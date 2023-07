Sintonia 4ª temporada: veja enredo, elenco e trailer da série brasileira

A quarta temporada de Sintonia estreia no catálogo da Netflix nesta terça-feira (25). A série nacional é uma produção original do streaming e foi lançada na plataforma em 2019. Criada e dirigida por KondZilla, o projeto leva em seu elenco principal Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas, que juntos vivem um trio de amigos que são forçados a seguir caminhos diferentes em meio ao caos entre o tráfico de drogas, o funk e a religião em uma comunidade de São Paulo.

Com oito novos episódios, a série tem produção da Gullane, enquanto a direção da nova sequência é de Johnny Araújo e o roteirista-chefe é Guilherme Quintella. Confira, a seguir, mais detalhes da 4ª temporada de Sintonia, como sinopse, elenco e repercussão.

Lançamento Sintonia 4ª temporada: protagonistas da série são Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas, que dão vida à Doni, Nando e Rita

Enredo da 4ª temporada de Sintonia ( Alerta de spoilers! )

Ambientada na comunidade da Vila Áurea, em São Paulo, a trama de Sintonia é dividida em três perspectivas: a de Doni (Jotttapê), Nando (Malheiros) e Rita (Mascarenhas). Em meio ao mundo do narcotráfico, do funk e da igreja evangélica, os amigos de infância acabam seguindo caminhos diferentes na adolescência, precisando confiar um no outro para evitar problemas.

Quando sai a próxima temporada de Sintonia? 4ª temporada estreia no dia 25 de julho, às 5h.

Na terceira season, com planos mais ambiciosos para suas vidas, os amigos enfrentam os dilemas da exposição de suas carreiras. Enquanto Rita se prepara para concorrer à vaga de vereadora pela congregação, Doni se esforça para continuar a ser um destaque na música. Já Nando, que passou a ser um dos criminosos mais procurados do Brasil, cogita abandonar o mundo do crime. É aqui que um final chocante coloca o trio de amigos no meio do fogo cruzado, quando policiais invadem uma lanchonete atrás de Nando e um tiroteio começa, deixando Doni ferido.

Na quarta temporada, a história promete dar continuidade aos fatos apresentados. Porém, agora, quem terá que segurar as pontas é Rita, que abandonou a igreja para estudar Direito. Ao mesmo tempo, Nando deve lidar com as graves consequências do mundo do crime, e Doni pode ter que abandonar a carreira de MC por conta do tiro que levou.

Elenco de Sintonia

Estrelado por Jottapê (Avenida Brasil) no papel do protagonista MC Doni, Bruna Mascarenhas interpretando Rita e Christian Malheiros (A Última Festa) como Nando, o elenco de Sintonia ainda é formado por nomes como Julia Yamaguchi (Rotas do Ódio) dando vida à Scheyla e Gabriela Mag (Coisa Pública) vivendo a influencer Tally.

Além disso, outros atores que fazem personagens em Sintonia são Fernanda Viacava (A Menina que Matou os Pais), Vinícius de Oliveira (Central do Brasil) e os novatos Matheus Santos e Jefferson Silvério.

Repercussão

Sintonia é um grande sucesso entre os assinantes da plataforma, chegando a ficar duas semanas no Top 10 global de séries de língua não-inglesa do streaming. Além disso, a recepção da produção entre a crítica também é positiva, tanto que nos sites agregadores a performance dela é alta. No IMDb, por exemplo, o drama tem nota 6,8, com base em 1,3 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto do KondZilla tem uma taxa de audiência de 90% entre o público.

Confira o trailer da 4ª temporada de Sintonia:

Com informações de IMDb, Netflix, Rotten Tomatoes.

