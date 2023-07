Samsung Galaxy S22 Ultra: veja preço e ficha técnica completa

Lançado em 2022, o Galaxy S22 Ultra permanece sendo um dos celulares premium mais desejados do mercado. O smartphone da Samsung é ideal para usuários que querem aparelho com desempenho de ponta, tela de alta qualidade e conjunto de câmeras versátil. Isso porque o modelo é equipado com o potente processador Snapdragon 8 Gen 1 , da Qualcomm ; display de 6,8 polegadas Quad HD+ com taxa de atualização de 120 Hz; e câmera principal de 108 MP, com direito a zoom óptico de até 10x.

Como já tem um tempo de mercado, o aparelho pode ser adquirido por preços mais acessíveis atualmente. É possível encontrá-lo por R$ 4.333 na Amazon – valor bem mais em conta do que os R$ 9.499 iniciais de lançamento. O smartphone está disponível no mercado brasileiro nas cores vinho, verde, preto e branco. Nas linhas a seguir, listamos a ficha técnica completa do Galaxy S22 Ultra e explicamos os recursos e características de hardware do aparelho.

Ficha técnica do Samsung Galaxy S22

Tamanho da tela: 6,8 polegadas

Resolução da tela: Quad HD+ (3088 x1440 pixels)

Câmera principal: principal de 108 MP, teleobjetiva de 10 MP, periscópica de 10 MP e ultrawide 12 MP

Câmera frontal: 13 MP

Sistema: Android 12 com atualização para o Android 13

Processador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Memória RAM: 8 GB ou 12 GB

Armazenamento: 256, 512 GB e 1 TB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Cores: preto, branco, verde ou vinho

Lançamento: fevereiro de 2022

Preço de lançamento: R$ 9.499

Design

O Galaxy S22 Ultra tem um aspecto um pouco diferente do restante da linha S22: ele tem ângulos mais retos, resgatando o design tradicional da antiga linha Galaxy Note. A mudança não é por acaso, uma vez que o aparelho conta até com um slot para abrigar a S-Pen – outra diferença marcante diante dos demais S22.

2 de 7 Galaxy S22 Ultra vem bem servido de câmeras: são quatro atrás — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra vem bem servido de câmeras: são quatro atrás — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Construído em alumínio, o telefone da Samsung aposta no Gorilla Glass Victus Plus para proteger a tela contra arranhões e quedas. Como é típico das séries premium de celulares da Samsung, o S22 Ultra tem certificação IP68 para sobreviver a encontros com água e mesmo ao contato com partículas de poeira. No Brasil, é possível encontrar o smartphone nas cores preto, verde, branco ou vinho.

Tela

O quesito display é um dos muitos em que a linha Galaxy S tende a se sobressair, e o S22 Ultra não foge à regra. O aparelho oferece uma tela de 6,8 polegadas com resolução Quad HD+ em 3088 x 1440 pixels, suporte a HDR10+ e capacidade de atualizar a 120 Hz. A tecnologia do painel é o AMOLED Dinâmico 2X, que garante o alto contraste da tecnologia OLED combinado a cores vivas e saturadas.

3 de 7 Tela de alta qualidade é um dos trunfos do Galaxy S22 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Tela de alta qualidade é um dos trunfos do Galaxy S22 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Embora tenha taxa de atualização máxima em 120 Hz, o aparelho da Samsung suporta tecnologias de taxa variável, nas quais a tela pode se equiparar ao ritmo do app utilizado no momento. Isso garante não apenas mais eficiência – já que atualizações desnecessárias não são geradas pela tela –, mas também maior conforto, uma vez que apps e transições na interface devem ser exibidos de forma mais fluída.

Câmeras

No total, o Galaxy dispõe de cinco câmeras: são quatro no painel traseiro e um sensor de selfies localizado no topo da tela. Os sensores do S22 Ultra se dividem em:

Principal de 108 MP com lente wide de f/1.8

Teleobjetiva de 10 MP com f/2.4 e zoom óptico 3x

Ultrawide de 12 MP com lente em f/2.2

Periscópica de 10 MP com abertura focal em f/4.9 e zoom óptico 10x

Selfies de 40 MP com lente wide e f/2.2

O S22 Ultra tem um conjunto de câmeras versátil e habilitado a dar conta da maior parte dos requisitos dos usuários. Há estabilização ótica para impedir fotos tremidas, modo de foco automático Dual Pixel e uma variedade de lentes que garantem desde capturas panorâmicas em passeios ao ar livre a fotos de objetos muito próximos ao sensor.

