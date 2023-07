Velozes e Furiosos 10: conheça sinopse, elenco e trailer do filme de ação

O filme Velozes e Furiosos 10 chegou à Loja do Amazon Prime Video nesta quinta-feira (6). Com Vin Diesel e Jason Momoa no elenco principal, a trama acompanha Dominic Toretto e sua família sendo perseguidos pelo filho do traficante e vilão Hernan Reyes, Dante. Lançado em maio deste ano, o longa de ação tem direção de Louis Leterrier e roteiro assinado por Justin Lin e Dan Mazeau.

A franquia tem previsão de ganhar uma sequência intitulada Velozes e Furiosos 10: Parte 2 em 2025, além de um spin-off chamado Velozes e Furiosos: Hobbs and Reyes, com estreia em 2024. Se você gosta de filmes de corrida com muita ação, confira, a seguir, mais detalhes de Velozes e Furiosos 10.

Enredo de Velozes e Furiosos 10

Ao longo de muitas missões, Dominic Toretto (Vin Diesel) e sua família sempre conseguiram superar seus inimigos sendo mais espertos e também mais rápidos. Mas agora, o grupo terá que enfrentar um oponente ainda mais letal vindo do passado e com sede de vingança: Dante Reyes (Jason Momoa), o filho do traficante Hernan Reyes (Joaquim de Almeida), morto no longa Velozes & Furiosos 5, de 2011.

Elenco

Estrelado por Vin Diesel (Triplo X) no papel do protagonista Dominic Toretto e Michelle Rodriguez (A Onda dos Sonhos) como Letty Ortiz, o elenco de Velozes e Furiosos 10 ainda reúne grandes nomes do cinema. Entre eles, Brie Larson (Capitã Marvel) dando vida à Tess, Jason Momoa (Aquaman) vivendo o vilão Dante Reyes e Rita Moreno (Amor, Sublime Amor) como a avó de Toretto.

Juntam-se ao time de atuação Jason Statham (Carga Explosiva), Tyrese Gibson (Transformers - O Filme), Jordana Brewster (Lar Doce Inferno), Alan Ritchson (Jogos Vorazes - Em Chamas), Charlize Theron (Mad Max: Estrada da Fúria), Helen Mirren (1923), Nathalie Emmanuel (Deadpool) e Sung Kang (Alvo Duplo). Não podemos deixar de citar a participação da cantora Ludmilla no ínicio do longa! A artista conta que foi "tratada como uma estrela de Hollywood" durante as gravações.

Repercussão

Apesar de não ter sido bem recebido pela crítica especializada, o longa de ação teve uma bilheteria moderada. No site agregador IMDb, a décima sequência da franquia tem nota 5,9, com base em 74 mil considerações.

Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Louis Leterrier teve uma taxa de aprovação de apenas 55% da crítica. Segundo o consenso do site, "tão irremediavelmente bobo quanto satisfatoriamente autoconsciente, o filme deve acelerar os motores dos fãs de longa data, deixando muitos novatos em ponto morto".

Sobre as reviews internacionais, como a do Collider, o jornalista Ross Bonaime tece críticas mistas sobre o projeto cinematográfico, que "apesar de todas as suas falhas, Velozes e Furiosos 10 ainda é um momento absurdamente divertido no cinema, que é ridículo e charmoso de todas as maneiras certas, mesmo no seu pior".

Por outro lado, Scott Tobias, do The Guardian, não poupa comentários negativos quanto ao desenrolar narrativo da produção, dizendo que o longa é "um capítulo exagerado de Velozes e Furiosos e oferece ação vertiginosamente eficaz, mas um vilão bobo e descomunal".

Confira o trailer oficial de Velozes e Furiosos 10:

