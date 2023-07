Sea of Stars: veja gameplay, data de lançamento e mais detalhes do RPG

Sea of Stars é o novo RPG por turnos da Sabotage Studio, inspirado em clássicos como Super Mario RPG e Chrono Trigger . O título busca reinventar o gênero com seu sistema de combate dinâmico, interação com o ambiente e narrativa, que chega totalmente localizada em português do Brasil. O jogo tem lançamento marcado para 29 de agosto com versões para PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox One , Nintendo Switch e PC (via Steam ), incluido no Xbox Game Pass já a partir do primeiro dia.

Na história, os jogadores controlam Valere e Zale, os dois Filhos do Solstício. Eles embarcam em uma jornada para dominar o poder do Sol e da Lua, com o objetivo de se tornarem os Guerreiros do Solstício, algo predestinado a eles. Os protagonistas precisam dominar a Magia do Eclipse, que é a única capaz de derrotar as criações do alquimista maligno The Fleshmancer. Nas linhas a seguir, veja detalhes de gameplay e lançamento de Sea of Stars.

Data de lançamento de Sea of Stars

Sea of Stars tem lançamento previsto para 29 de agosto, chegando no PC (Steam), PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam). Vale lembrar que ele também funciona normalmente no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S. Além disso, o jogo estará disponível no catálogo do Xbox Games Pass para assinantes do serviço já a partir da sua estreia.

Uma versão de demonstração já está disponível para download no Steam e no Nintendo Switch. Segundo a desenvolvedora, a versão de testes chega em breve aos consoles da Sony e da Microsoft. É possível experimentar um breve fragmento da campanha do jogo, com cerca de uma hora de duração.

História de Sea of Stars

Sea of Stars acompanha a jornada de Valere e Zale, os Filhos do Solstício, que são, por consequência, predestinados a se tornarem guerreiros. Eles são abençoados com o poder da Lua e do Sol, mas ainda precisam masterizar suas técnicas para aprender a Magia do Eclipse. Esta habilidade é a única força capaz de destruir as monstruosas criações do alquimista maligno The Fleshmancer.

Durante a jornada, os irmãos contam com o apoio de outros aliados. Entre eles está Garl, um jovem cozinheiro que, embora não tenha poderes especiais, é capaz de prover suporte aos seus amigos em combate, com habilidades de defesa e cura. Pelo menos outros três personagens jogáveis devem se juntar ao grupo do jogador, mas eles ainda não foram revelados.

De acordo com a desenvolvedora, Sea of Stars promete uma rica história de aventura. Haverá dezenas de personagens originais para conhecer e os arcos da trama prometem várias reviravoltas e eventos inesperados. O jogo vai explorar temas clássicos de aventura e amizade, às vezes com acontecimentos mais épicos, às vezes mais engraçados e outras vezes mais emocionais.

Detalhes e gameplay de Sea of Stars

Sea of Stars conta com belos gráficos em pixel art e faz uma homenagem aos RPGs clássicos dos anos 90. Embora tenha combates por turnos, o jogo traz comandos de ação, que permitem causar mais dano ou se defender ao pressionar um botão em sincronia com as animações. É o que os desenvolvedores chamam de “combate ativo por turnos”, pois favorece os jogadores mais atentos no momento da execução. É interessante notar que não há combates aleatórios e nem telas de transição.

Por ser inspirado em Chrono Trigger, os fãs também podem esperar habilidades em equipe, feitas conforme uma barra de combo é preenchida. Por fim, existe um sistema em que as habilidades causam um tipo específico de dano, representado por ícones. Quando os inimigos estão carregando golpes mais poderosos, é possível acertar a sequência correta para cancelar a ação e ganhar bastante vantagem. Isso é algo que se prova especialmente útil contra chefes.

Esse sistema tem o objetivo de evitar que a vitória seja uma consequência do grinding, ou seja, da repetição excessiva de combates para subir de nível. Caso o jogador seja derrotado por um inimigo, basta executar uma mudança nos planos de batalha e explorar a combinação mais efetiva de ataques.

Os cenários também prometem diferentes mecânicas de exploração, incluindo a possibilidade de nadar, escalar, saltar e subir ou pular de bordas. Haverá, ainda, uma série de atividades para quem quiser mudar o ritmo das aventuras. É possível velejar, cozinhar, pescar, ouvir música em uma taverna ou até mesmo jogar um jogo de tabuleiro.

O jogo também chama atenção pelo seu sistema de iluminação dinâmica e um ciclo de dia e noite, que tem tudo a ver com a história de heróis conjurando os poderes do Sol e da Lua. A ideia é garantir com que cada área do jogo seja realmente viva, extrapolando os limites visuais tradicionais de jogos em pixel art 2D. Tudo isso será regado a uma trilha sonora cativante que conta com a participação de Yasunori Mitsuda, que é o compositor de Chrono Trigger, Chrono Cross e Xenoblade Chronicles 3

Requisitos para rodar Sea of Stars

A Sabotage Studios já divulgou os requisitos mínimos para rodar Sea of Stars no PC. O jogo traz especificações acima da média para jogos em pixel art, mas ainda assim roda sem problemas em máquinas um pouco mais fracas. Confira:

Requisitos mínimos de Sea of Stars Requisitos mínimos SO Windows 7 Processador Intel Core i7 4700HQ 2.40 GHz Memória 8 GB RAM Placa de vídeo GTX 860m DirectX Versão 11

Com informações de Sabotage Studios

