Samsung Galaxy S23 Ultra: saiba o preço e detalhes da ficha técnica

O Samsung Galaxy S23 Ultra é a aposta da fabricante para disputar um espaço no segmento de celular premium em 2023. Mesmo com pouco tempo no mercado, o aparelho Android compatível com 5G foi anunciado em fevereiro por R$ 9.499, mas já registra queda no preço em lojas online. A opção de 512 GB pode ser encontrada por cerca de R$ 6.749 , enquanto o modelo com 1 TB custa aproximadamente R$ 8.999 . O modelo mais caro da gigante sul-coreana traz detalhes na ficha técnica que chamam atenção: o design é semelhante ao da linha anterior, mas as especificações foram atualizadas e, em alguns casos, totalmente reformuladas.

A câmera, por exemplo, tira fotos de 200 megapixels. Outro ponto relevante é o chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, componente exclusivo para telefones da Samsung, pelo menos por enquanto. Apesar dos destaques em termos de foto e desempenho, o telefone mantém os mesmos 5.000 mAh de bateria de modelos anteriores, o que pode interferir na autonomia. Acompanhe essas e outras especificações em detalhes nas linhas a seguir.

O TechTudo reúne abaixo alguns pontos importantes para conhecer melhor o Samsung Galaxy S23 Ultra. No índice abaixo, veja quais tópicos serão abordados:

Ficha técnica do Galaxy S23 Ultra Tela e design Câmeras Desempenho e armazenamento Bateria Versão Android Recursos adicionais Preço

1. Ficha técnica do Galaxy S23 Ultra

Tamanho da tela: 6,8 polegadas

Resolução da tela: Quad HD+

Painel da tela: AMOLED Dinâmico 2X

Câmera principal: principal de 200 MP, ultra wide de 12 MP, teleobjetiva 1 de 10 MP e teleobjetiva 2 de 10 MP

Câmera frontal: 12 MP

Sistema: Android 13

Processador: Snapdragon 8 gen 2 Galaxy

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento: 256 GB, 512 GB ou 1 TB

Cartão de memória: não

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual-SIM (nano SIM)

Peso: 234 gramas

Dimensões: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

Cores: preto, creme, verde e violeta

Anúncio e lançamento: fevereiro de 2023

Preço de lançamento: R$ 9.499

2. Tela e design

A tela do Galaxy S23 Ultra traz generosas 6,8 polegadas para exibir conteúdos variados. Além do tamanho significativo, o aparelho também investe em alta resolução, Quad HD+ (3088 x 1440 pixels), que pode ser ajustada de acordo com a necessidade do usuário. Outro aspecto de destaque é a taxa de atualização de 120 Hz, tecnologia capaz de otimizar a transição de imagens sem deixar rastros.

2 de 9 Galaxy S23 Ultra durante lançamento em San Francisco, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 Ultra durante lançamento em San Francisco, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O painel utilizado é o AMOLED Dinâmico 2X, uma atualização do Super AMOLED que pode conferir brilho e cores aprimoradas sem consumir tanta energia do dispositivo. Ainda em termos de estrutura, é possível mencionar que o aparelho é revestido pelo Gorilla Glass Victus 2, uma versão do Gorilla Glass lançada no final de 2022 que promete ainda mais resistência contra impactos e arranhões.

O telefone repete o design do Galaxy S22 Ultra e não acrescenta nenhuma característica inovadora. Assim, ele segue com bordas retilíneas, com suporte à S Pen acoplado em sua estrutura e acomoda as lentes na parte traseira sem molduras delimitadas, padrão que se repete em outros modelos da linha.

3 de 9 Painel lateral do Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Painel lateral do Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

3. Câmeras

O arranjo fotográfico é um dos pontos fortes do Galaxy S23 Ultra, pois ajuda o modelo a se destacar na categoria premium com sua câmra principal de 200 MP. Além disso, mais três sensores compõem o conjunto, que resultam na seguinte disposição:

Câmera principal de 200 MP e abertura de f/1.7

Câmera ultra wide de 12 MP e abertura de f/2.2

Câmera teleobjetiva de 10 MP e abertura de f/2.4

Câmera teleobjetiva de 10 MP e abertura de f/4.9

4 de 9 Detalhe da câmera do Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Detalhe da câmera do Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Dessa forma, o telefone consegue fazer diferentes tipos de registros, como fotos com ângulo ampliado e cliques à distância, viabilizados pelo zoom que chega a 100x (combinando ótico e digital). A câmera frontal, por sua vez, chega com um downgrade em relação à linha anterior e apresenta apenas 12 MP para selfies e videochamadas, ante os 40 MP que acompanhavam o S22 Ultra.

Muito além da renovação da lente principal, o S23 Ultra investiu em otimização de tecnologias que podem aprimorar as fotografias. Entre as ferramentas incrementadas, é possível mencionar um sistema que, agora, combina 16 pixels em um para ajudar a registrar imagens em locais com pouca luminosidade, por exemplo. Astrofotos e vídeo em hyperlapse também são funcionalidades que acompanham o premium da Samsung.

