Alone in the Dark: veja gameplay, história e data de lançamento

Vale destacar que o título original é conhecido como o primeiro survival horror em 3D, sendo uma enorme influência na época. A Pieces Interactive e THQ Nordic já lançaram, em maio de 2023, Alone in the Dark Prologue, um jogo curto e gratuito que atua como um teaser para o reboot. Conheça, a seguir, mais detalhes sobre o lançamento.

Alone in the Dark ganhará reboot em outubro de 2023 — Foto: Reprodução/Steam

História de Alone in the Dark

O reboot de Alone in the Dark promete manter os elementos da versão de 1992, mas os trailers e imagens indicam que o roteiro estará um pouco mais complexo, além de ter novos lugares para explorar. O jogo original é ambientado no estado da Luisiana, nos Estados Unidos, durante o ano de 1924. O cenário principal é a mansão Derceto, onde o artista Jeremy Hartwood supostamente cometeu suicídio.

Sua morte acaba sendo alvo de dúvidas, já que muitos acreditavam que a mansão fosse assombrada por espíritos malignos. Os protagonistas da trama são Edward Carnby, um investigador que vai atrás de um raro piano dentro do local, e Emily Hartwood, sobrinha de Jeremy que tenta descobrir a razão do suicídio de seu tio.

No decorrer da história, é revelado que a mansão Derceto já foi a casa de Ezechiel Pregzt, um pirata morto que manteve seu espírito no local para encontrar um hospedeiro. Se o jogador for derrotado, Pregzt cumpre seu objetivo. Caso contrário, o jogador consegue eliminá-lo ao colocar fogo na mansão.

Edward Carnby e Emily Hartwood são os protagonistas em Alone in the Dark — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay de Alone in the Dark

Em Alone in the Dark, os jogadores poderão utilizar armas de longa distância ou corpo a corpo que encontrarem pelo caminho. Além disso, haverá mais áreas para serem exploradas em relação ao jogo original, como a cidade ao redor da mansão. A fórmula clássica do survival horror será mantida, com poucos recursos para o jogador durante a gameplay. Assim, é necessário calcular bem o uso dos seus equipamentos para não entrar em apuros.

Diferentemente do game original, a câmera em terceira pessoal será no estilo "over the shoulder" (sobre o ombro), popularizada em Resident Evil 4 e, eventualmente, nos remakes da franquia da Capcom. O reboot promete modernizar completamente a jogabilidade de Alone in the Dark para os dias atuais.

Alone in the Dark (2023) se mostra bastante fiel à ideia do game de 1992, ao mesmo tempo que traz ideias interessantes para a nova geração de consoles — Foto: Reprodução/Steam

Requisitos mínimos de Alone in the Dark

Alone in the Dark ainda não teve seus requisitos divulgados de forma completa. Porém, é possível utilizar como referência o Alone in the Dark Prologue, jogo teaser gratuito lançado em maio de 2023 pela mesma desenvolvedora. Veja quais são os requisitos na tabela abaixo:

Alone in the Dark Prologue – Requisitos Mínimos Requisitos Mínimos Configuração Recomendada Sistema Operacional Windows 10, 64 Bit Windows 10, 64 Bit Processador Intel Core i5-8400; AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-8700K; AMD Ryzen 5 3600 Memória RAM 8 GB 16 GB Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 970 8GB; AMD Radeon RX 570GB NVIDIA GeForce GTX 2060 8GB; AMD Radeon RX 5700 8GB DirectX Versão 12 Versão 12

Com informações de Steam, Gamerant e Pocket-lint

