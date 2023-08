And Just Like That: veja sinopse e elenco do revival de Sex and The City

A season finale da segunda temporada de And Just Like That vai ao ar nesta quinta-feira (24) no HBO Max . Estrelada por Sarah Jessica Parker e Cynthia Nixon, a trama segue, mais uma vez, o grupo de amigas, só que agora encarando os desafios da meia-idade. Em alta na plataforma e com a terceira temporada confirmada nesta terça-feira (22), a série é um revival de Sex and The City e foi lançada oficialmente em 2021.

Baseada na coluna de Candace Bushnell e em sua antologia de livros homônima de 1996, Darren Star retorna como showrunner do projeto. Se você é fã de Sex and The City, confira, a seguir, mais detalhes de And Just Like That.

And Just Like That: revival traz novas aventuras para Miranda, Carrie e Charlotte — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de And Just Like That

A trama deste revival se passa 11 anos após os acontecimentos do longa Sex and the City 2, lançado em 2010, e acompanha novamente a colunista Carrie Bradshaw (Parker) e seu grupo de amigas, a advogada Miranda Hobbs (Nixon) e a marchand Charlotte York (Kristin Davis).

Tendo mais uma vez a cidade de Nova York com pano de fundo, desta vez, as três mulheres de meia-idade enfrentam diversos problemas físicos, existenciais e geracionais, que fazem parte da pressão estética. Os relacionamentos, com o passar do tempo, também passam por mudanças, assim como a harmonia familiar. Amor, sexo e amizade continuam o forte da série, que agora também inclui debates como a questão de gênero na trama.

Elenco

Estrelado por Sarah Jessica Parker (Abracadabra) no papel da protagonista Carrie Bradshaw e Cynthia Nixon (A Idade Dourada) interpretando Miranda Hobbes, o elenco de And Just Like That ainda reúne nomes como Kristin Davis (Seinfeld) dando vida à Charlotte York, Chris Noth (Paixão de Aluguel) vivendo Mr. Big e Willie Garson (Feitiço do Tempo) como Stanford Blatch.

Completam o elenco Sara Ramírez (Grey's Anatomy), Nicole Ari Parker (Duelo de Titãs), John Corbett (Para Todos os Garotos que Já Amei), David Eigenberg (A Última Profecia), Sarita Choudhury (Um Crime Perfeito) e Evan Handler (O Preço de um Resgate).

Repercussão entre crítica e o público

Após dois filmes que narram os acontecimentos seguintes da série Sex And The City, o revival And Just Like That teve uma recepção positiva entre os assinantes do HBO Max, o que manteve o projeto em alta no streaming durante a exibição dos novos episódios. No entanto, a pontuação da série entre o público no IMDB é mediana, com 5,7, com base em 35 mil avaliações.

O mesmo se repete entre a crítica. No site Rotten Tomatoes, a série tem uma taxa de aprovação média de 55% dos especialistas, mas a segunda temporada consegue subir o nível para 65%. Segundo o consenso do site, a obra "ainda tropeça onde Sex and the City uma vez andou com confiança, mas esta segunda temporada muito melhorada chega muito mais perto de oferecer aos fãs seu cosmopolitan favorito com uma reviravolta".

Confira o trailer oficial de And Just Like That:

