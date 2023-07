Samsung Galaxy A04s é bom? Veja preço e ficha técnica completa

O Galaxy A04s , em versão de 64 GB, foi lançado em fevereiro pela Samsung e chegou ao varejo nacional custando R$ 1.299. Hoje o smartphone já pode ser encontrado por valores mais baixos, a partir de R$ 769 . Com preço acessível, o aparelho pode interessar o público que busca por um celular simples, mas que exerça bem as atividades do dia a dia. O conjunto de câmeras também chama a atenção, já que o A04s possui sensor principal de 50 MP, câmera macro de 2 MP e sensor de profundidade de 2 MP.

Outro destaque do aparelho é tela de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz. Além disso, a potente bateria de 5.000 mAh garante boas horas longe das tomadas. O design limpo e sofisticado do A04s também é um trunfo da sul-coreana, já que o visual difere bastante de seu antecessor — o Galaxy A03s — e se aproxima do modelo top de linha da fabricante, o Galaxy S23. Veja, nas linhas abaixo, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Galaxy A04s.

1 de 6 Galaxy A04S possui tela com taxa de atualização de 90 Hz — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A04S possui tela com taxa de atualização de 90 Hz — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica do Samsung Galaxy A04s

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução de tela: 1600 x 720 pixels (HD+)

Painel de tela: PLS LCD

Câmera traseira: principal de 50 MP, sensor de profundidade 2 MP e macro de 2 MP

Câmera frontal: 5 MP

Sistema: Android 13

Processador: Exynos 850

Memória RAM: 3 ou 4 GB

Armazenamento: 32, 64 ou 128 GB

Cartão de memória: microSD de até 1 TB

Bateria: 5.000 mAh

Peso: 195 gramas

Dimensões: 164,7 x 76,7 x 9,1 mm

Cores: preto, branco e verde

Lançamento: fevereiro de 2023

Preço de lançamento: R$ 1.299

Tela e design

O Galaxy A04s possui uma enorme tela de 6,5 polegadas. Ainda que tenha um tamanho satisfatório, a resolução do display é HD+ (1600 x 720), o que pode limitar ligeiramente a qualidade de imagem. Porém, o diferencial está na taxa de atualização de 90Hz, que por si só já deixa o aparelho da sul-coreana acima de muitos outros concorrentes, que ainda contam com taxa de 60Hz. Com esse número, a tela será capaz de atualizar as imagens 90 vezes por segundo, garantindo uma experiência mais confortável para o público que consome redes sociais, por exemplo.

2 de 6 Samsung Galaxy A04S conta com tela com tecnologia PSL LCD — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Galaxy A04S conta com tela com tecnologia PSL LCD — Foto: Divulgação/Samsung

Com promessa de visual minimalista e design funcional, o A04s vem com dimensões de 164,7 x 76,7 x 9,1 mm e peso de 195 gramas. O sensor de impressão digital é acoplado ao botão de energia, enquanto muitos aparelhos da marca vêm com o sensor diretamente na tela ou na parte de trás do dispositivo. A parte traseira abriga o conjunto triplo de câmeras, que remete ao Galaxy S23. A Samsung trouxe três cores clássicas para o A04s: preto, branco e verde.

Câmera

Para os usuários que não abrem mão de fazer boas fotos, mas não podem investir em um celular mais caro, o Galaxy A04s pode ser uma boa solução. O aparelho apresenta um generoso conjunto de câmeras, que são organizadas da seguinte forma:

3 de 6 Câmera tripla do A04S tem lentes de até 50 MP — Foto: Divulgação/Samsung Câmera tripla do A04S tem lentes de até 50 MP — Foto: Divulgação/Samsung

Câmera principal: 50 MP (f/1.8)

Sensor de profundidade: 2 MP (f/2.4)

Câmera macro: 2 MP (f/2.4)

Câmera de selfie: 5 MP (f/2.2)

O upgrade em relação ao antecessor é visível, já que o A03s vinha com câmera de 13 MP. Para contribuir com o sistema de câmeras, a Samsung ainda investiu no sensor de profundidade de 2 MP. Ele ajuda nas imagens com fundo desfocado e na câmera macro de 2 MP, que possibilita a captura de pequenos detalhes. Na câmera frontal, o aparelho oferece 5 MP, além de efeito bokeh agregado. Além disso, o telefone grava vídeos com resolução de 720 pixels a 30 fps.

