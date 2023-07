RTX 4070 vs RX 6800 XT: compare as placas de vídeo Nvidia e AMD

RTX 4070 e RX 6800 XT são duas placas de vídeo da Nvidia e da AMD voltadas para gamers. Lançadas, respectivamente, em 2023 e 2020, as GPUs buscam atender consumidores que procuram alta performance em jogos . Enquanto a recém-lançada placa da Nvidia possui 12 GB de memória, a concorrente da AMD conta com 16 GB de VRAM , ambas no padrão GDDR6 , o mais recente do mercado. A RTX 4070 chegou ao Brasil com preço sugerido de R$ 4.999, enquanto a RX 6800 XT está sendo vendida a valores que giram em torno de R$ 6.799 .

Com a arquitetura mais recente da Nvidia, a RTX 4070 conta com suporte a Ray Tracing e é compatível com o DLSS 3.0. Já a RX 6800 XT se destaca em performance. A seguir, confira a análise de ficha técnica completa da RTX 4070 e da RX 6800 XT e decida qual das placas é a melhor para o seu setup.

Especificações

Lançada em abril de 2023, a RTX 4070 conta com a arquitetura Ada Lovelace da Nvidia. Assim como as outras placas da família RTX 40, ela possui microarquitetura em 5 nm, o que aprimora os núcleos RT, dedicados ao Ray Tracing, e traz mais cache L2. Além disso, a placa tem como grande destaque a introdução do suporte ao DLSS 3.0, capaz de gerar quadros inteiros por meio de inteligência artificial.

Esta GPU veio com a promessa de atingir alta performance em jogos 1440p. Os seus 12 GB de GDDR6X VRAM operam em uma largura de banda de 504,2 GB/s. Alimentada por um clock base rodando a 1.920 MHz e que pode chegar a 2475 MHz, a GPU tem um TDP relativamente baixo de 200 W, permitindo que ela funcione em fontes de até 550 W.

A RX 6800 XT, por outro lado, foi lançada em outubro de 2020. Baseada na arquitetura RDNA2, a GPU traz 4.608 núcleos. A contagem de transistores mais que dobrou, passando de 10,3 bilhões para 26,8 bilhões.

A GPU possui um tamanho de memória de 16 GB GDDR6X VRAM, junto com uma largura de banda de 512 GB/s. Operando em um clock base de 1.700 MHz, que chega a 2.105 MHz , a RX 6800 XT tem um TDP de 250 W, exigindo uma fonte de alimentação de 600 W para funcionar sem problemas.

Performance

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a RTX 4070 leva uma ligeira vantagem na performance em jogos 1440p. A placa da Nvidia obteve uma média de 92,5 FPS sobre a média de 87,1 FPS da RX 6800 XT, apresentando um incremento de 5,8% no desempenho médio. Aqui talvez pese o fato de a RTX 4070 possuir velocidade efetiva 11% maior em relação à sua concorrente da AMD. Além disso, a RX 6800 XT tende a não apresentar um Ray Tracing tão eficiente quanto a GPU da Nvidia e pode acabar prejudicada em jogos que possuem suporte à tecnologia.

Testes de desempenhos realizados pelo site PC World apontaram que, no jogo Watch Dogs: Legion em 1440p, a RTX 4070 leva ampla vantagem com o Ray Tracing e o DLSS ativados. A placa atingiu um total de 66 FPS, contra 56 FPS da 6800 XT. Isto comprova o quanto as placas da Nvidia ganham em desempenho com os recursos ativados. No entanto, em jogos que oferecem masterização direta, como a maioria dos títulos de esports, a RX 6800 XT tem um desempenho melhor, muito em função da força bruta gerada pelos seus 16 GB de VRAM.

Consumo

O consumo médio de energia ajuda a determinar qual GPU pode fornecer uma melhor taxa de desempenho por Watt , mostrando a capacidade de uma GPU de oferecer mais desempenho enquanto consome menos energia. Neste cenário, a RTX 4070 também parece ser uma escolha mais adequada, principalmente para quem prioriza um menor consumo energia. Em média, a placa da Nvidia consome cerca de 186,3 W de potência, o que é até 2,7% menos que a média da RX 6800 XT de 191,5 W.

Recursos

Um dos diferenciais da RX 6800 XT é a implementação do suporte ao Variable Rate Shading (VRS), um recurso que permite que diferentes regiões de uma cena 3D tenham diferentes níveis de sombreamento. Além disso, a solução conta com arquitetura RDNA 2, que oferece o recurso Ray Accelerator, que pode calcular com eficiência as interseções dos raios com a geometria da cena.

Já a RTX 4070, seguindo a tradição da Nvidia, oferece um ótimo suporte ao Ray Tracing, que aprimora a iluminação em jogos, tornando os visuais mais realistas. A placa também conta com o recurso DLSS 3.0, que utiliza deep learning para para fazer com que se tenha um ganho em FPS, garantindo mais performance em jogos compatíveis.

Preço e disponibilidade

Como são placas de vídeo recentes, ambas as soluções contam com ampla disponibilidade no mercado nacional, variando apenas quanto ao seu preço. A RTX 4070 chegou ao Brasil com preço sugerido de R$ 4.999, e pode ser encontrada na Amazon por RS 4.515, na versão da MSI. Já a RX 6800 XT aparece por cerca de R$ 6.799 na Amazon.

Custo-benefício

A placa da Nvidia parece ser uma opção mais interessante em 2023, afinal, o modelo conta com recursos mais modernos, como Ray Tracing e DLSS 3.0, além de ter alcançado vantagem na maioria dos quesitos em relação à placa da AMD. Ainda, a RTX 4070, como a solução mais recente do comparativo, tende a se manter atualizada por mais tempo.

Por outro lado, a RX 6800 XT é a escolha ideal para quem pratica jogos competitivos devido aos seus 16 GB de memória VRAM, que também podem fazer diferença na hora de executar jogos em 4K. Além disso, por ser um modelo mais antigo, a placa pode ser encontrada por valores mais acessíveis e tende a baratear com o tempo.

RTX 4070 vs RX 6800 XT Especificações RTX 4070 RX 6800 XT Arquitetura Ada Lovelace RDNA 2.0 Lançamento abril de 2023 outubro de 2020 Clock base / Boost 1920 MHz / 2475 MHz 1700 MHz / 2105 MHz Memória 12 GB / GDDR 6X 16 GB / GDDR 6X Cache L1 128 KB (por SM) 128 KB (por matriz) Cache L2 36 MB 4 MB Interface de largura de banda 192 bits 256 bits Energia da placa 200 W 250 W Fonte recomendada 550 W 600 W

