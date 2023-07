Steven Universo: relembre a história, personagens e curiosidades do desenho

A série animada Steven Universo está atualmente disponível no catálogo do HBO Max . Com Zach Callison e Michaela Dietz na dublagem original, a trama do desenho segue a equipe de guerreiras intergalácticas e um menino que, juntos, lutam para defender o universo. Criada por Rebecca Sugar (Hora de Aventura), a produção norte-americana foi ao ar pela primeira vez em 2013, no canal Cartoon Network, e teve sua última temporada exibida em 2019.

Com cinco temporadas e um total de 160 episódios, a série tem distribuição pela Warner Bros. Television e Jackie Buscarino assina a produção do projeto. Se você é fã de animações, relembre a história de Steven Universo e confira a dublagem brasileira, curiosidades e repercussão.

2 de 3 Steven Universo aborda temas como amor, temáticas LGBTQIA+, preservação da natureza e família — Foto: Divulgação/Cartoon Network Steven Universo aborda temas como amor, temáticas LGBTQIA+, preservação da natureza e família — Foto: Divulgação/Cartoon Network

Enredo de Steven Universo

Ambientada na cidade fictícia e turística de Beach City, a história gira em torno de Steven Universo, um garoto de 12 anos que é metade humano e metade Gem – um tipo de espécie alienígena mágico. Enquanto ainda descobre seus poderes (que vêm do seu umbigo), o protagonista se juntará a um grupo de guerreiras intergalácticas, conhecido como as Crystal Gems, composto por Garnet, Ametista e Pérola. Juntos, eles viverão inúmeras aventuras mágicas enquanto tentam proteger o mundo de certas ameaças alienígenas.

Dublagem brasileira

O elenco da dublagem nacional de Steven Universo tem André Marcondes (A Menina que Roubava Livros) no papel do personagem-título, Sylvia Salustti (Enrolados) dando vida à Pérola, Márcia Coutinho (Os Incríveis) vivendo Garnet, Flávia Fontenelle (Phineas e Ferb) como Ametista, Christiane Monteiro (As Meninas Superpoderosas) no papel de Connie Maheswaran e Milton Parisi (Space Jam: Um Novo Legado) emprestando a voz para Greg Universo.

Curiosidades sobre Steven Universo

A animadora Rebecca Sugar foi a primeira mulher a criar uma série animada para o Cartoon Network. Inclusive, a showrunner é compositora de uma das músicas de maior sucesso do desenho, a canção "Stronger Than You", que já tem mais de 59 milhões de visualizações no YouTube em sua versão original e 16 milhões na versão dublada para o português.

O sucesso da animação foi tamanho que a produção ganhou, em 2019, um longa musical, intitulado Steven Universo: O Filme e, logo depois, um epílogo da série, com 20 episódios, chamado Steven Universo Futuro, ambos disponíveis no HBO Max. O desenho ganhou três livros oficiais, sendo eles Steven Universo: O Guia para os Crystal Gems (2015), The Answer (2016) e The Tale of Steven (2019). Até o momento da publicação dessa matéria, nenhum deles foi publicado no Brasil.

Outros fatos curiosos sobre a produção é que a rapper americana Nicki Minaj foi a responsável pela dublagem da personagem Sugilite e que o personagem Titio Avô já fez uma participação no terceiro episódio, chamado "Diga,Tio", da 2° temporada de Steven Universo.

3 de 3 Steven Universo foi criada por Rebecca Sugar, que também trabalhou na animação Hora de Aventura — Foto: Divulgação/Cartoon Network Steven Universo foi criada por Rebecca Sugar, que também trabalhou na animação Hora de Aventura — Foto: Divulgação/Cartoon Network

Repercussão

Com um design inovador e temas variados e representativos, Steven Universo conquistou não somente uma enorme legião de fãs, grande parte deles da comunidade LGBTQIA+, como também tornou-se uma das séries animadas mais aclamadas da atualidade. Em 2019, a produção ganhou o prêmio GLAAD Media Award na categoria Programa Infantil e Familiar Excepcional, bem com cinco indicações aos prêmios Emmy e Annie Awards.

No site agregador IMDb, o desenho tem nota 8,2, com base em 37 mil considerações. No Rotten Tomatoes, todas as temporadas da série debutaram com uma taxa de aprovação de 100%, já o índice de audiência do programa ficou em 86%. Segundo o consenso do site, "com uma paleta de cores distinta e uma sensibilidade profundamente bem-humorada, Steven Universo brilha nas telas como uma joia totalmente realizada que atrairá todos os grupos demográficos".

Confira o trailer oficial de Steven Universo:

