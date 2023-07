Samsung Galaxy M14 5G é bom? Veja preço e ficha completa

O Galaxy M14 5G foi lançado em março de 2023 pela Samsung e chegou ao mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 1.899. Hoje já é possível encontrá-lo por R$ 1.199 no varejo eletrônico . Com especificações básicas, o aparelho veio para se juntar ao time de smartphones com vendas voltadas à Internet — característica da família M da sul-coreana. Entre os destaques do M14 estão a bateria de longa duração de 6.000 mAh, câmera com sensor principal de 50 MP e suporte às redes 5G.

Mantendo uma das principais características da linha M, a Samsung investiu em uma enorme tela de 6,6 polegadas, com tecnologia LCD. Além disso, o Galaxy M14 roda o Android 13, sob a interface One UI 5 — versões mais recentes do sistema operacional e da interface. Nas linhas a seguir, o TechTudo preparou um guia com a ficha técnica e as principais características do Galaxy M14 5G.

Ficha técnica do Samsung Galaxy M14 5G

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução de tela: Full HD+

Painel de tela: LCD

Câmera traseira: 50 MP + 2 MP +2 MP

Câmera frontal: 13 MP

Sistema: Android 13

Processador: Exynos 1330

Memória RAM: 4 GB ou 6 GB

Armazenamento: 64 ou 128 GB

Cartão de memória: sim

Bateria: 6.000 mAh

Peso: 206 gramas

Dimensões: 166,8 x 77,2 x 9,4 mm

Cores: azul-marinho, azul claro e prata

Lançamento: março de 2023

Preço de lançamento: R$ 1.899

Tela e design

O Galaxy M14 5G vem com ampla tela de 6,6 polegadas e resolução Full HD+ (1080 x 2408 pixels). O painel do smartphone é munido da tecnologia LCD, que é conhecida pelo menor consumo de energia e melhor visibilidade em ambientes claros. O M14 apresenta ainda tela com taxa de atualização de 90 Hz, que garante navegação mais confortável e responsiva ao toque.

Sobre o design, a sul-coreana investiu em um modelo atraente e moderno, com proporções de 166,8 x 77,2 x 9,4 mm e peso de 206 gramas. Além disso, a fabricante menciona a presença de curvas refinadas que tornam o aparelho confortável de segurar. Na parte traseira está disposto o sistema de câmeras com três lentes, aplicadas em um fundo liso, sem texturas. O M14 5G foi lançado em três cores diferentes, com tons delicados: azul-marinho, prata ou azul claro.

Câmera

Um dos aspectos mais atrativos do Galaxy M14 5G é o sistema de câmeras. A Samsung disponibilizou três lentes distintas para o telefone, além do sensor frontal. Confira abaixo como se dividem as lentes do M14.

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.8

Câmera macro de 2 MP e abertura de f/2.4

Sensor de profundidade de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera frontal de 13 MP e abertura de f/2.0

O conjunto deve proporcionar fotos em boa qualidade, graças ao sensor principal de 50 MP. O usuário ainda pode contar com o sensor de profundidade, para adicionar o efeito bokeh (fundo desfocado) aos cliques, e com a câmera macro, que permite fotografar detalhes de perto. Para os amantes de selfies, a sul-coreana destinou 13 MP à câmera frontal, com modo retrato. Sobre vídeo, tanto a câmera frontal quanto a traseira são capazes de gravar em 1080p a 30 quadros por segundo.

Desempenho e armazenamento

O M14 5G chega com o Exynos 1330, chip desenvolvido pela Samsung. Lançado no início deste ano, o processador tem como principais características melhor performance geral, melhor duração da bateria e melhor desempenho de jogos. O octa-core é composto de oito núcleos com uma velocidade máxima de 2,4 GHz, além de ser baseado no processo de fabricação de 5 nm.

De memória RAM, o telefone vem com 4 GB ou 6 GB. Quanto ao armazenamento, o aparelho foi apresentado também em duas versões — de 64 ou 128 GB. Hoje, tanto no site oficial da marca quanto na Amazon, o consumidor só consegue encontrar a versão com 128 GB. No mais, o M14 5G conta com slot para cartão de memória, que é expansível em até 1 TB.

Bateria

O Galaxy M14 5G vem com bateria de 6.000 mAh — capacidade pouco vista no acervo da sul-coreana. Com uso moderado, o celular pode ficar tranquilamente até dois dias longe das tomadas. Alé disso, a Samsung disponibiliza um carregador de 15 W na caixa. Abaixo, confira a capacidade da bateria do smartphone, conforme citado pela fabricante.

Uso de internet 4G: até 27 horas

Uso de Internet Wi-Fi: até 26 horas

Reprodução de Vídeos: até 25 horas

Tempo de Reprodução de Áudio: até 155 horas

Tempo em ligações (4G LTE): até 58 horas

Versão do Android e recursos extras

O Galaxy M14 G5 sai da fábrica rodando o Android 13, sob a interface One UI 5, própria da Samsung. A fabricante ainda garante atualização do sistema operacional por duas gerações, levando o smartphone até o Android 15, e manutenção de segurança de quatro anos.

Além de sensor de impressões digitais localizado na lateral do aparelho, o M14 conta com diversos outros sensores: acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luz e sensor de proximidade. Há ainda NFC, para pagamentos por aproximação.

Sobre conectividade, o celular da Samsung vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla, Bluetooth v5.2 e suporte à rede 5G. O aparelho ainda conta com a função “Foco na Voz”, que isola e amplifica a voz, reduzindo os ruídos de fundo. Vale ressaltar que essa função só é suportada no Samsung Phone (aplicativo de telefone nativo).

Preço

O Galaxy M14 5G foi lançado custando R$ 1.899. Hoje, o aparelho pode ser encontrado por R$ 1.199, na Amazon — apresentando um desconto de R$ 700.

Com informações de Samsung e GSM Arena

