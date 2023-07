Tekken 8 impressiona com visuais e gameplay intenso; veja preview

Tekken 8 promoveu, neste último fim de semana, um teste de rede fechado apenas no PlayStation 5 ( PS5 ) para avaliar suas funcionalidades online, em especial o seu novo netcode de rollback. A versão apresentou um impressionante nível de polidez no seu sistema de combate e visuais, que foram refeitos do zero na Unreal Engine 5. Além disso, todos os dezesseis lutadores revelados até o momento já estavam disponíveis para uso e formavam um elenco bastante robusto. Vale lembrar que o jogo segue sem previsão de lançamento e chega também para Xbox Series X , Xbox Series S e PC (via Steam ).

Essa foi a primeira vez que o grande público teve a oportunidade de experimentar o game, ainda que em ambiente controlado. Embora muitas mecânicas e golpes sejam familiares aos fãs, as lutas entregam um ritmo muito mais agitado com o novo sistema de Heat, que traz foco na agressividade. O TechTudo teve a oportunidade de experimentar o jogo e conta, nas linhas a seguir, as primeiras impressões de Tekken 8 no PS5. Confira:

Grande salto visual

Tekken 8 chama muita atenção por seus gráficos, que agora são entregues pelo poder da Unreal Engine 5. A franquia sempre chamou atenção pelos seus visuais desde sua estreia no PSOne, mas desta vez apresenta cenários e personagens muito mais ricos em detalhes se comparado com o seu antecessor, que foi lançado há mais de oito anos.

A diferença fica ainda mais gritante por conta dos novos modelos de personagens, que foram completamente refeitos e saltam aos olhos com a qualidade das suas texturas. Os lutadores também estão muito mais expressivos, além de ser possível notar melhor a definição dos músculos, qualidade de malhas e outros efeitos durante as partidas. Já os estágios contam com belos efeitos de iluminação e densidade de elementos, o que faz do jogo definitivamente um dos mais bonitos de toda a franquia.

Novidades de gameplay

Tekken 8 chama a atenção dos seus fãs principalmente pelo seu novo sistema de Heat. Esta mecânica chega para complementar o já conhecido Rage, no qual os lutadores ganham acesso a um acréscimo de dano e aos especiais cinematográficos quando estiver com pouca vida. Em resumo, Heat conta com duas técnicas de ativação: o Heat Burst, que é um forte impacto que pode ser desferido no neutro; e o Heat Engager, que é um conjunto de golpes do arsenal do personagem que engatilham uma ativação em caso de acerto.

A ideia é permitir que o jogador sustente sua pressão, ao mesmo passo em que causa dano na defesa do adversário. Após a ativação, uma barra começa a se esgotar dentro de dez segundos, mas ela pausa caso o atacante consiga desferir seus golpes. Por isso, Heat é um sistema que recompensa a agressividade. Por padrão, os personagens ficam positivos após o uso dessa mecânica, então ela é bastante perigosa. Ela também serve para estender combos, pois os Heat Engagers servem para realizar uma rápida investida para encurtar distância.

Na prática, o Heat pode dividir opiniões por deixar as lutas muito mais viscerais ou unilaterais. Por isso, há um foco maior em técnicas com armadura para atravessar os ataques dos adversários, que são chamadas aqui de Poder Esmagador. Algumas, inclusive, servem como Heat Engager, então vale utilizá-las para pegar o oponente de surpresa em alguns momentos.

Vale notar que os lutadores clássicos, embora carreguem várias das suas técnicas de assinatura, também ganharam novos golpes inéditos. Isso faz com que vários deles sejam suas melhores versões desde a estreia na franquia. A Xiaoyu, por exemplo, tem novas formas de ativar as suas posturas de combate e confundir a defesa do inimigo. Por sua vez, Jin incorporou várias técnicas da sua forma demoníaca ao seu arsenal, que historicamente sempre foi um lutador à parte.

Outro destaque é que Law pode utilizar seus nunchakus para causar ainda mais dano aos adversários, enquanto a espiã Nina pode sacar uma pistola durante seus combos. É bastante notável como a personalidade dos lutadores se traduz ao estilo de luta, algo que os torna ainda mais interessantes.

Mais acessível para iniciantes

Tekken 8 também introduz um sistema de combos simplificados, chamado aqui de Estilo Especial. Esta é uma tendência recente do gênero, que busca atrair jogadores mais causais para os games de luta. A diferença é que esta mecânica pode ser habilitada a qualquer momento durante as partidas, pressionando apenas o botão L1. De acordo com a Bandai Namco, essa é uma forma interessante de descobrir o que os personagens são capazes de fazer, pois é possível realizar golpes sem conhecê-los a fundo.

Esse estilo funciona da seguinte forma: o jogador pode pressionar triângulo repetidas vezes para executar um combo pré-definido, enquanto os outros botões correspondem ao Heat, golpes especiais, ataques rasteiros e técnicas com armadura. Sempre surge uma legenda no canto da tela quando o Estilo Especial é habilitado, seja por parte do jogador ou do seu adversário.

Tekken é historicamente uma franquia com uma extensa lista de comandos e nem sempre todos são viáveis em combate. Por isso, o Estilo Especial é uma excelente forma de se divertir sem precisar decorar o kit dos lutadores. Até mesmo jogadores veteranos podem tirar vantagem disso, já que ensina algumas possíveis rotas de combo para testar com os comandos tradicionais mais tarde.

Algo que pode decepcionar a princípio é o tutorial, que é muito raso e não mergulha a fundo nos fundamentos dos jogos de luta tridimensionais. É possível que isso mude no lançamento, mas, na versão de testes, a equipe de desenvolvimento contou apenas com o Estilo Especial para os jogadores mergulharem direto na ação.

Como foi a experiência online?

A Beta de Tekken 8 nos rendeu uma experiência frustrante. Isso porque as filas de matchmaking estavam extremamente demoradas, com partidas demorando dez minutos ou mais para serem pareadas. A Bandai Namco já afirmou que isso se trata de um bug e que deve ser corrigido na próxima fase de testes, que acontecerá em breve.

Já dentro das partidas, o netcode se mostrou bastante funcional e melhor que o de Tekken 7. O jogo monitora em tempo real a qualidade das partidas, indicando ping, frames de delay e também frames de rollback. Existe até mesmo a possibilidade de configurar o netcode, com a opção de priorizar a qualidade dos visuais ou a responsividade dos inputs do jogador.

Foi possível realizar partidas contra pessoas de vários continentes diferentes. Mesmo a pings mais elevados, com cerca de 200 ms, as partidas se apresentaram totalmente jogáveis e foi possível se divertir. O problema mesmo foi com oscilações de conexão, em especial com jogadores que estavam conectados a uma rede Wi-Fi. Nesse caso, o netcode não opera milagres e foi possível sentir várias travadas.

Conclusão

Tekken 8 traz um novo ar à franquia com seus sistemas de combate, apesar dos problemas relacionados ao matchmaking do modo online. Os personagens nunca foram tão interessantes e as mecânicas de Heat incentivam a experimentar um pouco de cada um deles. O jogo também está impecável visualmente, e a tendência é que fique ainda mais bonito conforme o lançamento se aproximar.

A aposta em netcode de rollback e crossplay já no lançamento também deve fazer dessa a iteração mais sólida da franquia em anos, reunindo toda a sua comunidade de jogadores. Caso os problemas de matchmaking sejam corrigidos, Tekken 8 sem dúvidas estará no mesmo patamar de qualidade de Street Fighter 6 e deve agitar ainda mais a temporada de lançamentos, que se mostra bastante promissora com nomes como Mortal Kombat 1 e Granblue Fantasy Versus: Rising no horizonte.

