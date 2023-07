Um Conto de Fadas Perfeito: veja enredo e elenco de minissérie da Netflix

A minissérie Um Conto de Fadas Perfeito estreia no catálogo da Netflix nesta sexta-feira (28). A produção espanhola é uma adaptação do romance best-seller “Un Cuento Perfecto”, de Elisabet Benavent, que também atua como produtora executiva do projeto. Com Marina Pérez como showrunner, a trama, estrelada por Álvaro Mel e Anna Castillo, segue David e Margot, dois jovens que, apesar de terem realidades diferentes, acham uma forma de reencontrar o amor em suas vidas.