Sorriso Real: conheça sinopse, elenco e trailer do novo K-drama da Netflix

A Sorriso Real terá seus primeiros episódios no catálogo da Netflix a partir desta quinta-feira (13). Com Lim Yoon-a e Lee Jun-ho no elenco principal, a trama segue o herdeiro de um conglomerado de hotéis de luxo que entra em conflito com uma funcionária. É no meio dessa confusão e na disputa por sua herança que um romance surge. Lançada em junho deste ano pelo canal pago JTBC, a produção sul-coreana tem como showrunner Cheon Sung-il, enquanto a direção é de Im Hyun Wook.

Com 16 episódios ao todo, os demais capítulos do projeto serão lançados todos os sábados e domingos na plataforma até o final da temporada, que será em agosto. Além disso, a comédia romântica tem roteiro assinado por Choi Rom. A seguir, confira mais detalhes de Sorriso Real.

2 de 2 O K-drama Sorriso Real é estrelado por Lim Yoon-a e Lee Jun-ho, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix O K-drama Sorriso Real é estrelado por Lim Yoon-a e Lee Jun-ho, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Sorriso Real

A trama gira em torno de Gu Won (Lee Jun-ho), um jovem inteligente e carismático que é o herdeiro do King Group, um conglomerado de hotéis de luxo. Ele então decide retornar ao famoso hotel da família em uma tentativa de recuperar memórias de sua mãe, que desapareceu anos atrás. No entanto, é lá que o protagonista conhece Cheon Sa-Rang (Lim Yoon-a), uma funcionária alegre e sorridente, ou seja, seu total oposto.

Neste cenário, os dois passam a entrar frequentemente em conflito devido à divergência de personalidades. E em uma verdadeira trama "enemies to lovers", Gu Won e Cheon Sa-Rang passam a se conhecer melhor e a se apaixonar um pelo outro em segredo.

Elenco

Estrelado por Lee Jun-ho (Memórias da Espada) no papel do protagonista Gu Won e Lim Yoon-a (O Rei Apaixonado) interpretando Cheon Sa-Rang, o elenco de Sorriso Real ainda é formado por nomes como Kim Ga-eun (O Vento Sopra) dando vida à Kang Da Eul, Kim Jae-won (100 Days with Mr. Arrogant) vivendo Lee Ro Wun e Go Won-hee (Apesar de Tudo, Amor) como Oh Pyeong-hwa.

Além disso, juntam-se ao time de atuação também Ahn Woo-yeon (Loucos um pelo Outro), Se-ha Ahn (Detetive Zumbi), Kim Young-ok (Vingança da Noiva), Son Byung-ho (Hipnose) e Kong Ye-ji (The Silenced).

Repercussão

Popular entre os expectadores sul-coreanos desde sua estreia no canal JTBC, Sorriso Real vem conquistando uma sólida e alta taxa de audiência. Já em relação ao streaming, a produção tem tudo para ter o mesmo efeito entre os fãs de K-drama. No entanto, a performance do projeto nos sites agregadores ainda não é positiva. No IMDb, a série tem nota 1,9, tendo como base 98 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a comédia romântica tem uma taxa de audiência de apenas 13%.

Sobre as reviews internacionais, como a do Decider, o jornalista Joel Keller tece críticas mistas sobre o K-drama, destacando que ele "é engraçado o suficiente, apesar de alguns dos mesmos problemas que temos com a maioria das comédias românticas coreanas".

Já Nathan Sartain, do Ready Steady Cut, tem um ponto de vista semelhante ao alegar que a produção "não será para todos com sua fórmula tradicional de rom-com potencialmente vista como sendo de uma época passada, mas certamente há o suficiente sobre esse drama para desfrutar".

Confira o trailer oficial de Sorriso Real:

