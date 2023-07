The Sims 5: veja imagens do Project Rene e saiba o que esperar do jogo

The Sims 5 já está em desenvolvimento ativo, segundo a Eletronic Arts (EA), e utiliza o codinome Project Rene. Esta é a sequência oficial de The Sims 4 e que ainda não tem previsão de lançamento, mas a empresa já divulgou algumas novidades sobre sua produção, planos para a jogabilidade, melhorias esperadas, entre outros elementos que os jogadores vão encontrar. Vale lembrar que o jogo anterior é de 2014, mas, de lá para cá, já recebeu dezenas de atualizações grátis e conteúdos extras pagos, modificando boa parte da experiência. Saiba o que esperar do novo título:

1 de 5 The Sims 5 está em fase inicial de produção — Foto: Divulgação/EA The Sims 5 está em fase inicial de produção — Foto: Divulgação/EA

👉 The Sims 4 rodaria no seu PC? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

The Sims 5 será de graça

The Sims 5 será grátis, ao menos segundo uma vaga de emprego publicada pela EA. Na vaga, agora já removida dos sites públicos nos quais a EA havia disponibilizado, tínhamos menções a um cargo que vai tratar diretamente de oportunidades do mercado interno de Project Rene, com conteúdo pago e gratuito. A vaga também menciona que o jogo será “free-to-enter”, ou seja, “grátis para começar”. Isso indica que o game deve ter um download gratuito e oferecer jogabilidade livre, sem custos, até certo ponto.

Ainda não se sabe como a empresa limitaria usuários grátis ou como ofereceria planos de pagamento. Muitos jogos atuais seguem modelos parecidos, como Fortnite, Rocket League, Valorant e League of Legends. Tais títulos oferecem pagamentos secundários por meio de venda de personagens, acessórios, armas, etc. A EA pode ter como objetivo seguir uma fórmula parecida, ainda que não tenha detalhado nada neste sentido.

2 de 5 The Sims 5 deve ter lançamento grátis — Foto: Divulgação/EA The Sims 5 deve ter lançamento grátis — Foto: Divulgação/EA

The Sims 5 vai demorar

Project Rene ainda não tem uma data de lançamento prevista. O máximo que a EA mencionou foi que o jogo estaria a “anos de distância” de ser lançado. O estúdio Maxis, responsável pela produção interna, está divulgando novidades tão cedo, pois quer que o público participe do desenvolvimento, ainda que apenas como espectadores.

A produtora já chegou a citar que essa escolha, de revelar o produto tanto tempo antes do lançamento, é inédita e sem precedentes, mas é justamente para dar mais força à comunidade, algo que sempre foi comum no mundo de The Sims. Ainda assim, não espere ver o jogo nas prateleiras pelos próximos anos.

3 de 5 The Sims 5 ainda está em fase bem inicial de desenvolvimento — Foto: Divulgação/EA The Sims 5 ainda está em fase bem inicial de desenvolvimento — Foto: Divulgação/EA

Você vai poder testar logo

The Sims 5 deve ter fases de testes bem iniciais. A Maxis e EA já confirmaram que querem envolver a comunidade no desenvolvimento do game, isso engloba a liberação de um acesso antecipado para um público limitado testar e opinar. A produtora promete liberar atualizações constantes pelos próximos dois anos, incluindo o início da fase de experimentação. Novamente: não há data para acontecer.

4 de 5 The Sims 5 pode ter testes antecipados — Foto: Divulgação/EA The Sims 5 pode ter testes antecipados — Foto: Divulgação/EA

Melhorias na personalização

The Sims 4 já tinha uma boa personalização dos personagens, mas The Sims 5 promete aumentar ainda mais o número de possibilidades. Os usuários sentiram falta de mais controle sobre a personalização dos cabelos dos Sims, por exemplo, e isso deve ser mudado no próximo jogo, entre outros pontos. Por outro lado, o design geral deve se manter o mesmo, mas com algumas melhorias.

Mas a EA e Maxis não garantem nada ainda. Eles estão experimentando e já mencionaram que ainda não decidiram como será o estilo visual que o jogo deve apresentar. Todas as imagens vistas são de protótipos, que são um estudo inicial de como o game vai ser. Elas não representam, nem de perto, o resultado que todos verão no jogo final. Assim, resta aguardar por mais novidades e elementos oficiais de The Sims 5 pelos próximos meses e anos.

5 de 5 The Sims 5 pode ter mais opções de personalização — Foto: Divulgação/EA The Sims 5 pode ter mais opções de personalização — Foto: Divulgação/EA

Com informações de Kotaku, GamesRadar

🎥 Entrevista com Pabllo Vittar sobre sua participação em The Sims, com novas roupas e música