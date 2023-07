Xiaomi 12T Pro: veja edição limitada, preço e detalhes da ficha técnica

O Xiaomi 12T Pro foi lançado em outubro de 2022 pela fabricante chinesa e chegou ao varejo em três versões diferentes, custando em torno de R$ 3.835. Hoje, no comércio eletrônico, só é possível encontrar uma única versão do smartphone, cujos valores partem de R$ 4.405. O aparelho pode interessar o público que prioriza os registros visuais, já que vem equipado com câmera principal de 200 MP, além de filmar em 8K. A Xiaomi também investiu em bateria de longa duração, trazendo 5.000 mAh de capacidade.

O aparelho chegou com o Android 12 e a MIUI 13, interface própria da Xiaomi. Além da ficha técnica apreciável, no fim de 2022, o smartphone ganhou uma nova versão em edição especial e limitada, que foi criada em conjunto com o designer Daniel Arsham. Veja, nas linhas a seguir, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Xiaomi 12T Pro.

1 de 7 Xiaomi 12T Pro na cor azul — Foto: Reprodução/Xiaomi Xiaomi 12T Pro na cor azul — Foto: Reprodução/Xiaomi

Ficha técnica do Xiaomi 12T Pro

Tamanho da tela: 6,67 polegadas

Resolução da tela: 2712 x 1220 pixels

Painel da tela: AMOLED

Câmera principal: 200 MP + 8 MP + 2 MP

Câmera frontal: 20 MP

Sistema: Android 12

Processador: Snapdragon 8 Plus Gen 1

Memória RAM: 8 GB ou 12 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM

Peso: 205 gramas

Dimensões: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm

Cores: azul, prata e preto

Anúncio e lançamento: outubro de 2022

Preço de lançamento: R$ 3.835

Tela e design

O Xiaomi 12T Pro chega com tela de 6,67 polegadas, com tecnologia AMOLED. Mais espaçoso, o painel tem cores vivas e tons definidos, e apresenta resolução Full HD+ (2712 x 1220 pixels). Outro ponto positivo fica para a taxa de atualização de 120 Hz, que pode proporcionar uma melhor experiência de jogo, além de maior responsividade ao toque.

2 de 7 Tela e design do 12T Pro, da Xiaomi — Foto: Reprodução/Xiaomi Tela e design do 12T Pro, da Xiaomi — Foto: Reprodução/Xiaomi

Já no design, a Xiaomi não poupou esforços para deixar o aparelho moderno. Com bordas ligeiramente arredondadas, o celular apresenta pintura nivelada, sem texturas. O destaque da parte traseira fica todo para o conjunto de câmeras, com foco no sensor principal, que vem em tamanho maior que as demais câmeras. Na parte da frente vem a câmera de selfie, cercada de pouquíssimas bordas — outro ponto positivo do aparelho. O 12T Pro foi disponibilizado em três cores: azul, prata e preto.

Câmeras

O sistema de câmeras do 12T Pro é um dos maiores atrativos do smartphone. Formado por três lentes diferentes e potentes, o sensor foi apresentado pela Xiaomi como uma câmera de resolução "ultra-alta". A fabricante menciona ainda solução completa para desempenho em condições de pouca luz.

3 de 7 Conjunto triplo de câmeras do Xiaomi 12T Pro — Foto: Reprodução/Xiaomi Conjunto triplo de câmeras do Xiaomi 12T Pro — Foto: Reprodução/Xiaomi

Confira como se dividem os sensores da câmera:

Câmera principal de 2000 MP e abertura de f/1.7

Câmera ultrawide de 8 MP e abertura de f/2.2

Câmera macro de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera frontal de 20 MP e abertura de f/2.2

Além de conseguir fotos com ótima resolução com o sensor principal de 200 MP, o usuário ainda dispõe de câmera ultrawide de 8 MP, para fotos com maior enquadramento, e câmera macro de 2 MP, para usar em registros aproximados. Para selfies, o telefone da Xiaomi reserva um sensor frontal de 20 MP. A câmera vem com HDR vinculado e também é habilitada a gerar vídeos de até 1080p — em Full HD. Por fim, o 12T Pro ainda é capaz de fazer vídeos em 8K, além de gravar em 4K a 60 FPS e fazer boas filmagens em ambientes com pouca iluminação.

