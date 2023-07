Samsung Galaxy A34 5G é bom? Veja preço e ficha técnica completa

O Galaxy A34 5G foi lançado em março de 2023 pela Samsung , com preço sugerido de R$ 2.599. Hoje o aparelho já pode ser encontrado no e-commerce por R$ 1.549 — valor com pouco mais de R$ 1.000 de desconto. Chegando no mercado como um intermediário da fabricante sul-coreana, o A34 5G traz especificações de qualidade por um preço justo. O smartphone se destaca pela câmera principal de 48 MP, bateria de 5.000 mAh e armazenamento de 128 GB.

Para este modelo, a Samsung também apostou em ampla tela de 6,6 polegadas, com tecnologia Super AMOLED. O painel apresenta design fino, alta taxa de atualização e cores vibrantes. Além disso, o Galaxy A34 5G vem equipado com o Android 13, sob a interface One UI 5.1, e tem suporte à rede 5G. Nas linhas a seguir, o TechTudo reúne a ficha técnica e as principais características do Galaxy A34 5G.

Galaxy A34 5G — Foto: Reprodução/Samsung

Ficha técnica do Samsung Galaxy A34 5G

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (1080 x 2340 pixels)

Painel da tela: Super AMOLED, 120 Hz

Câmera traseira: 48 MP + 8 MP + 5 MP

Câmera frontal: 13 MP

Sistema: Android 13 + One UI 5.1

Processador: Dimensity 1080 (MediaTek)

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: Sim, microSD (até 1 TB)

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (Nano-SIM)

Peso: 199 gramas

Dimensões: 161.3 x 78.1 x 8.2 mm

Cores: verde lima, preto, violeta e prata

Lançamento: março de 2023

Preço de lançamento: R$ 2.599

Tela e design

O Galaxy A34 5G vem com tela de 6,6 polegadas e resolução Full HD+ (1080 x 2340 pixels). O painel do aparelho é equipado com a tecnologia Super AMOLED, que é eficiente em termos de consumo de energia. A taxa de atualização do painel, por sua vez, é de 120 Hz, número suficiente para deixar usuários gamers satisfeitos.

Tela do Galaxy A34 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Sobre o design, a Samsung apostou em um modelo simples e elegante, com proporções de 161.3 x 78.1 x 8.2 mm e peso de 199 gramas — além de acabamento em vidro e plástico. Com bordas levemente arredondadas, o destaque do celular fica para o conjunto traseiro de câmeras, disposto em uma área lisa e bem acabada. O A34 5G foi lançado em quatro cores: verde lima, preto, violeta e prata.

Câmera

O Galaxy A34 5G chega com um sistema de câmeras expressivo. São três lentes traseiras, além da câmera frontal. Devido à abertura clara, elas são capazes de garantir boas fotos, até mesmo em ambientes com pouca luz. Confira como se organizam os sensores:

Câmera principal de 48 MP e abertura de f/1,8

Câmera ultrawide de 13 MP e abertura de f/2,2

Sensor de profundidade de 2 MP e abertura de f/2,4

Câmera de selfies de 13 MP e abertura de f/2.2

Sistema de câmeras do Galaxy A34 5G — Foto: Reprodução/Samsung

O software da câmera oferece ainda recursos de aprimoramento de imagem, como as funções de remasterização de foto e de apagador de objetos. Em termos de vídeo, ambas as câmeras filmam em até 4K a 30 fps (quadros por segundo).

Desempenho e armazenamento

Em se tratando de processador, o Galaxy A34 5G chega com o Dimensity 1080, da MediaTek. Lançado em 2022, mas com atributos potentes, o chip é composto de oito núcleos e pode atingir uma velocidade máxima de 2,6 GHz. Além de suporte à rede 5G, o componente também se destaca pelo consumo de energia otimizado e capacidade de lidar bem tanto com atividades diárias quanto com tarefas mais demandantes.

O Dimensity 1080 trabalha em conjunto com os 6 GB de memória RAM disponibilizados pela Samsung. Quanto ao armazenamento, o smartphone foi apresentado em versão única de 128 GB — o que pode desagradar parte dos usuários. Felizmente, o modelo conta com slot para cartão de memória, podendo expandi-la em até 1 TB.

Bateria

Com bateria de 5.000 mAh, o Galaxy A34 5G pode ficar mais de dois dias longe das tomadas, segundo dados da Samsung. O desempenho, vale citar, depende da forma de utilização do aparelho. A fabricante disponibiliza um carregador de 15 W na caixa, mas o celular suporta até 25 W de potência. Confira abaixo alguns dados citados pela marca na ficha técnica.

Uso de internet 4G: até 22 horas

Uso de Internet Wi-Fi: até 22 horas

Reprodução de Vídeos: até 21horas

Tempo de Reprodução de Áudio: até 84 horas

Tempo em ligações (4G LTE): até 35 horas

Samsung repete a receita de 5.000 mAh no Galaxy A34 5G — Foto: Divulgação/Samsung

Versão do Android e recursos extras

O Galaxy A34 5G roda o Android 13, sob interface One UI 5.1, que é própria da Samsung. A sul-coreana garante até quatro atualizações de gerações de sistema operacional e manutenção de segurança de cinco anos, levando o smartphone até o Android 17.

Além de sensor de impressões digitais sob a tela, o telefone conta com inúmeros sensores, como acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de Efeito Hall, sensor de luz e sensor de proximidade. Há ainda presença da tecnologia NFC, para pagamentos por aproximação.

5G — Foto: Reprodução/Samsung

Sobre conectividade, o telefone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 e suporte a 5G. O aparelho da Samsung conta ainda com classificação IP67 em resistência à poeira e à água, além de áudio imersivo, graças à tecnologia Dolby Atmos presente nos alto-falantes.

Preço

O Galaxy A34 5G começou a ser comercializado por R$ 2.599. Hoje o aparelho pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.549, na Amazon.

Com informações de Samsung e GSM Arena.

