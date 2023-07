Tudo sobre Samsung Galaxy S22: veja preço e ficha técnica completa

O Samsung Galaxy S22 foi anunciado pela Samsung é um dos celulares mais desejados por quem busca um produto premium, com performance de topo de linha. Lançado em fevereiro de 2022 por R$ 5.999, o smartphone já pode ser encontrado por R$ 2.899 na Amazon . O dispositivo se destaca por seu desempenho, já que vem com processador Snapdragon 8 Gen 1 e 8 GB de RAM. Outro ponto alto é o conjunto de câmeras: com a principal de 50 megapixels, o Galaxy S22 tem um sensor de grande porte que ajuda na captação da luz e estabilização de imagem, prometendo registrar fotos noturnas com o mínimo possível de ruídos.

Tudo isso faz do smartphone um produto indicado para os entusiastas em fotografia e gravações de vídeo que estão em busca de qualidade de imagem e desempenho. O celular se destaca ainda por seu design elegante, com acabamento em alumínio, superfície de vidro nas duas faces e proteção robusta. Nas linhas a seguir, veja a ficha técnica completa Galaxy S22 e os principais destaques do aparelho.

Galaxy S22: confira 7 fatos sobre o celular Samsung

Ficha técnica

Tela: 6,1 polegadas (Full HD+)

Câmera: principal de 50 MP, ultra wide de 12 MP e teleobjetiva de 10 MP

Câmera frontal: 10 MP

Sistema: Android 12 (atualizado para o Android 13)

Processador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Memória: 8 GB de RAM

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: não

Capacidade da bateria: 3.700 mAh

Cores: branco, preto, preto, rose, verde e violeta

Lançamento: fevereiro de 2022

Preço de lançamento: R$ 5.999

Design

O Galaxy S22 possui um design limpo com superfícies retas, tanto na frente quanto atrás, e com cantos arredondados. A tela quase não possui bordas, em uma moldura fina e polida. O conjunto principal de câmera possui três lentes alinhadas, em um módulo proeminente, enquanto a câmera frontal ocupa um pequeno ponto no alto da tela.

O dispositivo chegou ao Brasil nas cores branco, preto, preto, rose, verde e violeta. No entanto, é possível que nem todas as opções estejam disponíveis, visto que o smartphone é um lançamento de fevereiro de 2022, há mais de 1 ano. O celular pesa 167 gramas, e suas dimensões são 146 mm x 70,6 mm x 7,6 mm.

Tela

Com resolução Full HD+ (2340 x 1080), a tela do Samsung Galaxy S22 é construída com tecnologia AMOLED Dinâmico 2X e tem 6,1 polegadas de tamanho. O display traz 120 Hz de taxa de atualização, número muito desejado por gamers que procuram por alto desempenho. De acordo com o site oficial, ele ainda consegue exibir 16 milhões de cores.

Uma especificação notória em celulares premium é a definição da tela, que neste caso é de 425 ppi. Isso significa que o Galaxy S22 consegue exibir até 425 pontos em cada polegada do painel, o que tende a melhorar substancialmente a qualidade. Para estabelecer um grau comparativo, o Galaxy A54, que é considerado um modelo intermediário de alto padrão, possui 403 ppi de densidade.

Câmera

O conjunto de câmera do Galaxy S22 é o grande chamariz da Samsung para atrair novos clientes. O aparelho vem com um sensor principal de 50 megapixels, outro de 12 MP ultra wide e um terceiro de 10 MP com função teleobjetiva. De acordo com o site oficial, o modelo consegue registrar imagens com zoom óptico de até três vezes e também pode ser capaz de gravar vídeos em resolução de até 8K, com 24 quadros por segundo.

As respectivas lentes possuem aberturas diferentes, conforme indicado abaixo:

Câmera principal de 50 MP tem abertura de f/1,8

Câmera ultra wide de 12 MP tem abertura de f/2,2

Teleobjetiva de 10 MP tem abertura de f/2,4

A câmera frontal, por sua vez, tem 10 MP, abertura de de f/2,2 e pode trabalhar em conjunto com a câmera principal para obter fotos melhores em condições de pouca luz, a partir do recurso “Nightography”. Ambas as câmeras têm foco automático.

Armazenamento

O Galaxy S22 tem 128 GB de armazenamento interno como base. Porém, de acordo com dados divulgados pela página oficial, apenas 100 GB estão disponíveis, pois 28 GB estão ocupados pelo sistema e os aplicativos que vêm instalados de fábrica.