Desempenho e armazenamento

O aparelho da Xiaomi conta com o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm. O chip é composto de oito núcleos e atinge uma velocidade máxima de 3,19 GHz. Com processamento potente que oferece bastante eficiência energética, o componente também garante que o aparelho rode aplicativos sem travar. Lançado como um dos processadores mais potentes da época, o 8 Plus Gen 1 permanece oferecendo ótimo desempenho.

4 de 7 Processador Snapdragon 8+ Gen 1, da Qualcomm, presente no Xiaomi 12T Pro — Foto: Reprodução/Xiaomi Processador Snapdragon 8+ Gen 1, da Qualcomm, presente no Xiaomi 12T Pro — Foto: Reprodução/Xiaomi

De memória RAM, o telefone veio em versões com 8 GB ou 12 GB. Já em termos de armazenamento, o 12T Pro foi disponibilizado em duas versões também, com 128 GB e 256 GB. Confira como ficam organizadas as formas de armazenamento:

Versão com 8 GB de memória RAM + 128 GB de armazenamento

Versão com 8 GB de memória RAM + 256 GB de armazenamento

Versão com 12 GB de memória RAM + 256 GB de armazenamento

No mais, o smartphone não possui slot para cartão de memória. Logo, os usuários que precisam de mais espaço devem optar pela versão com maior memória.

Bateria

Com capacidade de 5.000 mAh, o 12T Pro não fica para trás quando o assunto é bateria. Segundo a fabricante, a peça garante 13,5h de tela ligada. Apesar de possuir capacidade satisfatória de bateria, o aparelho chama atenção mesmo é na hora de carregar. O modelo suporta carregamento turbo e vem com carregador de 120 W — que promete 100% de carga em cerca de 20 minutos. Além disso, a Xiaomi também oferece 42 recursos de segurança e nove sensores térmicos, que garantem 800 ciclos de carga.

5 de 7 Xiaomi 12T Pro na cor prata — Foto: Reprodução/Xiaomi Xiaomi 12T Pro na cor prata — Foto: Reprodução/Xiaomi

Versão do Android e recursos extras

O Xiaomi 12T Pro sai da fábrica rodando o Android 12, sob a interface MIUI 13 — própria da fabricante. Em março de 2023, a Xiaomi divulgou a lista de aparelhos que estavam aptos a receberem atualizações de sistema, e o 12T Pro estava presente. Assim, é possível fazer o upgrade para o Android 13, sob a interface MIUI 14.

6 de 7 MIUI 13 é a interface da Xiaomi — Foto: Thássius Veloso/TechTudo MIUI 13 é a interface da Xiaomi — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O smartphone vem com sensor de impressão digital na tela. Além de NFC para pagamentos por aproximação, o 12T Pro vem com outros sensores, como sensor de proximidade, sensor de luz ambiente 360°, acelerômetro, bússola eletrônica, giroscópio, sensor de temperatura de cor, IR Blaster e sensor de cintilação.

Sobre conectividade, o telefone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 e Bluetooth 5.2. O 12T Pro também tem suporte às redes 5G.

Preço

O Xiaomi 12T Pro chegou ao varejo custando R$ 3.835, em sua versão de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. No entanto, hoje só é possível encontrar o modelo na versão de 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. O preço fica em R$ 4.398, na Amazon.

Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition

7 de 7 Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition — Foto: Reprodução/Xiaomi Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition — Foto: Reprodução/Xiaomi

Em parceria com o artista americano Daniel Arsham, a Xiaomi criou o “Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition”. A edição especial e limitada teve seu lançamento realizado em dezembro de 2022, só na Europa. Em estreia, a versão chegou a custar cerca de R$ 4.741,59, segundo a atual cotação do euro. O artista elaborou um visual de pátina — que remete a perspectiva de uma superfície envelhecida ou desgastada. O tema pré-instalado no aparelho segue o mesmo conceito. O carregador e o cabo USB têm a mesma cor, já a capinha protetora incluída é transparente, justamente para valorizar o trabalho do artista.

Com informações de GSM Arena e Xiaomi.