5 de 9 Galaxy S23 Ultra tira fotos de até 200 megapixels — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 Ultra tira fotos de até 200 megapixels — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Por falar em vídeo, o telefone consegue fazer filmes em 8K a 30fps. As configurações ainda incluem estabilizador de imagem para ajudar na gravação e impedir que elas fiquem tremidas.

4. Desempenho e armazenamento

O desempenho do Galaxy S23 Ultra traz algumas novidades, pois inaugura o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy – uma versão exclusiva para telefones da Samsung – e também extingue modelos com chips Exynos, de fabricação própria. O componente da Qualcomm alcança velocidades de até 3,36 GHz, número que sugere um processamento eficaz até em tarefas mais complexas, como jogos pesados.

É preciso pontuar, no entanto, que a exclusividade do chip pode ser temporária. Até o momento, a Samsung é a única a deter a edição especial, que está 34% mais rápida do que o Snapdragon 8 Gen 1. A capacidade gráfica evoluiu 41% e o processamento de inteligência artificial, 49%.

O S23 Ultra tem memória RAM de 12 GB no Brasil. Ela ajuda o Snapdragon a executar todas as funções. Enquanto isso, o armazenamento amplia as possibilidades e confere ao menos três opções de espaço para dados que variam entre 128 GB, 256 GB, ou 1 TB. Não há entrada para cartão microSD.

6 de 9 Poder de processamento do Galaxy S23 Ultra — Foto: Reprodução/Samsung Poder de processamento do Galaxy S23 Ultra — Foto: Reprodução/Samsung

5. Bateria

A bateria utilizada no celular dispõe de 5.000 mAh, mesma capacidade vista no telefone de 2022. Isso deve proporcionar cerca de 25 horas ininterruptas de navegação pela internet e até 26 horas de reprodução de vídeos.

Quanto à reposição da carga, ela pode ser feita com um adaptador de até 45 W de potência. Dessa vez, o telefone chega com carregador na caixa, mas a potência oferecida é de 25 W, o que pode resultar em uma recarga um pouco mais lenta.

7 de 9 Bateira do Galaxy S23 Ultra é de 5.000 mAh — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Bateira do Galaxy S23 Ultra é de 5.000 mAh — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

6. Versão Android

O Galaxy S23 Ultra sai de fábrica com o Android 13, sistema mais recente liberado pelo Google até então. Isso significa que o aparelho terá acesso a ferramentas como indicador de apps ativos, personalização de idioma para cada software instalado e widgets reformulados e mais recursos para gerenciar o funcionamento da bateria.

Além disso, vale mencionar que ele dispõe da interface One UI 5.1, novidade inaugurada com a linha de 2023 que trouxe recursos como álbum de família integrado entre vários dispositivos, personalização ampliada de papéis de parede e conexão direta entre o navegador Samsung Internet e o Windows.

De acordo com a política de atualização da fabricante, é possível esperar que o S23 Ultra receba updates até o Android 17. Os pacotes de segurança, por sua vez, serão distribuídos por cinco anos.

8 de 9 O Android 13 com a personalização One UI 5.1 está disponível no Galaxy S23, e traz novos widgets — Foto: Divulgação/Samsung O Android 13 com a personalização One UI 5.1 está disponível no Galaxy S23, e traz novos widgets — Foto: Divulgação/Samsung

7. Recursos adicionais

O recurso mais notável do S23 Ultra é o suporte à S Pen, função herdada da finada linha Galaxy Note. Desde que a produção da família foi descontinuada, o modelo mais caro do Galaxy S passou a adotar a caneta digital na dinâmica, inclusive na estrutura do celular, que agora acomoda o apetrecho em um compartimento discreto.

9 de 9 Notas manuscritas no Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Notas manuscritas no Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O hardware ainda inclui sensor de impressão digital para desbloquear o celular e resistência à água e poeira conferida pelo certificado IP68. Por outro lado, fica devendo uma entrada P2 exclusiva para fones de ouvido.

Entre outros atributos oferecidos, estão as ferramentas de conectividade, como internet 5G, que conferem ao telefone a possibilidade de navegar pelas redes com uma velocidade até 50 vezes maior do que com a rede 4G, além de NFC, que permite realizar pagamentos por aproximação sem precisar de um cartão físico. Outros destaques neste sentido são o Wi-Fi de 6 GHz, o chip UWB e o Bluetooth na versão 5.3.

8. Preço

Lançado em fevereiro de 2023, o Galaxy S23 Ultra desembarcou por um preço sugerido de R$ 9.499. Mesmo com pouco tempo de mercado, ele já pode ser encontrado por um valor mais em conta, que fica em torno de R$ 6.749 para a versão de 512 GB em promoção, R$ 8.999 com 1 TB e R$ 6.899 na versão com menor armazenamento, de 256 GB.