De todo modo, esse volume tende a ser o suficiente para a maioria dos usuários, que usam o aparelho para registrar fotos e navegar na Internet. Entretanto, para quem precisa de mais memória, a Samsung disponibiliza também a versão com 256 GB. O celular não tem slot para cartão de memória.

Processador e memória RAM

Quando se trata de desempenho, o dispositivo traz o processador Snapdragon 8 Gen 1, considerado pela mídia especializada como o mais poderoso no seu ano de fabricação. O componente possui oito núcleos e pode atingir velocidades de até 3,00 GHz. A CPU em questão foi desenvolvida com o processador de 4 nanômetros, o mais avançado até então. Esse formato, além de ocupar menos espaço na construção do aparelho, também consegue realizar suas tarefas com melhor economia de energia, expandindo assim a autonomia da bateria.

O site oficial da marca aponta que o Galaxy S22 básico tem 8 GB de memória RAM, um padrão para os smartphones de ponta. A quantidade tende a ser suficiente para trabalhar com diversas rotinas do dia a dia, inclusive abrir vários apps simultaneamente em segundo plano e rodar os jogos mais pesados.

Bateria

A bateria do Samsung Galaxy S22 possui 3.700 mAh, que pode ser traduzida em até 14 horas de uso de Internet por conexão 4G, ou até 15 horas pelo Wi-Fi, de acordo com as informações oficiais da fabricante. A marca ainda garante que a bateria pode durar por até 18 horas de reprodução de vídeo com a Internet desligada, ou até 54 horas de reprodução de áudio sob a mesma condição, e até 29 horas em ligações.

Vale ressaltar que todas essas referências divulgadas pela empresa foram obtidas através de testes laboratoriais e devem mudar no uso diário a depender do brilho da tela, volume do áudio e outras situações que não foram citadas pela empresa.

Versão do sistema

O Galaxy S22 saiu de fábrica em fevereiro de 2022 com o Android 12 instalado. Entretanto, ele já foi atualizado para o Android 13 e está na expectativa de receber o Android 14, sistema operacional do Google que deve ser liberado ao público em agosto de 2023.

Recursos extras

No campo da conectividade, a ficha técnica do Samsung Galaxy S22 também inclui sensor NFC, GPS, Bluetooth 5.2 e conexão Wi-Fi que cobre as frequências de 2,4 GHz e 5 GHz. O smartphone possui interface USB-C para recarga da bateria e transferência de arquivos. Porém, a velocidade para ambas as situações deve variar de acordo com o computador utilizado.

Entre os recursos extras do aparelho também se destacam o “Smart View”, que permite transmitir conteúdo para a TV por meio de espelhamento, e o “Quick Share”, um painel de compartilhamento que possibilita enviar arquivos como fotos e vídeos para outros dispositivos apenas aproximando os dois e dando um toque na tela. O modelo também traz sensor de impressão digital na tela.

Proteções

A página oficial do produto destaca a estrutura de alumínio como forma de resistência e durabilidade. De acordo com a fabricante, as laterais produzidas com esse material tendem a sofrer menos estragos em quedas. Da mesma forma, os painéis frontal e traseiro possuem película Corning Gorilla Glass Victus+, a mais avançada do segmento, que promete proteção total contra possíveis tombos e arranhões.

Para completar, o Galaxy S22 e seus pares têm ainda classificação IP68 de resistência a água e poeira. Segundo o site, isso pode ser o suficiente para defender o aparelho contra os efeitos de respingos de água e aqueles primeiros momentos de chuva. Porém, a classificação geral indica que o aparelho pode até ficar submerso por até 3 metros de profundidade em água doce sem causar problemas.

Áudio e vídeo

Ainda de acordo com o site oficial, o Galaxy S22 tem som estéreo e consegue reproduzir vídeo UHD de 8K em até 60 quadros por segundo (fps, na sigla em inglês). Ele também é capaz de reproduzir os formatos de mídia mais populares, como MP4, AVI, FLV, MP3, AAC, OGG, FLAC, entre tantos outros de menor apelo público.

Preço e onde comprar

O Galaxy S22 chegou ao Brasil com o preço de lançamento de R$ 5.999, porém, ainda no mesmo mês, o site oficial da fabricante registrava o preço de R$ 4.599. Atualmente o aparelho com 128 GB de armazenamento pode ser encontrado na Amazon por R$ 2.899, uma queda de mais de R$ 3 mil em relação ao valor original.

