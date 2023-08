As Aventuras de José & Durval: veja sinopse e elenco da série do Globoplay

A série As Aventuras de José & Durval chega ao catálogo do Globoplay nesta sexta-feira (18). Com direção-geral de Hugo Prata, a produção é um dos grandes lançamentos nacionais deste mês no streaming. Estrelado pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas, a história é baseada na famosa dupla de cantores sertanejos Chitãozinho & Xororó, seguindo os passos dos artistas desde a infância até a ascensão para a fama nas rádios do país.

Com oito episódios de 45 minutos cada, os três primeiros já estão disponíveis na plataforma, enquanto os demais serão lançados semanalmente até o dia 22 de setembro. O roteiro do seriado é assinado pro Duda de Almeida, Dan Rossetto e Rafael Lessa e a produção é da O2 Filmes. Confira, a seguir, mais detalhes de As Aventuras de José & Durval, como sinopse e elenco.

As Aventuras de José & Durval: série nacional é estrelada pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas — Foto: Divulgação/Globoplay

Enredo de As Aventuras de José & Durval

Mesclando fatos reais com ficção, a história se inicia em 1968 e é ambientada em Astorga, no interior do Paraná. Nos primeiros episódios é apresentado ao espectador a dura realidade de José (Pedro Tirolli) e Durval (Pedro Lucas), que ainda crianças enfrentam junto da família diversas dificuldades e vivem a descoberta da paixão pela música.

Com o avanço do tempo, passando pelas décadas de 1970, 1980 e 1990, os dois irmãos, agora mais velhos, lutam para perseguir o sonho no universo musical e atingir o estrelato como uma das duplas de sertanejo mais famosas do Brasil. É ao som de grandes hits, como Fio de Cabelo, Evidências e Galopeira, que a série embala sua narrativa quando a fama dos dois artistas finalmente atinge seu ápice e as turnês começam a surgir.

Elenco

Estrelado por Felipe (Fuzuê) e Rodrigo Simas (Novo Mundo) nos papéis principais de José e Durval, o elenco da série ainda reúne grandes nomes da televisão brasileira, como Andreia Horta (Elis) dando vida à Araci, Marco Ricca (Um Lugar ao Sol) vivendo Mário e Larissa Ferrara (Nada a Perder) como Adenair.

Também fazem parte da série Marjorie Gerardi (Amigo de Aluguel), Che Moais (Sequestro Relâmpago), Augusto Madeira (Santo Maldito), Ary Fontoura (Se Eu Fosse Você) e Talita Younan (O Tempo Não Para). Por fim, o elenco ainda conta com Pedro Tirolli e Pedro Lucas como estreantes, nos respectivos papéis de José e Durval ainda crianças.

Confira o trailer de As Aventuras de José & Durval:

Com informações de IMDb, Globoplay e GShow

