Táticas do Amor 2: conheça sinopse, elenco e críticas do romance turco

O filme Táticas do Amor 2 chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (14). A trama segue novamente Asli e Kerem, que agora namoram, mas continuam acreditando que o casamento é uma farsa. Até que a jovem se sente desafiada a fazer o contrário. Sequência direta do primeiro longa de mesmo nome, lançado em 2022, o romance turco conta com direção de Recai Karagöz e roteiro assinado por Pelin Karamehmetoğlu, e é estrelado por Demet Özdemir e Şükrü Özyildiz.

Com pouco mais de uma hora e meia de duração, as filmagens do longa-metragem ocorreram em Turunç, Göcek e Muğla, na Turquia. Se você gosta de comédias românticas, confira mais detalhes de Táticas do Amor 2, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 Táticas do Amor 2 (Netflix) é estrelado por Demet Özdemir e Şükrü Özyildiz, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix Táticas do Amor 2 (Netflix) é estrelado por Demet Özdemir e Şükrü Özyildiz, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Táticas do Amor 2

Nesta sequência, Asli, que é uma blogueira de moda, e Kerem, um executivo de publicidade, finalmente se envolvem em um relacionamento romântico e passam então a namorar, explorando a mágica do amor. Durante uma conversa entre eles, a jovem, que acha que o casamento é uma farsa, acaba dizendo isso ao namorado. Mas quando ele inesperadamente concorda com a afirmação, Asli começa a fazer de tudo, incluindo táticas manipuladoras, para que Kerem peça sua mão em casamento.

Elenco

Estrelado por Demet Özdemir (Escola de Dança Turca) no papel da protagonista Asli e Şükrü Özyildiz (Cute & Dangerous) interpretando Kerem, o elenco de Táticas do Amor 2 ainda reúne nomes como Atakan Çelik (Você Já Viu Vagalumes?) vivendo Tuna, Hande Yilmaz (Limonata) dando vida à Ezgi e Yasemin Yazıcı (O Último Verão) como Meltem.

Além disso, juntam-se ao time de atuação também Deniz Baydar (4N1K Dügün), Özgür Ozan (Arka Sokaklar), Doğukan Polat (Government Woman 2), Kubilay Penbeklioğlu (Velozes e Furiosos) e Serhat Kurtay (Altinsoylar).

Repercussão

Apesar de sua recente estreia no catálogo da Netflix, a produção tem tudo para conquistar os assinantes do streaming, assim como o primeiro longa da franquia. No site agregador IMDb, a comédia romântica turca tem inicialmente nota 7,4, com base em apenas 30 considerações. Contudo, ela ainda não foi avaliada na plataforma Rotten Tomatoes.

Sobre as reviews internacionais, como a do Leisure Byte, a jornalista Pooja Darade não poupa críticas quanto ao projeto, alegando que "toda a trama é risível e nada nova. No entanto, se você quiser sentar e assistir a um filme irracional em que o casal age como bobo sem motivo, esta rom-com turca é para você".

Já Anweshak Tejendra, do The Envoy Web, tece comentários mistos sobre a produção, afirmando que ela "ainda consegue entreter, apesar de repetir a mesma fórmula". E completa dizendo que ainda há muitos "clichês antigos e francamente problemáticos fazendo parte do filme".

Confira o trailer oficial de Táticas do Amor 2:

