistar seu público-alvo. O relógio pode ser pareado com um smartphone por meio de conexão Bluetooth e tem GPS próprio. Ele vem também com monitor cardíaco e acelerômetro, para calcular passos, além de sensor magnético, de pressão e térmico. Disponível no Brasil em quatro opções de cores, o G-Shock GBD-H1000 pode ser encontrado na loja oficial da Casio por R$ 4.199, e na Amazon , por a partir de R$ 3.977 .

Vale ressaltar que, apesar de ser tratado pela marca e por alguns varejistas como um smartwatch, o G-Shock GBD-H1000 não possui as funções comumente encontradas em um produto típico desse segmento. Suas ações são todas voltadas para o registro de treinos em tempo real, monitoramento da saúde e recebimento simples de alertas. O usuário não é capaz de instalar aplicativos, mudar a aparência do relógio ou mesmo receber ligações nele, uma vez que não há sistema operacional, nem tela sensível ao toque. A seguir, veja a ficha técnica detalhada do Casio G-Shock GBD-H1000.

Ficha técnica do Casio G-SHOCK GBD-H1000

Tela: LCD Memory in Pixel (MIP)

Resolução de tela: não informado

Conectividade: Bluetooth, GPS e USB

Sensores: Acelerômetro, óptico, sensor de pressão, magnético e térmico

Sistema operacional: não tem

Bateria: autonomia de até 14 horas

Dimensões: 63 × 55 × 20,4 mm

Peso: 101 gramas

Cores: preto, preto com detalhes em vermelho, preto com pulseira branca e vermelho

Preço: a partir de R$ 3.977

Tela e design

A Casio indica que a tela do G-Shock GBD-H1000 é formada por um painel de LCD Memory in Pixel (MIP), que exibe apenas as cores preto e branco em alto contraste, com a promessa de facilitar a visualização. O display tem ainda uma iluminação interna por LED com alto brilho, na cor azul. A fabricante, entretanto, não revela algumas características básicas, como tamanho em polegadas e resolução.

A caixa do G-Shock GBD-H1000 combina metal e resina em seu material para, de acordo com o site oficial, oferecer melhor resistência e usabilidade. Os botões têm uma superfície antiderrapante, que tende a facilitar o toque e, por consequência, o acionamento dos controles durante os exercícios.

A tampa traseira é feita de resina e tem formato côncavo, que deve proporcionar melhor encaixe e conforto no pulso. Além disso, a pulseira é produzida com material uretano, que é macio e pode facilitar o manuseio. Ela também tem furos que podem melhorar a ventilação — para evitar o acúmulo de suor, por exemplo — e facilitar o ajuste.

Sensores

A página oficial afirma que o G-Shock GBD-H1000 possui cinco sensores para obtenção de dados e medidas de treinamento em tempo real. O principal deles é o sensor óptico, uma luz LED verde que se encontra entre o pulso e a tampa de baixo e serve para monitorar os batimentos cardíacos. O dispositivo também pode detectar o fluxo sanguíneo sob a pele.

O acelerômetro, segundo a Casio, é o responsável por detectar os movimentos do usuário para calcular a quantidade de passos dados em uma caminhada ou corrida. Este sensor possui três eixos —o que deve garantir melhor precisão na análise — e pode fazer a medição quando o GPS do relógio não estiver disponível.

O G-Shock GBD-H1000 possui ainda três outros sensores: magnético, de pressão e térmico. Eles podem medir altitude, temperatura, pressão barométrica e até fornecer direção da bússola. Segundo a Casio, essas análises aumentam a precisão das medições de distância do GPS.

Bateria

O relógio possui uma bateria do tipo íon de lítio que pode ser recarregada via conexão USB, por meio de um cabo com ligação magnética. Com uma carga de duas horas e meia, o G-Shock GBD-H1000 promete entregar uma autonomia de 14 horas de uso, sem interrupção. Ele tem ainda carregamento de energia solar, mas apenas para o modo exibição de hora — função que também exibe as notificações e a contagem de passos.

Conexão com o celular

Por meio do aplicativo gratuito G-Shock Move, o usuário pode registrar as suas atividades físicas e guardar o seu histórico de treinos para consultar depois. Além disso, o app também serve para criar planos de treinamentos. A conexão entre o relógio e o celular é capaz de catalogar a distância da corrida, o caminho percorrido, a frequência cardíaca e até mesmo a previsão das calorias queimadas automaticamente. O G-Shock Move está disponível na App Store e na Google Play Store.

Com a conexão Bluetooth, o G-Shock GBD-H1000 também é capaz de receber alertas visuais ou vibrações quando o celular recebe um e-mail. Embora o site oficial indique que o relógio também receba outras notificações, a página não deixa claro se ele pode receber avisos de WhatsApp ou outros aplicativos de comunicação.

Preço

O relógio G-Shock GBD-H1000 da Casio está disponível na loja oficial da companhia por R$ 4.199, e também pode ser encontrado na Amazon pelo valor mínimo de R$ 3.977. O site brasileiro da fabricante também comercializa uma edição especial com as cores do time de futebol do Barcelona na caixa, pulseira e embalagem pelo preço de R$ 6.329.

