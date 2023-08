3ª temporada de Ragnarok: veja sinopse e elenco da série da Netflix

A terceira e última temporada de Ragnarok estreia no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (24). Lançada em 2020, a trama se passa em uma cidadezinha da Noruega, chamada Edda, que sofre com as mudanças climáticas extremas. É neste cenário que um grupo de amigos do ensino médio passa a acreditar que o apocalipse está próximo. A produção norueguesa é inspirada na mitologia nórdica e conta com David Stakston e Jonas Strand Gravli no elenco principal.