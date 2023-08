Amor² Para Sempre: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme Amor² Para Sempre , mais novo romance da Netflix , já ocupa a terceira posição do Top 10 do streaming. Com direção de Filip Zylber, o longa encerra a trilogia Amor² e segue novamente o conturbado romance de Monika e Enzo, que agora é colocado em xeque após uma revelação bombástica. Mais uma vez, a dupla Adrianna Chlebicka e Mateusz Banasiuk retorna aos papéis principais da trama.

Com pouco mais de uma hora e meia de tela, o longa-metragem tem roteiro assinado por Natalia Matuszek e Wiktor Piatkowski e as filmagens ocorreram em Varsóvia, Polônia. Se você gosta de comédias românticas, confira, a seguir, mais informações sobre Amor² Para Sempre.

Amor² Para Sempre: longa é estrelado por Adrianna Chlebicka e Mateusz Banasiuk — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Amor² Para Sempre

Nos dois primeiros longas da franquia, Amor² (2021) e Amor² Outra Vez (2023), os espectadores foram apresentados à Monika (Adrianna Chlebicka), uma professora que leva uma vida dupla como modelo para ajudar a quitar as dívidas do pai. No entanto, em um dos ensaios fotográficos, ela acaba conhecendo o jornalista Enzo (Mateusz Banasiuk), um homem mulherengo com quem nutre uma rivalidade.

Neste novo capítulo, Monika e Enzo acabam se apaixonando e, assim, começam a namorar. No entanto, os altos e baixos desse conturbado romance poderá ter um fim após uma revelação bombástica abalar o casal.

Elenco

Com Adrianna Chlebicka (Entre Frestas) no papel da protagonista Monika e Mateusz Banasiuk (Um Mergulho no Espaço) interpretando Enzo, o elenco do romance Amor² Para Sempre ainda reúne nomes como Agnieszka Żulewska (Terra Silenciosa) dando vida à Alicja, Jacek Knap (Love is Everything) vivendo Andrzej, Antonina Jarnuszkiewicz (Plano de Aula) atuando como Ela e Krzysztof Czeczot (The Perfect Afternoon) no papel de Jacek.

Repercussão

Apesar de popular entre os assinantes da Netflix, o terceiro filme da franquia Amor² não agradou muito a crítica especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, a produção polonesa debutou com nota inicial de 3,9, tendo como base apenas 39 avaliações.

Para Amanda Guaragi, do Ready Steady Cut, o romance original da Netflix não passa de "uma comédia romântica vazia com uma história obscura". Por outro lado, o jornalista Jason Flatt, do But Why Tho?, elogia o longa, afirmando que ele "serve como um lembrete justo de que um filme de romance não precisa ser inovador para ser divertido".

Confira o trailer de Amor² Para Sempre:

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora