Toca Boca no Jojoy é seguro? Saiba o que é, games disponíveis e como jogar

A Toca Boca é um estúdio especializado em criar jogos de crianças para Android e iPhone ( iOS ), na faixa etária recomendada dos seis até os 10 ou 12 anos. Seus games como Toca Life World e Toca Hair Salon são seguros, incentivam a curiosidade das crianças e são recomendados pelas lojas Google Play Store e App Store , da Apple . No entanto, jogadores devem tomar cuidado ao baixar títulos, evitando o download a partir de lojas não-oficiais. É o que recomendam especialistas como Santiago Pontiroli, da Kaspersky , que já conversou com o TechTudo sobre o assunto. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a presença do estúdio na plataforma.

1 de 5 A Toca Boca é uma empresa especializada em criar jogos para crianças como Toca Life World e Toca Hair Salon — Foto: Reprodução/Toca Boca A Toca Boca é uma empresa especializada em criar jogos para crianças como Toca Life World e Toca Hair Salon — Foto: Reprodução/Toca Boca

O que é Toca Boca?

A Toca Boca é uma empresa que existe há mais de 10 anos, estabelecida em Estocolmo, na Suécia. Seu objetivo é criar "brinquedos digitais" para crianças, e alcançou grande sucesso com seu primeiro título Toca Tea Party, em 2011. De acordo com o site oficial da companhia, eles projetam seus jogos sob a perspectiva dos pequenos e estão sempre testando com eles para descobrir coisas novas. A Toca Boca é uma empresa de confiança e conta com indicações na Google Play Store, como o selo "Aprovado por professores", e na App Store, com o selo "Escolha dos Editores", além de figurarem entre os mais populares na categoria Educativo.

Jogos arcade e mais

Os games da Toca Boca tem um estilo arcade que os torna fáceis de começar a jogar e que condizem com a filosofia de empresa de criar aplicativos como se fossem brinquedos digitais. Basta começar a tocar na tela para interagir com personagens, plantas e objetos sem se preocupar com o certo ou errado. Não há, por exemplo, notas ou estrelas para manter o jogador interessado. Os games simplesmente recompensam a curiosidade de testar os itens oferecidos e seus efeitos.

2 de 5 Os games da Toca Boca como Toca Life World são fáceis de jogar e recompensam a curiosidade das crianças — Foto: Reprodução/Toca Boca Os games da Toca Boca como Toca Life World são fáceis de jogar e recompensam a curiosidade das crianças — Foto: Reprodução/Toca Boca

Plataformas disponíveis

Os primeiros jogos da Toca Boca, como Toca Tea Party, Toca Doctor, Toca Robot Lab e Toca Hair Salon, estavam disponíveis apenas no iPhone (iOS). A partir de Toca Hair Salon 2 a empresa expandiu suas plataformas para incluir também os dispositivos Android. Alguns dos jogos mais recentes como Toca Pet Doctor, Toca Kitchen 2, Toca Lab: Plants, Toca Hair Salon 3 e Toca Life World são compatíveis também com o Kindle Fire, o leitor de livros da Amazon que também funciona como tablet com sistema FireOS, derivado do Android.

3 de 5 A maioria dos jogos atuais da Toca Boca, como Toca Hair Salon 4, estão disponíveis para Android e iPhone (iOS), ocasionalmente com versões para Kindle Fire — Foto: Reprodução/Toca Boca A maioria dos jogos atuais da Toca Boca, como Toca Hair Salon 4, estão disponíveis para Android e iPhone (iOS), ocasionalmente com versões para Kindle Fire — Foto: Reprodução/Toca Boca

É seguro jogar Toca Boca no Jojoy?

O Jojoy é um aplicativo para Android oferecido fora da loja do Google que promete fornecer versões modificadas de jogos, como versões grátis de games pagos da Toca Boca ou versões com conteúdo desbloqueado nos títulos gratuitos, que antes só poderiam ser adquiridos com dinheiro real. No entanto, isso abre uma brecha de segurança em seu smartphone. Existe um risco ao usar o site para acessar qualquer tipo de game, já que sua interface é repleta de anúncios mal-intencionados que tentam fazer download de arquivos indesejados.

4 de 5 O Jojoy promete versões modificadas de jogos da Toca Boca com conteúdo desbloqueado, como Toca Life World, mas apresenta riscos de segurança — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro O Jojoy promete versões modificadas de jogos da Toca Boca com conteúdo desbloqueado, como Toca Life World, mas apresenta riscos de segurança — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

O especialista de segurança da Kaspersky, Santiago Pintiroli, aponta que é comum encontrar mods baixáveis contendo algum código malicioso para o smartphone. Além disso, ele comentou que o problema está nas permissões exigidas pelo aplicativo, e o dano que poderá ser feito depende das permissões concedidas pelo usuário após a instalação. Para o profissional, dar acesso a um programa de origem desconhecido facilita a ocorrência de golpes.

"Existem tipos de aplicativos maliciosos que apenas tentam enviar um SMS Premium para ganhar dinheiro às custos das vítimas e existem aplicativos espiões que servem para roubar informações ou credenciais dos dispositivos."

Como rodar os games em segurança?

As versões seguras dos jogos do Toca Boca são oferecidas pelas das lojas oficiais Google Play Store (Android), App Store (iPhone) e Amazon (Kindle Fire), que contam com seus próprios sistemas de segurança. Portanto, há determinados filtros contra aplicativos maliciosos, o que dá mais garantias ao usuário.

5 de 5 Os games da Toca Boca podem ser adquiridos de maneira segura nas lojas oficiais Google Play Store, App Store e Amazon (Kindle Fire) — Foto: Reprodução/Google Play Store Os games da Toca Boca podem ser adquiridos de maneira segura nas lojas oficiais Google Play Store, App Store e Amazon (Kindle Fire) — Foto: Reprodução/Google Play Store