4 de 7 S22 Ultra tem design que lembra os antigos Galaxy Note — Foto: Thássius Veloso/TechTudo S22 Ultra tem design que lembra os antigos Galaxy Note — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

As câmeras do S22 Ultra também devem se dar bem no escuro. Isso porque a Samsung desenvolveu tecnologias novas e um sensor maior para tentar melhorar a qualidade de imagens geradas em ambientes pouco iluminados. Outro destaque difícil de ignorar é o zoom óptico de 3x e 10x, interessante para aproximar alvos distantes ou produzir macros mais caprichadas.

Como de costume, o celular entrega um app de controle da câmera cheio de funções e recursos. Para quem se interessa por vídeo digital, é possível gravar em 8K a 24 fps (quadros por segundo).

Armazenamento

O Galaxy S22 Ultra chegou ao mercado em unidades com 256 GB, 512 GB e 1 TB de capacidade máxima para dados (no exterior ainda há uma edição com 128 GB). Todas essas faixas de armazenamento possuem a tecnologia UFS 3.1, que garante acesso rápido a dados para leitura e alta velocidade na gravação. Para fins de ilustração, a tecnologia é semelhante com o que o NVME proporciona em SSDs para computadores.

Como ocorre também em gerações anteriores, a linha premium da Samsung não disponibiliza entrada para cartão de memória. Ao escolher uma versão do S22 Ultra, o consumidor precisa ser criterioso na quantidade de espaço para dados, já que não há como aumentar o total disponível.

Processador e memória RAM

No processamento, o destaque do S22 Ultra é a oferta do Snapdragon 8 Gen 1 no mercado nacional, deixando de lado a linha Exynos de processadores da Samsung em favor da tecnologia da Qualcomm. No geral, os chips da marca possuem velocidade de processamento e economia de energia superior aos da fabricante sul-coreana. O Snapdragon soma oito núcleos de processamento e pode atingir velocidades de até 3 GHz em seu núcleo de alta performance.

5 de 7 Snapdragon 8 Gen 1, processador que equipa o Galaxy S22 Ultra — Foto: Divulgação/Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, processador que equipa o Galaxy S22 Ultra — Foto: Divulgação/Qualcomm

O Galaxy pode variar na memória RAM: as versões mais em conta do celular, equipadas com 128 GB de espaço para dados, contam com 8 GB de RAM. Já as demais unidades, com maior capacidade, trazem sempre um total de 12 GB.

Bateria

O telefone da Samsung dispõe de uma bateria com 5.000 mAh de capacidade bruta. Nas contas da Samsung, isso é suficiente para levar o aparelho por mais de um dia de uso, embora em testes reais do TechTudo essa promessa tenha ficado pelo caminho. Em uma jornada de uso intenso, detectamos que o S22 Ultra deve aguentar em torno de 17 horas antes da necessidade de recarregar o aparelho. É bom lembrar que o Galaxy não vem com carregador incluso na caixa. Quem quiser o acessório pode requisitar o envio de uma unidade junto à Samsung, que cede o item gratuitamente.

6 de 7 Bateria de 5.000 mAh deve ser suficiente para um dia inteiro de uso — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Bateria de 5.000 mAh deve ser suficiente para um dia inteiro de uso — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Versão do sistema

Lançado em 2022, o modelo vem com Android 12 instalado, mas já tem upgrade disponível para o Android 13, com direito à interface One UI 5.1 da Samsung. De acordo com as políticas de atualizações da Samsung, o aparelho deve receber ao menos três atualizações de versão do Android, além de quatro anos de updates de segurança.

7 de 7 Aparelho já conta com Android 13 e roda a versão mais recente da OneUI — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Aparelho já conta com Android 13 e roda a versão mais recente da OneUI — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Equipado com One UI, o Android da Samsung oferece alto nível de integração com outros produtos e serviços da marca. Há ainda recursos como Rotinas, para automatizar processos envolvendo o aparelho, e uma plataforma de segurança remodelada para proteção de dados e privacidade do usuário.

Recursos extras

Compatível com redes 5G, o Galaxy S22 Ultra tem Bluetooth 5.2 e Wi-Fi dual band. Na biometria, o aparelho permite autenticação usando a impressão digital por meio de sensor oculto embaixo da tela, e também através de reconhecimento facial. Além disso, o smartphone tem como característica marcante a inclusão da S Pen, caneta digital da Samsung que pode ser usada para anotações, navegar na interface e para controle fino de apps de edição de imagem, vídeo etc.

Preço e onde comprar

O S22 Ultra ainda é fácil de encontrar no mercado nacional; uma breve pesquisa de preços vai retornar anúncios nas principais varejistas do país. Como comparação, você pode achar anúncios na faixa de R$ 8.549, praticados no momento pela loja oficial da marca no país, ou a R$ 4.333 na Amazon.

Com informações de Samsung

