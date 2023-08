Agente Stone: veja sinopse, elenco e trailer do filme com Gal Gadot

O thriller Agente Stone (Heart of Stone) chega ao catálogo de filmes da Netflix nesta sexta-feira (11). Estrelada por Gal Gadot (Mulher-Maravilha), a trama acompanha Rachel Stone, a agente de uma agência internacional que precisa impedir que um hacker roube uma arma perigosa. O longa conta com a direção do britânico Tom Harper (Peaky Blinders) e tem Jamie Dornan (50 Tons de Cinza) no elenco. Confira, abaixo, demais informações sobre enredo, elenco, críticas e trailer.

O longa Agente Stone é protagonizado pela Mulher-Maravilha Gal Gadot — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de Agente Stone

Rachel Stone (Gal Gadot) é a agente da The Charter, uma agência internacional sombria que precisa proteger uma inteligência artificial chamada The Heart (O coração, em inglês). Em sua missão, ela precisa se infiltrar na equipe do Serviço de Inteligência Secreta do Reino Unido (MI6) enquanto tenta impedir que um hacker se aposse da tecnologia.

Elenco e equipe técnica

O longa Agente Stone é protagonizado pela atriz israelense Gal Gadot, amplamente conhecida por seu papel como Mulher-Maravilha. Além dela, os atores Jamie Dornan (50 Tons de Cinza) e Alia Bhatt (A Espiã) também fazem parte do elenco. O filme conta com a direção de Tom Harper, conhecido por seu trabalho na série Peaky Blinders: Sangue, Apostas e Navalhas. Quem assina o roteiro da produção é a dupla Greg Rucka e Allison Schroeder.

Em Agente Stone, Rachel Stone precisa impedir que um hacker coloque as mãos em uma inteligência artificial — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão entre a crítica

Até o momento, Agente Stone não tem recebido uma boa resposta da crítica, acumulando 50 reviews e a aprovação de somente 34% no Rotten Tomatoes. No IMDb, sua pontuação é 4,9, com base em 100 avaliações.

Para Courtney Howard, do site The A.V. Club, a produção conta com muita espionagem, mas poucas emoções. "O diretor Tom Harper e os roteiristas Greg Rucka e Allison Schroeder introduzem no filme algumas temáticas instigantes sobre a natureza do mal e elas soam como um leve alarme sobre as capacidades da evolução da tecnologia. No entanto, eles têm problemas para desenvolver seus personagens além de retratos unidimensionais de como os heróis e vilões de ação se comportam e soam", escreveu.

Alex Welch, do site Inverse, vai na contramão das opiniões negativas. Para ele, Agente Stone é um raro blockbuster da Netflix que vale a pena assistir. "Na tela, Gal Gadot oferece uma de suas melhores atuações em anos como Rachel Stone, uma personagem cuja empatia permite que a atriz toque nas mesmas notas de emoção sincera que fizeram sua transformação em Mulher-Maravilha de 2017 parecer tão reveladora", afirmou.

Confira o trailer oficial de Agente Stone

Assista: os melhores filmes da Netflix de 2023 até agora