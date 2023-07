TV Samsung não conecta ao Wi-Fi? Veja o que fazer para resolver

Se a sua TV Samsung não conecta ao Wi-Fi, há alguns motivos possíveis para isso, como problemas no hardware, muitos dispositivos conectados ao mesmo tempo à rede Wi-Fi, mau funcionamento do roteador, entre outros. Felizmente, existem procedimentos que podem ser adotados antes de chamar um técnico ou considerar uma nova compra.

A solução para corrigir falhas como essas também pode variar desde verificação básica da conexão ou até mesmo restabelecendo as configurações da TV e do roteador. O TechTudo lista a seguir diversas dicas que vão ajudar você a diagnosticar e resolver a falta de conexão Wi-Fi na sua smart TV Samsung. Confira.

De acordo com fabricantes de Smart TVs e grandes empresas de cinema, como a THX, o ideal é que o espectador tenha a tela em cerca de 40 graus do seu campo de visão.

Por que sua smart TV Samsung não conecta ao Wi-Fi

1. Problemas com sinal

O roteador pode estar com algum problema ou conectado incorretamente, o que pode causar dificuldades de conexão com a sua TV. A conexão Wi-Fi pode apresentar períodos de funcionamento intermitente, desconectando e reconectando com frequência. Isso pode ser causado por interferência de outros dispositivos, obstáculos físicos entre o dispositivo e o roteador ou até as mesmas configurações forçadas no roteador.

Além disso, um sinal fraco do Wi-Fi pode resultar em baixa velocidade de internet, páginas que demoram a carregar e streaming de vídeos com buffering constante. Isso pode acontecer quando o dispositivo está muito distante do roteador, ou quando há obstáculos que enfraquecem o sinal.

O uso residencial do roteador é o mais comum e, geralmente, o que exige suporte a mais dispositivos conectados

2. Muitos dispositivos conectados à mesma rede

Dispositivos conectados à mesma rede Wi-Fi podem afetar potencialmente a conexão da smart TV Samsung se houver uma sobrecarga na rede ou interferência na transmissão de dados. Isso pode acontecer se os aparelhos estiverem executando tarefas de dados intensivas, como streaming de vídeos em alta definição, jogos online ou downloads pesados, a largura de banda disponível pode ser dividida entre todos ele causando problemas de conexão para sua Smart TV.

O uso residencial do roteador é o mais comum e, geralmente, o que exige suporte a mais dispositivos conectados

Em alguns roteadores, as configurações de Qualidade de Serviço (QoS) podem estar configuradas para priorizar o tráfego de certos dispositivos ou aplicativos. Se a propriedade estiver definida para outros dispositivos, a smart TV pode experimentar uma conexão menos estável.

3. Canal WLAN inadequado

Um canal WLAN inadequado pode causar problemas de conectividade e desempenho ou até mesmo ser um dos possíveis motivos da sua smart TV Samsung não conseguir se conectar a uma rede Wi-Fi. O termo "WLAN" significa "Wireless Local Area Network", que se refere à rede Wi-Fi na qual sua Smart TV está conectada. Os roteadores Wi-Fi operam em diferentes canais, que são faixas de frequência utilizadas para transmitir os sinais de rede sem fio.

Quando vários roteadores próximos estão configurados para operar no mesmo canal WLAN, pode ocorrer interferência mútua, o que prejudica o desempenho da rede e afeta a qualidade da conexão. Isso é particularmente comum em áreas densamente povoadas, como apartamentos ou prédios com várias redes Wi-Fi próximas.

O D-Link Roteador DIR-842 vem com uma porta WAN e quatro entradas para cabo LAN

4. Problemas de VPN

Problemas com VPN (Virtual Private Network) podem interferir potencialmente na conexão Wi-Fi em uma smart TV Samsung. Uma VPN é uma tecnologia usada para criar uma conexão segura e criptografada entre um dispositivo e uma rede privada através de uma rede pública, como a internet. Essa tecnologia é frequentemente utilizada para proteger a privacidade e a segurança dos dados durante a navegação na internet.

Os problemas podem acontecer se as configurações da VPN não forem compatíveis com as configurações do roteador ou da smart TV, o que pode resultar em conflitos na autenticação ou criando barreiras para o estabelecimento de uma conexão estável.

Problemas de VPN podem atrapalhar o desempenho de TVs e outros dispositivos

Além disso, alguns provedores de VPN podem ter políticas de restrição de acesso, limitando a conectividade de certos dispositivos ou aplicativos. Isso pode impedir que uma smart TV acesse a internet ou determinados conteúdos.

5. Firmware do roteador desatualizado

O firmware do roteador ou do dispositivo pode precisar de uma atualização para corrigir possíveis bugs ou problemas de compatibilidade com a rede. Isso pode ser um dos motivos para a sua smart TV não conseguir se conectar a uma rede WiFi. O firmware é o software interno do roteador responsável por controlar suas funções e operações. Assim como qualquer software, o firmware precisa ser atualizado regularmente para corrigir problemas, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos.

O firmware é o software interno do roteador

Dessa forma, se a smart TV Samsung for um modelo mais recente e o roteador tiver com o sistema desatualizado, pode haver incompatibilidades entre os dispositivos, causando problemas na conexão. As atualizações de firmware geralmente incluem suporte aos padrões de Wi-Fi mais recentes, como 802.11ac ou 802.11ax.

6. Mudança recente de senha

Apesar de mudar regularmente a senha do roteador ser uma boa prática no que diz respeito a segurança de rede, não atualizá-la na sua TV Samsung impede que a rede Wi-Fi se conecte ao seu aparelho corretamente, principalmente porque a senha é necessária para autenticar o dispositivo e permitir o acesso à internet.

Roteador menciona função tri-band entre suas especificações

Caso a smart TV Samsung ainda esteja tentando se conectar automaticamente à rede Wi-Fi anterior, mesmo após a mudança de senha, é recomendável selecionar a rede antiga na lista de redes disponíveis e escolher a opção "Esquecer" ou "Remover". Isso garantirá que a TV não tente se conectar novamente à rede com a senha antiga.

7. Configurações da smart TV

As configurações presentes da TV Samsung podem ser uma das causas que impedem a conexão com a internet. Por exemplo, o aparelho pode não estar com a opção Wi-Fi desativada. Algumas outras opções de rede específicas podem estar bloqueando a conexão Wi-Fi. Dentre elas, o endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e DNS.

Acessando as configurações da TV Samsung

Além disso, algumas TVs Samsung são compatíveis apenas com redes Wi-Fi de 2,4 GHz e não suportam redes de 5 GHz. Verifique a frequência da sua rede Wi-Fi e, se for de 5 GHz, tente alterá-la para 2,4 GHz no roteador para ver se a TV se conecta.

8. Problemas de hardware

Problemas de hardware podem ter um impacto significativo na conexão Wi-Fi de uma TV Samsung, pois o hardware desempenha um papel fundamental na comunicação entre a TV e a rede sem fio. Por exemplo, caso haja um defeito na antena interna ou externa responsável por receber o sinal Wi-Fi, a sua smart TV possivelmente sequer irá detectar a rede.

Componentes físicos dentro do roteador podem estar com defeito

Mas não é só isso: componentes físicos dentro do roteador podem estar com defeito, o que afeta sua capacidade de transmitir e receber o sinal Wi-Fi e por consequência gerar problemas de conexão entre o aparelho e a sua TV. Alguns roteadores podem superaquecer e acabar causando problemas de desempenho, incluindo uma conexão Wi-Fi intermitente.

TV Samsung não conecta ao Wi-Fi: como resolver

1. Esqueça a rede Wi-Fi e reconecte

Esquecer uma rede Wi-Fi em uma TV Samsung pode ser uma etapa importante para resolver problemas de conexão. Quando você esquece uma rede Wi-Fi, a TV remove as informações de conexão armazenadas para essa rede específica. Por exemplo, se estiver tentando se conectar a uma rede Wi-Fi com uma senha incorreta, esqueça essa rede permitirá que você insira a senha correta novamente, garantindo uma autenticação bem-sucedida e uma conexão estável.

Esqueça uma rede Wi-Fi em uma TV Samsung

Para realizar o procedimento, basta acessar o menu de configurações, localize a opção "Conexões de Rede". Nesta seção, procure pela "Configurações Wi-Fi" e lá selecione a rede Wi-Fi desejada pressionando o botão OK. Dentro das opções da rede, procure por "Esquecer" ou "Remover". Selecione essa opção e confirme a ação quando solicitado.

2. Aplique o soft reset na sua TV Samsung

O "soft reset" ou reinicialização suave é uma ação que pode ser realizada em diversos dispositivos eletrônicos, incluindo televisores como a TV Samsung. Essa ação é uma forma simples e segura de reiniciar o dispositivo, permitindo resolver problemas temporários, falhas de software ou outros comportamentos indesejados sem causar alterações permanentes nas configurações ou dados armazenados no dispositivo. Por ser uma medida menos agressiva, a reinicialização suave não apaga dados ou configurações personalizadas da TV.

A reinicialização suave não apaga dados

Para executar o soft reset, desligue sua TV e em seguida desconecte o cabo de alimentação. Aguarde de 10 a 15 segundos e reconecte-o novamente. Ligue a TV controlando o botão de energia no controle remoto ou no painel da TV. A TV será reiniciada como se fosse conectada normalmente.

3. Execute um teste de diagnóstico

Executar um teste de diagnóstico em uma TV Samsung pode ser uma ferramenta útil para identificar e resolver problemas de conexão com a rede Wi-Fi. A função de teste diagnóstico em muitas TVs Samsung permite que você verifique o status da conexão Wi-Fi e identifique possíveis problemas. Através dessa verificação, é possível identificar de maneira simplificada a qualidade do sinal, a intensidade e a estabilidade da conexão.

Conecte um controle gamer na TV Samsung parA função de teste diagnóstico em muitas TVs Samsung permite que você verifique o status da conexão Wi-Fi

Para executar o teste de diagnóstico em sua TV Samsung, aperte o botão “Home” no controle remoto de sua tv e vá para a opção “Configurações”. Em seguida, vá até o menu “Geral” e clique em “Rede”. Nesta seção, selecione o campo “Status da Rede” e aguarde enquanto o sistema verifica a conexão. Assim que finalizar a verificação, a sua TV informará se houve problema na conexão Wi-Fi.

4. Reinicie seu roteador

Reiniciar o roteador pode ser uma etapa importante para ajudar uma TV Samsung a se conectar a uma rede Wi-Fi, especialmente quando há problemas temporários de conectividade ou interferência na rede. Ao reiniciar o roteador, ele passa por um processo de inicialização, que pode resolver alguns problemas de software ou congestionamento na rede.

Ao ser reiniciado, o aparelho limpa sua memória temporária e reinicia suas configurações para o padrão inicial. Isso pode ajudar a resolver problemas causados ​​por conflitos de configuração ou erros temporários na memória do roteador.

Outra dica é reiniciar o roteador

Primeiro, identifique o roteador. Geralmente, ele é fornecido pelo provedor de serviços de internet e é o dispositivo que conecta a sua casa à internet. Em seguida, encontre o cabo de alimentação do modem, que geralmente é um cabo de energia semelhante ao utilizado em computadores ou outros aparelhos eletrônicos. Desconecte o cabo de alimentação do modem da tomada elétrica. Espere cerca de 15 segundos e volte a conectá-lo. Aguarde alguns minutos para que o modem reinicie completamente. Durante esse período, as luzes indicadoras do modem devem acender e, eventualmente, estabilizar.

5. Execute uma redefinição de rede

Executar uma redefinição de rede em uma TV Samsung pode ser uma medida eficaz para resolver problemas de conexão com a rede Wi-Fi. A redefinição de rede é uma ação mais abrangente do que um simples reinício do dispositivo, pois ela apaga todas as configurações de rede mantidas e restaura as configurações de rede para o estado padrão de fábrica.

A redefinição de rede é uma ação mais abrangente

Para realizar o procedimento, basta acessar a tela inicial de sua TV através do botão “Home” no controle remoto. Em seguida, vá até “Configurações” e selecione a opção “Geral”. Nessa seção, selecione “Redefinir” e em seguida “Redefinir Rede”. Agora as configurações de rede serão restauradas ao padrão de fábrica.

6. Teste a rede com outros dispositivos

Se você ainda não conseguiu êxito seguindo nenhuma das dicas anteriores, testar a rede com outros dispositivos pode ser uma etapa importante para ajudar uma TV Samsung a se conectar a uma rede Wi-Fi, uma vez que isso pode ajudar a identificar se o problema está relacionado à TV ou à rede em si.

Vale a pena testar a rede com outros aparelhos

Se outros dispositivos, como smartphones, laptops ou tablets, também não conseguirem se conectar à rede Wi-Fi, é provável que o problema esteja na rede em si, como no roteador ou na conexão com a internet. Dessa forma, se for possível obter sinal Wi-Fi através de outros terminais, o problema deve estar TV Samsung ou nas configurações específicas dela.

7. Atribua um servidor DNS

O problema de conexão entre a sua TV Samsung e a rede Wi-Fi pode ser corrigido atribuindo um novo número DNS. A ação pode resolver alguns problemas e resolução de nomes de domínio e melhorar a estabilidade da conexão. DNS significa "Domain Name System", que é um sistema que traduz nomes de domínio em endereços IP (Protocolo de Internet), permitindo que os dispositivos se comuniquem com servidores e serviços na Internet. 8.8.4.4 e 8.8.8.8 são os servidores DNS primários para Google DNS. O objetivo é tornar a internet e o sistema DNS mais rápidos e seguros.

DNS do Google promete melhorar experiência de navegação na Internet

Para atribuir um número DNS à sua TV Samsung, basta acessar a opção “Geral” no menu das “Configurações” . Em seguida, selecione o campo “Status da Rede” localizado na seção “Rede”. Agora, navegue até “Configurações de IP” para acessar a opção “Configurações de DNS”. Na seção, clique em “Inserir manualmente” e digite 8.8.4.4 ou 8.8.8.8. Pronto, agora é só tentar conectar-se novamente.

8. Limite o número de dispositivos conectados

Limitar o número de dispositivos conectados à rede Wi-Fi pode ajudar a TV Samsung a se conectar de forma mais estável e confiável, especialmente em redes domésticas com muitos dispositivos conectados simultaneamente. Quando muitos dispositivos estão conectados à mesma rede Wi-Fi, pode haver congestionamento de dados, o que pode afetar o desempenho geral da rede, inclusive, levando a quedas temporárias de conexão.

O procedimento também garante prioridade aos dispositivos mais importantes para a sua rede, como computadores, smartphones ou a própria TV Samsung. Isso garante que esses dispositivos essenciais tenham prioridade na alocação de largura de banda, gerado em melhor desempenho e conectividade.

9. Atualize o firmware da sua TV Samsung

Atualizar o firmware da TV Samsung pode ajudar a melhorar a conectividade com a rede Wi-Fi, pois as atualizações de firmware geralmente incluem correções de bugs, melhorias de desempenho e otimizações de rede. O firmware é o software interno da TV que controla seu funcionamento, e uma atualização pode trazer diversos benefícios para a conexão Wi-Fi. Geralmente o procedimento pode ser realizado diretamente do menu de configurações, mas a TV estiver com problemas de conexão, a ação pode ser realizada através de um cabo Ethernet ou utilizando um USB.

Ação também pode ser realizada com cabo Ethernet

Para atualizar o firmware de sua TV Samsung via USB, acesse o site da Samsung (https://www.samsung.com/us/support/downloads/), utilizando um outro terminal, como um computador ou um notebook. Preencha o campo de busca com o modelo de sua TV. Clique no ícone que representa o seu aparelho para acessar os seus arquivos para download. Na seção, clique na opção “Arquivo de Atualização” para fazer o download.

Após baixar o arquivo, copie-o em uma unidade USB. Após isso, conecte o USB em uma das entradas de sua TV e acesse seu conteúdo navegando até “Configurações” > “Suporte” e selecione “Atualização de Software”. Clique em “Atualizar” e confirme .A TV encontrará e atualizará automaticamente o firmware na unidade USB. Quando terminar, sua TV será reiniciada e você poderá remover a unidade USB com segurança

10. Execute uma redefinição de fábrica

Executar uma redefinição de fábrica (também conhecida como "reset de fábrica" ​​ou "restauração de fábrica") em uma TV Samsung pode ser uma medida eficaz para resolver problemas de conectividade com a rede Wi-Fi. Essa ação restaura a TV para as configurações de fábrica. Ao longo do tempo, as configurações de rede da TV podem se corromper devido a atualizações de software, conflitos ou outros problemas. A redefinição de fábrica limpa todos os dados da TV, incluindo as configurações de rede, e restaura para um estado inicial.

Fazer o reset de fábrica pode ser uma boa pedida para resolver problemas

Para realizar o procedimento, basta pressionar o botão “Home” no controle remoto e navegar até “Configurações”. Em seguida, abra “Todas as Configurações” e, depois, “Geral e Privacidade”. Agora, navegue até “Redefinir” e selecione-o. Caso o sistema peça um número de PIN para prosseguir com o procedimento, digite a senha 0000 e pressione OK no controle remoto. Finalmente, selecione Redefinir para confirmar a redefinição de fábrica. Pronto, agora é só esperar a tv ser reiniciada para realizar novamente o processo de configuração inicial.

O que fazer se o problema continuar?

Caso você tenha seguido todas as dicas citadas acima e ainda esteja enfrentando problemas de conexão Wi-Fi persistentes, é hora de chamar um técnico. Um profissional especializado poderá realizar uma análise mais aprofundada e diagnóstico dos problemas.

Seção de suporte no site oficial da Samsung

Como vimos anteriormente, problemas de conexão Wi-Fi também podem ser causados por defeitos de hardware. Em casos como esse, a presença de um técnico é ainda mais recomendável, por ser um profissional capacitado para realizar testes em componentes, sem comprometer a estrutura do dispositivo evitando manuseio e práticas inadequadas.

Como conectar a TV Samsung ao Wi-Fi?

Para verificar se qualquer uma das dicas surtiu efeito no problema de conexão de Wi-Fi entre a sua TV Samsung e o seu roteador, conecte novamente o seu aparelho a uma rede. Para realizar o procedimento, basta seguir os passos a seguir:

Clique em "Menu", no controle da sua smart TV

Clique em “Menu”, no controle da sua smart TV; Na janela que abrir, acesse “Rede”; Depois, selecione “Configurações de Rede”; Escolha a rede Wi-Fi que será conectada à Smart TV da Samsung; Escreva a senha do Wi-Fi e clique em “Concluído”; Em seguida, selecione “Ok”.

TV Samsung conecta ao Wi-Fi, mas não navega: o que fazer?

Caso você tenha obtido conexão Wi-Fi, mas ainda não está conseguindo navegar utilizando a sua TV Samsung, verifique se a data ea hora estão atualizadas no dispositivo. Caso não estejam, o seu aparelho pode estar enfrentando problemas relacionados a autenticação em sites e aplicativos.

Clique no botão "Menu" do controle da Smart TV da Samsung

Para corrigir isso, basta pressionar o botão “Menu” no seu controle remoto, encontrar a opção “Sistema” para acessar o campo “Hora”. Em seguida, clique na opção “Relógio” para acessar o item “Modo de Relógio”. Na seção, troque de “Auto” para “Manual”. Pronto, agora é só preencher a data e hora corretamente de acordo com o fuso horário da sua localidade.