Armazenamento

A Samsung equipou o Galaxy A04s com o Exynos 850, processador de fabricação própria. Conhecido por sua eficiência energética, o chip pode ser um ótimo aliado para os usuários que executam muitas atividades e não querem carregar o aparelho frequentemente. Além disso, a versão do Exynos dispõe de oito núcleos e apresenta velocidade de até 2,0 GHz — ótima para executar tarefas básicas sem travar. Apesar de o aparelho contar com duas versões de memória RAM — 3 ou 4 GB —, em solo brasileiro o smartphone só veio na versão com 4 GB.

4 de 6 Galaxy A04s expande a memória interna para armazenar arquivos em até 1 TB — Foto: Paulo Alves/TechTudo Galaxy A04s expande a memória interna para armazenar arquivos em até 1 TB — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Falando sobre armazenamento, a Samsung disponibilizou três opções: 32, 64 ou 128 GB. Mas, no Brasil, o aparelho só veio na versão de 64 GB — o que pode não agradar grande parte do público. Por outro lado, o A04s conta com um slot para cartão microSD, que expande a memória interna para armazenar arquivos em até 1 TB — opção mais que convincente para usuários que gostam de guardar fotos, vídeos, músicas e arquivos e não querem ocupar a memória do aparelho. Vale ressaltar que o consumidor pode adquirir o cartão de memória separadamente.

Bateria

As especificações do Galaxy A04s mencionam bateria duradoura, com capacidade de 5.000 mAh. Observe, na prática, a potência do smartphone, segundo a fabricante:

5 de 6 Bateria do Galaxy A04S e do A03S tem 5.000 mAh de capacidade — Foto: Divulgação/Samsung Bateria do Galaxy A04S e do A03S tem 5.000 mAh de capacidade — Foto: Divulgação/Samsung

Uso de internet 4G: até 21h

Uso de Internet Wi-Fi: até 21h

Reprodução de Vídeos: até 22h

Tempo de Reprodução de Áudio: até 90h

Tempo em ligações (4G LTE): até 54h

Quando o celular precisar ser carregado, o usuário contará com um carregador com potência de 15 W e entrada USB-C para repor a energia. Vale dizer que o carregador acompanha o celular na caixa, não sendo necessário desembolsar qualquer valor extra para adquirir o acessório. Por se tratar de um aparelho de linha básica, ele não conta com modalidades diferentes de carregamento — como a sem fio.

Versão do Android e recursos extras

O Galaxy A04s sai da fábrica rodando o Android 12, mas já conta com suporte à atualização do Android 13 e a interface One UI Core 5 disponíveis. Essa versão tem design intuitivo, aperfeiçoamentos de desempenho, segurança aprimorada, entre outras melhorias. Apesar de ainda não existir confirmação, o modelo figura na lista de aparelhos que poderão receber a atualização para o Android 14.

6 de 6 Galaxy A04s conta com experiência auditiva Dolby Atmos — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A04s conta com experiência auditiva Dolby Atmos — Foto: Divulgação/Samsung

O A04s também vem equipado com a tecnologia de áudio Dolby Atmos, que promete som pleno e alto, além de experiência imersiva. Além disso, o aparelho também vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0. Para fones de ouvido, o A04s possui entrada P2.

Preço

O lançamento do Galaxy A04s no Brasil ocorreu em fevereiro de 2023. Na ocasião, o smartphone teve preço sugerido de R$ 1.299. Hoje, no site da Amazon, o consumidor consegue encontrar o aparelho por valores a partir de R$ 769. Com isso, o celular se aproxima de smartphones como o Xiaomi Redmi 12C e Motorola Moto E13, que têm valores semelhantes.