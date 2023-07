Story of Seasons a Wonderful Life: tudo sobre o 'novo' Harvest Moon

Story of Seasons : A Wonderful Life foi lançado em 27 de junho e agradou a jogadores fãs do gênero de simulador de fazenda que procuravam novidades e também fãs nostálgicos da época do GameCube e PlayStation 2 (PS2). O game é um remake de Harvest Moon : A Wonderful Life, de 2004, e a troca de nomes pode confundir bastante os jogadores.

Pensando nisso, o TechTudo separou detalhes sobre história, gameplay e requisitos do game, além de algumas respostas para dúvidas que jogadores podem ter sobre o título. Vale lembrar que Story of Seasons: A Wonderful Life está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 179,50 e para Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC (Steam) por R$ 179,99.

1 de 8 Story of Seasons: A Wonderful Life é um remake de um clássico jogo da série Harvest Moon que causa alguma confusão pela troca de nome — Foto: Divulgação/Marvelous Story of Seasons: A Wonderful Life é um remake de um clássico jogo da série Harvest Moon que causa alguma confusão pela troca de nome — Foto: Divulgação/Marvelous

👉 Vale a pena jogar Stardew Valley? Descubra no Fórum do TechTudo

Harvest Moon ou Story of Seasons?

A série Harvest Moon foi a pioneira nos simuladores de fazenda e, por muito tempo, sinônimo do gênero. O sucesso da franquia veio desde seu primeiro game no Super Nintendo, em 1996, passando por versões no Nintendo 64 e PlayStation One em 1999. A série era desenvolvida pelo estúdio japonês Marvelous Games sob o título original "Bokujo Monogatari" e era publicada no resto do mundo pela Natsume como Harvest Moon. No entanto em 2012, a Marvelous decidiu publicar os jogos pela sua própria subsidiária especializada em localização, a Xseed Games.

Após a separação das empresas a Natsume ainda tinha os direitos do nome "Harvest Moon". Por isso, a Marvelous precisou de um novo título para sua série, que teve sua estreia em "Story of Seasons" no Nintendo 3DS em 2014. Story of Seasons passou a ser a nova franquia do estúdio que até 2014 era responsável pela série Harvest Moon. Para complicar ainda mais o caso, a Natsume decidiu lançar seus próprios simuladores de fazenda, a partir de Harvest Moon: The Lost Valley para o Nintendo 3DS em 2014.

História

A história de Story of Seasons: A Wonderful Life é bastante básica e segue os mesmos moldes de todos os jogos da série Harvest Moon. O protagonista, que pode ser homem, mulher ou pessoa não-binária, herda uma fazenda de seu pai (na maioria dos games a fazenda é do seu avô) e precisa cuidar dela daqui para frente. Seu terreno se localiza em Forgotten Valley, uma área isolada com uma pequena cidade próxima, onde estarão habitantes para socializar e participar de eventos sazonais, inclusive alguns extras nesta versão.

2 de 8 Story of Seasons: A Wonderful Life se foca em relacionamentos e em formar uma família bem cedo no jogo — Foto: Divulgação/Marvelous Story of Seasons: A Wonderful Life se foca em relacionamentos e em formar uma família bem cedo no jogo — Foto: Divulgação/Marvelous

A segunda parte da história é a que o próprio jogador irá construir ao escolher uma das pessoas da cidade para se casar, sem limitações de gênero sobre sua escolha. Há oito opções de personagem para escolher, cada qual com suas características. Após decidir, os personagens terão um filho que herdará parte da personalidade dos pais e das pessoas que você demonstrar admiração na cidade.

3 de 8 Em Story of Seasons: A Wonderful Life jogadores poderão formar família e ajudar seus filhos a crescerem enquanto descobrem seus interesses — Foto: Reprodução/Steam Em Story of Seasons: A Wonderful Life jogadores poderão formar família e ajudar seus filhos a crescerem enquanto descobrem seus interesses — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay

A jogabilidade do game também está dividida em duas etapas. Por um lado há o simulador de fazenda tradicional que usuários esperam de Story of Seasons ou Harvest Moon. Sua fazenda possui algumas áreas para plantar verduras e legumes, os quais precisam ser regados e cuidados até o momento da colheita. Também é preciso cuidar de animais como vacas, ovelhas e galinhas, fornecendo alimento e carinho, como ao escovar e abraçar seus bichinhos.

4 de 8 Story of Seasons: A Wonderful Life ainda traz a clássica jogabilidade de simulador de fazenda da série — Foto: Divulgação/Marvelous Story of Seasons: A Wonderful Life ainda traz a clássica jogabilidade de simulador de fazenda da série — Foto: Divulgação/Marvelous

A outra etapa está na criação de uma família e viver "uma vida maravilhosa" como o título sugere. Se casar e ter um filho é apenas o primeiro passo. Passar tempo com sua família será essencial para criar memórias e passar seus interesses para seu filho. Após o nascimento da criança, o tempo do jogo irá passar naturalmente. Seu personagem e os habitantes da cidade irão envelhecer, as coisas irão mudar e, com o tempo, seus filhos seguirão seu próprio caminho. Esse foco em viver uma vida inteira e envelhecer torna o jogo bastante diferente de outros da franquia.

5 de 8 Em Story of Seasons: A Wonderful Life seu filho pode desenvolver interesses e habilidades por herança dos pais ou convivência com habitantes da cidade — Foto: Reprodução/Steam Em Story of Seasons: A Wonderful Life seu filho pode desenvolver interesses e habilidades por herança dos pais ou convivência com habitantes da cidade — Foto: Reprodução/Steam

Plataformas

Uma decisão sobre Story of Seasons: A Wonderful Life que surpreendeu jogadores foi o lançamento exclusivo para plataformas de última gerção, como PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC. Não há qualquer plano mencionado pela produtora Marvelous Games de lançar o game no PlayStation 4 (PS4) e Xbox One. Aparentemente, não há qualquer impedimento técnico para o jogo sair nos consoles da geração passada, já que seus gráficos não usam todo o poder extra do PS5 e Xbox Series X/S, mas a empresa não parece ter intenção de lançar nas plataformas mais antigas.

6 de 8 Story of Seasons: A Wonderful Life não é um jogo pesado graficamente, mas não irá sair no PlayStation 4 e Xbox One — Foto: Divulgação/Marvelous Story of Seasons: A Wonderful Life não é um jogo pesado graficamente, mas não irá sair no PlayStation 4 e Xbox One — Foto: Divulgação/Marvelous

E Story of Seasons: Friends of Mineral Town?

Na mesma época de lançamento de Story of Seasons: A Wonderful Life, o Xbox Game Pass também recebeu o game Story of Seasons: Friends of Mineral Town, de 2020, que é um jogo muito diferente apesar de ter uma base parecida. Assim como aconteceu com A Wonderful Life, Story of Seasons: Friends of Mineral Town é um remake que teve seu nome alterado. Ele é uma versão refeita em 3D de Harvest Moon: Friends of Mineral Town lançado originalmente para o Game Boy Advance em 2003.

7 de 8 Story of Seasons: Friends of Mineral Town chegou ao Xbox Game Pass com um remake de outro game da série Harvest Moon, dessa vez do Game Boy Advance — Foto: Divulgação/Marvelous Story of Seasons: Friends of Mineral Town chegou ao Xbox Game Pass com um remake de outro game da série Harvest Moon, dessa vez do Game Boy Advance — Foto: Divulgação/Marvelous

Por ser um jogo originalmente portátil, Friends of Mineral Town é um pouco mais limitado, porém as mecânicas básicas estão todas lá e são muito divertidas, desde cuidar de sua fazenda até se relacionar com as pessoas da cidade. Mesmo com limitações ele também pode ser mais interessante para alguns jogadores por se focar mais na parte de simulação de fazenda do que Story of Seasons: A Wonderful Life.

É melhor que Stardew Valley?

Neste ponto, depende da preferência do jogador. Story of Seasons: A Wonderful Life tem um foco bastante diferente dos outros simuladores de fazenda, o que, por um lado, oferece um diferencial, mas também coloca menos importância nas mecânicas tradicionais. Usuários que queiram focar em cuidar da sua fazenda e ter relacionamentos com habitantes das cidades terão mais opções de jogabilidade em Stardew Valley e Story of Seasons: Friends of Mineral Town, além de histórias mais profundas em Stardew Valley. Porém, para jogadores que já investiram muitas horas em games do tipo e estão em busca de algo diferente, Story of Seasons: A Wonderful Life pode ser exatamente o que desejam.

8 de 8 Stardew Valley se inspira na clássica série Harvest Moon, atual Story of Seasons, e se aprofunda em várias de suas mecânicas — Foto: Reprodução/Steam Stardew Valley se inspira na clássica série Harvest Moon, atual Story of Seasons, e se aprofunda em várias de suas mecânicas — Foto: Reprodução/Steam

Requisitos mínimos