Viewfinder: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

Viewfinder é um jogo de quebra-cabeça em primeira pessoa que chama muita atenção por suas mecânicas de transformação do mundo por fotos e perspectiva. Os usuários precisam pensar fora da caixa para superar as fases, semelhante a jogos como Portal , Superliminal e Monument Valley , enquanto desvendam uma profunda história. O game é desenvolvido pela Sad Owl Studios e publicado pela Thunderful Publishing, com data de lançamento prevista para o dia 18 de julho para PlayStation 5 ( PS5 ) e PC (via Steam ). Uma demo está disponível para experimentar o game antes de comprar.

1 de 2 Em Viewfinder jogadores podem alterara a realidade e trazer fotos à vida para explorar locais e desvendar um grande mistério — Foto: Reprodução/Steam Em Viewfinder jogadores podem alterara a realidade e trazer fotos à vida para explorar locais e desvendar um grande mistério — Foto: Reprodução/Steam

História de Viewfinder

Viewfinder se passa dentro de um simulador, uma tecnologia antiga criada por um grupo de cientistas que não estão mais por perto, mas pretendiam mudar o mundo com seu projeto. O jogador explora esta simulação em busca de respostas, enquanto é acompanhado do laboratório por sua colega Jessie e, no simulador, por uma inteligência artificial em forma de gato chamada Cait. Durante a jornada, será possível conhecer mundos criados pelos cientistas Mirren, Hiraya, Chi Leung e Aheron, cada qual com suas características e histórias gravadas em mensagens deixadas pelas fases.

2 de 2 Viewfinder desafia os usuários a pensarem fora da caixa transformando fotos 2D em caminhos 3D — Foto: Reprodução/Steam Viewfinder desafia os usuários a pensarem fora da caixa transformando fotos 2D em caminhos 3D — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay de Viewfinder

Em Viewfinder, o jogador pode explorar pequenas áreas 3D, as quais normalmente contêm fotos em algum lugar. De posse dessas imagens, o usuário pode segurá-las na altura de sua visão e então fundi-las com o mundo real, criando novas áreas e tornando possível entrar nos locais mostrados. É possível obter itens dentro destes universos criados, como baterias, ou acessar teletransportadores.

Algumas fotos podem ser também rotacionadas e usadas como plataformas ou escadas para acessar outras áreas. Durante o game, são introduzidas novas mecânicas, como tirar cópias das fotos em uma fotocopiadora, até que o usuário recebe também sua própria câmera estilo Polaroid para resolver os quebra-cabeças, mas com um número limitado de fotos. Se em algum momento o personagem cair dos limites do mundo ou sentir que tomou uma decisão errada na hora de usar as fotos, há um botão para rebobinar a ação até o momento que desejar e tentar de novo.

Requisitos mínimos de Viewfinder

Viewfinder é um jogo bastante leve. Talvez por isso os requisitos mínimos oferecidos pela Sad Owl Studios e Thunderful Publishing não sejam muito completos. Apenas é listado que o jogador deve ter um sistema operacional 64 Bits e 8 GB de espaço disponível. Com base na demo do game já lançada, no entanto, foi possível fazer uma medida de "benchmark" para descobrir os requisitos mínimos, que são bem baixos.

Viewfinder - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core 2 Duo E8400 Memória RAM: 4 GB Placa de Video: Geforce 510 ou integrada Armazenamento: 8 GB de espaço disponível

