SSD PCIe 5.0: tudo sobre a interface para armazenamento

PCIe 5.0 é o mais recente padrão de comunicação para SSDs . Lançada em 2019, a quinta geração do PCIe está começando a aparecer em componentes de armazenamento e chega com a promessa de alcançar até o dobro da velocidade de operação do PCIe 4.0 . Essencial para o funcionamento do PC, o padrão de barramento é responsável por possibilitar as conexões de periféricos como SSDs e placas de vídeo à placa-mãe do computador. Ainda se estabelecendo no mercado, já é possível encontrar SSDs PCIe 5.0 de marcas como Crucial , Gigabyte e Seagate .

Quando surge uma nova tecnologia na informática, muitos consumidores ficam na dúvida se vale a pena fazer um upgrade para a nova geração. A seguir, confira o guia do TechTudo sobre SSDs PCIe 5.0 e entenda tudo sobre o que é o padrão de armazenamento, conheça as principais diferenças quanto ao PCIe 4.0 e decida se vale a pena investir na novidade.

2 de 4 SSDs PCIe 5.0 prometem alcançar até o dobro da velocidade dos componentes com padrão PCIe 4.0 — Foto: Divulgação/Gigabyte SSDs PCIe 5.0 prometem alcançar até o dobro da velocidade dos componentes com padrão PCIe 4.0 — Foto: Divulgação/Gigabyte

O que é PCIe 5.0?

PCIe 5.0 é a quinta geração do PCI Express, uma tecnologia de expansão usada em computadores para conexão de periféricos à placa-mãe. O PCIe é bastante associado com o uso de placas de vídeo, mas também pode ser utilizado para outros tipos de hardware, como placas de som, de rede, de captura de imagem, hardware especializado e também para armazenamento de dados.

O padrão começou a ser introduzido com lançamento de processadores AMD compatíveis com placas-mãe AM5 e também com os equivalentes da Intel, que encaixam em modelos LGA1700. No entanto, a primeira grande leva de produtos PCIe 5.0 só deve mesmo começar a chegar ao mercado a partir de 2024.

Diferenças entre PCIe 4.0 e 5.0

Todo novo padrão PCIe tem sido lançado com o dobro de performance na comparação com a geração anterior. Sob o ponto de vista de uma tecnologia de expansão, a performance equivale à velocidade na transferência de dados, portanto, o PCIe 5.0 é capaz de transferir o dobro de informação que o PCIe 4.0 consegue numa mesma unidade de tempo.

Enquanto o PCIe 4.0 conta com uma largura de banda máxima de 32 GB/s (gigabytes por segundo) em um barramento x32, o PCIe 5.0 deve dar conta de 128 GB/s. Do ponto de vista de SSDs, esse aumento é bastante considerável e deve abrir espaço para unidades de armazenamento sensivelmente mais rápidas tanto em leitura como em gravação de dados.

Além desses ganhos de desempenho, a quinta geração do PCIe implementa algumas técnicas que visam diminuir o consumo de energia e aumentar a eficiência dos dispositivos conectados por meio da tecnologia.

3 de 4 FireCuda 540 é a opção da Seagate entre os SSDs PCIe 5.0 — Foto: Divulgação/Seagate FireCuda 540 é a opção da Seagate entre os SSDs PCIe 5.0 — Foto: Divulgação/Seagate

O que muda para SSDs

Os 128 GB/s em um barramento de 32 vias do PCIe 5.0 são bem impressionantes, mas distantes da realidade de um SSD PCIe convencional. Em geral, unidades de armazenamento que usam PCIe tendem a ocupar no máximo 4 vias, no formato NVMe. Isso tende a reduzindo o escopo de dados que um disco sólido pode trocar com o restante do sistema, independente da geração do barramento.

No PCIe 4.0, a largura de banda máxima para x4 fica em 8 GB/s – e não é tão comum assim encontrar um SSD que sature toda essa largura de banda atualmente. SSDs mais caros podem chegar perto dos 8 GB/s em testes reais, mas, no geral, a média tende a ficar na casa de 7 a 7,5 GB/s.

SSDs que sejam compatíveis com PCIe 5.0 terão acesso, no mesmo design de 4 vias, a uma largura de banda que chega a 16 GB/s. Mesmo que a indústria leve algum tempo para chegar a esse limite, similar ao que está acontecendo com os PCIe 4.0 depois de alguns anos de mercado, as unidades de primeira geração desse novo padrão devem chegar ao mercado superando a de 8 GB/s com facilidade.

Com efeito, o Gigabyte Aorus Gen5 10000 é um dos primeiros SSDs top de linha para PCIe 5.0 no mercado. Em testes reais, ele se mostra consideravelmente mais rápido que os discos PCIe 4.0 disponíveis atualmente.

PCIe 5.0 é compatível com as gerações anteiores?

Assim como gerações anteriores do PCIe, a nova edição 5.0 deve garantir compatibilidade total com dispositivos das edições anteriores. Isso quer dizer que você pode instalar um SSD PCIe 3.0 em uma placa PCIe 5.0, assim como um SSD PCIe 5.0 vai funcionar em uma placa com tecnologia PCIe 4.0, por exemplo.

O grande detalhe, claro, é a performance: ela será ditada pelo mínimo denominador comum do seu setup. Se um componente for PCIe 3.0, seu SSD 5.0 vai funcionar dentro dos limites de desempenho aplicados pela geração mais antiga. Portanto, para alcançar o máximo potencial de um SSD PCIe 5.0, é preciso investir em hardwares que também sejam compatíveis com esse padrão.

4 de 4 Ainda é cedo para investir em SSDs PCIe 5.0: performance deve subir bastante com lançamentos de 2024 — Foto: Divulgação/Crucial Ainda é cedo para investir em SSDs PCIe 5.0: performance deve subir bastante com lançamentos de 2024 — Foto: Divulgação/Crucial

SSD PCIe 5.0 vale a pena?

Sob o ponto de vista de performance, SSDs PCIe 5.0 ainda não são necessariamente uma boa escolha. A oferta ainda é restrita a poucos modelos, o preço é alto e a tendência de que seu PC não tenha suporte ao PCIe 5.0 é grande, o que impõe mais custos de upgrade: você terá de comprar uma nova placa-mãe e processador só para instalar o SSD. No entanto, a expectativa é de que a tecnologia esteja mais amadurecida no mercado a partir de 2024, por isso, talvez seja mais vantajoso esperar.

Além disso, os primeiros modelos de SSD PCIe 5.0 podem não alcançar ainda a capacidade máxima do padrão. O Crucial T700 é descrito pela marca como o SSD mais rápido da atualidade. Ele conta com velocidade de leitura na faixa de 11.000 MB/s, superando com facilidade SSDs PCIe 4.0, e mesmo alguns poucos PCIe 5.0 já disponíveis. Ainda assim, 11 GB/s ainda está longe de saturar a capacidade máxima teórica do PCIe 5.0, estimada a 16 GB/s.

A conclusão, portanto, é simples: espere um pouco. A competição dos diferentes fabricantes deve amadurecer o novo padrão rapidamente, assim como ocorreu com o PCIe 4.0: em questão de meses, novos SSDs surgiram superando amplamente os primeiros modelos de Corsair e Gigabyte.

Qual SSD PCIe 5.0 comprar?

SSDs PCIe 5.0 ainda não são comuns e isso se reflete no mercado brasileiro: é desafiador encontrar modelos à venda por aqui. O Crucial T700 aparece em alguns anúncios, todos eles do exterior, por valores que partem de US$ 179 (R$ 836, em conversão direta) para a edição de 1 TB – mas é preciso lembrar dos valores inerentes à importação, como custos alfandegários, eventuais taxas de cartão de crédito e de frete.

Outros modelos para ficar de olho são o Gigabyte Aorus Gen5, mencionado anteriormente, e o Seagate FireCuda 540. Entretanto, no momento, os dois produtos aparecem como esgotados em anúncios da Amazon para o mercado internacional.

