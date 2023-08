10 Dias de um Homem Mau: veja sinopse e elenco do novo filme da Netflix

O filme 10 Dias de um Homem Mau estreou no catálogo da Netflix na última sexta-feira (18) e já ocupa a quinta posição do Top 10 do streaming. Com direção de Uluç Bayraktar, a produção turca é uma sequência direta do longa 10 Dias de um Homem Bom , lançado em fevereiro deste ano na plataforma. Com Nejat İşler e İlayda Akdoğan no elenco, a trama segue novamente Sadik, um detetive particular em novas investigações em meio a uma rede de mentiras.

Com duas horas de duração, o longa-metragem de suspense tem roteiro assinado por Damla Serim e Mehmet Eroglu e é uma adaptação do romance best-seller de Mehmet Eroglu, que faz parte de uma trilogia literária. Se você gosta de um thriller de drama, confira mais informações de 10 Dias de Um Homem Mau, como sinopse, elenco e repercussão, a seguir.

10 Dias de um Homem Mau é estrelado por Nejat İşler e İlayda Akdoğan e traz continuação do primeiro filme — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Onde assistir à segunda temporada de From? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de 10 Dias de um Homem Mau

Nesta sequência, o ex-advogado Sadik Adil Öçal (Nejat İşler) e, agora detetive, passa a lidar com a dor do luto, já que sua esposa e o filho, que nem chegou a conhecer, morreram fatalmente durante o parto. É nesta situação que ele assume um complicado caso sobre um assassinato ocorrido em Istanbul, na Turquia. Mas ao chegar cada vez mais perto de encontrar a verdade sobre o crime, Sadik começa a se envolver em uma rede de mentiras sem fim.

Elenco

Estrelado por Nejat İşler (The Family) no papel do protagonista Sadik Adil Öçal e İlayda Akdoğan (Cinco Graças) interpretando Hatice, o elenco de 10 Dias de um Homem Mau conta com nomes como Rıza Kocaoğlu (Uma Nova Mulher) vivendo Zeynel, Kadir Çermik (Asas do Amor) dando vida a Hüso, Hazal Subaşı (Cabeça Quente) no papel de Gülhan Köseoglu e Şenay Gürler (Milagres Do Amor) como Meral.

Repercussão entre a crítica e o público

Popular entre os assinantes da Netflix, 10 Dias de um Homem Mau teve inicialmente um desempenho positivo entre o público e a crítica especializada. No agregador IMDb, por exemplo, a produção turca tem nota 6.1, com base em 503 considerações. No Rotten Tomatoes, por outro lado, ainda não foi avaliada.

Na review de Amanda Guarragi, do Ready Steady Cut, a jornalista elogia o longa de suspense, afirmando que "vale a pena assistir por causa da atuação de İşler e das duas histórias que se desenrolam. As reviravoltas são sutis, mas causam impacto". Já Shubhabrata Dutta, do Leisure Byte, também não poupa elogios quanto ao desempenho do filme, pontuando que ele é "atraente com sua narrativa eficaz e ótima atuação que faz justiça ao enredo complexo".

Confira o trailer de 10 Dias de um Homem Mau:

Assista: veja como mudar plano da Netflix