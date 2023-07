ROG Ally vale a pena? Console portátil tem poderio (e preço) de PC gamer

ROG Ally é o novo console portátil da Asus no Brasil . Com design ergonômico e especificações que prometem entregar o mesmo que um bom PC gamer, o dispositivo chega ao mercado para concorrer diretamente com o Steam Deck , da Valve , que não é vendido de forma oficial por aqui. Ao todo, o novo modelo traz 512 GB de armazenamento, 16 GB de memória RAM em DDR5, padrão mais recente, além de processador Ryzen Z1 Extreme, da AMD , uma APU que funciona também para rodar os gráficos com tecnologia RDNA 3.

O TechTudo passou 15 dias com uma unidade do ROG Ally para conhecer suas principais funcionalidades, e o modelo agradou bastante. Com sistema operacional Windows 11, é possível rodar jogos do Steam, da Microsoft e também de outros launchers, como Battle.net ou mesmo games na nuvem via Xbox Cloud Gaming. Veja, a seguir, o que achamos do ROG Ally e se vale a pena pagar os R$ 6.999,90 sugeridos pela Asus.

ROG Ally: veja o unboxing do novo rival do Steam Deck á venda oficialmente no brasil

Design ergonômico do ROG Ally

O visual do ROG Ally segue o padrão de consoles portáteis, simulando um controle de Xbox: controles analógicos em diagonal, botões direcionais à esquerda e os controles A, X, Y e B na direita, enquanto a tela fica centralizada. Na parte de cima, dois botões de cada lado (RT/RB e LT/LB), além de duas opções extra mais abaixo, que podem ser configuradas para ajudar na gameplay. Assim, não é difícil pegar o jeito com o console, apesar de trazer uma pegada diferente e ser bem mais pesado que um controle de videogame padrão.

Na parte traseira, há saídas de ar espalhadas seguindo sua proposta visual, e o produto não esquenta tanto quanto o esperado. É possível escolher algumas opções de arrefecimento, mas qualquer uma delas dá conta do recado. O principal "problema" do aparelho fica por conta do peso, cerca de 600 gramas. Não é muito, mas, caso o usuário queira coçar o olho ou o nariz enquanto joga, por exemplo, precisa colocar mais força que o normal na outra mão.

Novo portátil ROG Ally da Asus chega no mercado com potência o bastante para bater o Steam Deck da Valve

Vale destacar ainda a carcaça do ROG Ally, que é bem legal. O design arrojado segue a proposta da linha gamer da Asus, Republic of Gamers, com visual robusto e LEDs coloridos, tanto nos analógicos quanto nos botões da direita. Você também pode ajustar isso pelo sistema, como acontece em um PC gamer padrão. Além disso, nas laterais há um material de maior aderência, facilitando a pegada e evitando que o jogador deixe o dispositivo escorregar.

E a gameplay? Compensa?

Jogar em um console portátil é sempre uma experiência interessante. Você levar o aparelho para qualquer lado e continuar curtindo aquilo que estava jogando no PC, por exemplo, vale muito a pena. Apesar disso, há alguns pontos de atenção que precisam ser citados para além da qualidade entregue pelo ROG Ally.

O dispositivo é, basicamente, um notebook gamer mais prático. Isso porque não é algo grande, e tampouco precisa de uma mesa para apoiar. Você também não precisa conectar um mouse ou recorrer a um controle para jogar: ele próprio já supre essa necessidade.

Apesar disso, não dá para fugir de uma característica comum a laptops do tipo: a baixa autonomia. Uma carga completa do ROG Ally foi suficiente para apenas uma hora de gameplay ao rodar Spider-Man Miles Morales via Steam. É um tempo curto para quem sonha em ter um console portátil para usar em viagens e afins, por exemplo. Mas, é importante reforçar que a expectativa com um bom notebook gamer não é muito diferente. Portanto, a recomendação é jogar com ele plugado na tomada sempre que possível.

ROG Ally funciona por cerca de uma hora ao rodar jogos mais pesados, como é o caso de Spider-Man Miles Morales

Com títulos mais leves, esse tempo pode ser um pouco maior. Sonic Origins, por exemplo, rodou sem exigir tanto das ventoinhas e do sistema, e foi possível curtir mais de duas horas de jogo (com algumas pausas, confesso). Também há outros tipos de uso pro dispositivo. Por trazer sistema operacional Windows 11, você pode acessar redes sociais e até mesmo adiantar uma coisa ou outra de trabalho e estudos no console. O teclado virtual atende bem a um uso casual, mas também há a opção de conectar um acessório via Bluetooth para ter uma experiência melhor.

Falando de qualidade de imagem, o ROG Ally entregou bons resultados tanto plugado quanto à bateria. Foram poucos travamentos, e há a opção de ajustar o arrefecimento para dar conta do recado em caso de um título mais pesado. Spider-Man Miles Morales foi o escolhido para testar até onde o console poderia ir, e o resultado foi bem legal. Fora da tomada, a única questão foi o Ray Tracing, que precisou ficar desativado para não derrubar o framerate.

No geral, mesmo com os gráficos em alta, as cinematics funcionaram muito bem, assim como as frenéticas cenas de luta do game. Vale lembrar que os 16 GB são importantes para uma boa fluidez, enquanto a APU Z1 Extreme entrega o que promete.

Áudio e vídeo do ROG Ally

O visor do ROG Ally é bom o suficiente para sua proposta. São 7 polegadas, resolução Full HD, mais que o suficiente para uma telinha desse tamanho, e atualização de 120 Hz, taxa importante e que se justifica em uma gameplay como a testada pelo TechTudo. No mais, o console entrega boas imagens mesmo sob forte luz, e há diversos ajustes possíveis para melhorar nesse sentido.

Há ainda suporte à tecnologia FreeSync, que evita engasgos entre sistema e exibição. No som, vale destacar a presença de certificação Dolby Atmos e promessa de cancelamento ativo de ruídos via Inteligência Artificial. Na prática, é difícil perceber esses aspectos, mas o som entrega bons resultados, dispensando um fone de ouvido - a não ser em espaços públicos, onde o aparelho pode atrapalhar um pouco, já que o volume é bom.

Vídeo do ROG Ally é bastante fluido e com bons gráficos; resolução Full HD funciona bem em telas menores

Sistema operacional e interfaces do ROG Ally

Outro ponto de destaque é o sistema operacional, Windows 11. Esse é um dos pontos em que o ROG Ally “supera” seu rival Steam Deck, que traz o SteamOS, com base em Linux. Para usuários casuais, o sistema da Microsoft garante uma experiência menos complexa, assim como dá maior liberdade para aproveitar jogos de outras plataformas. A versão utilizada pelo TechTudo apresentou alguns bugs relacionados à adaptação do hardware, mas nada complexo de resolver; algumas coisas, inclusive, melhoraram facilmente ao reiniciar o dispositivo.

Por fim, vale falar das interfaces disponíveis. Há conectividade Bluetooth e Wi-Fi 6E, padrão bastante atual e até pouco presente no Brasil, por enquanto - ou seja, há cobertura para alguns anos de uso sem problemas. Já nas entradas físicas, há uma limitação esperada. O principal conector é USB-C, utilizado para plugar o carregador, mas que também pode ser usado para transferir arquivos e afins. Está disponível também uma interface móvel ROG XG, que permite plugar o console em uma doca para ligar a uma TV ou monitor, além de plugue 3,5 mm para fones de ouvido.

E aí? Vale a pena, afinal?

Bem, falar se o console vale ou não a pena vai depender de diversos fatores. A verdade é que o ROG Ally não é um PC gamer, e tampouco um console como PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X ou Xbox Series S. Trata-se de um conceito diferente, que pode ser comparado com o Steam Deck ou até mesmo com o Nintendo Switch, guardadas as devidas proporções.

Pelo leque de opções na gameplay e o hardware poderoso, o ROG Ally aparece como um rival de peso para seus "semelhantes". Apesar disso, sai bem mais caro: o Steam Deck, na versão mais básica disponível no Brasil (via importação, vale lembrar), custa cerca de R$ 3.200, mas com hardware menos poderoso e conversão direta do dólar. Já o Switch custa, pelo menos, R$ 1.250 na versão Lite, que já tem limitações por si só, além de exigir que o jogador compre games específicos para o console.

ROG Ally tem a vantagem de contar com sistema Windows, aumentando o leque de opções

O ROG Ally, assim como o Steam Deck, roda jogos de PC comprados pela loja da Valve, que costuma ser mais barata e trazer uma diversidade maior de opções. Mas, considerando ambos, o console da Asus, com seu Windows 11, sai na frente por permitir ao jogador rodar títulos de outros launchers de PC. Além disso, por trazer o sistema operacional da Microsoft, suporta basicamente qualquer jogo, mesmo que não funcione de forma ideal com seus controles embutidos. Nada impede o usuário de conectar um controle de Xbox no dispositivo, por exemplo.