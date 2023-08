Ballers, da HBO, chega à Netflix; veja sinopse e elenco com The Rock

A série Ballers, original da HBO e disponível no HBO Max , chegou ao catálogo da Netflix nesta terça-feira (15) e já lidera o Top 10 do streaming. Lançada oficialmente em 2015, a obra ficou no ar até 2019 e tem como showrunner Stephen Levinson. Estrelada por Dwayne Johnson e Rob Corddry nos papéis principais, a trama do projeto segue um grupo de jogadores de futebol americano da NFL antes e depois da aposentadoria.

Com cinco temporadas e um total de 47 episódios, o show de comédia dramática chegou à biblioteca da Netflix como parte de um licenciamento de obras da HBO estabelecido por meio de um acordo assinado entre a Warner Bros Discovery e a plataforma em questão. A seguir, confira mais detalhes de Ballers, como sinopse, elenco e repercussão.

Ballers é estrelada por Rob Corddry e Dwayne Johnson — Foto: Divulgação/HBO

Enredo de Ballers

A trama da série gira em torno de Spencer Strasmore (Dwayne Johnson), um ex-jogador de futebol americano que agora trabalha como agente das novas estrelas do esporte na liga da NFL. Ele auxilia os jovens a conquistarem contratos promissores em Miami, enquanto convive com os problemas pessoais de alguns velhos nomes do futebol americano lidando com a vida de aposentados.

Elenco

Estrelado por Dwayne Johnson (Adão Negro) no papel do protagonista Spencer Strasmore e Rob Corddry (Meu Namorado é um Zumbi) interpretando Joe Krutel, o elenco de Ballers ainda reúne nomes como John David Washington (Infiltrado na Klan) vivendo Ricky Jerret, Arielle Kebbel (Aquamarine) dando vida à Tracy Legette e Omar Benson Miller (C.S.I.: Miami) como Charles Greane.

Também fazem parte da série Jazmyn Simon (Voando para o Amor), Serinda Swan (Irmãos de Honra), Donovan Carter (Meia-Noite no Switchgrass), Brittany S. Hall (Gata em Fuga 2), Anabelle Acosta (Quântico) e Dulé Hill (Ela É Demais).

Dwayne Johnson interpreta um ex-jogador de futebol americano que atua como agente de novos jogadores — Foto: Divulgação/HBO

Repercussão entre a crítica e o público

Popular entre os assinantes da HBO Max, Ballers também já conquistou os usuários da Netflix. Com um desempenho positivo entre o público, a série tem nota 7.6 no agregador IMDb, com base em 46 mil considerações. No Rotten Tomatoes, o trabalho de Stephen Levinson tem uma taxa de aprovação de 81% entre os críticos, além de um selo "fresh" no tomatômetro.

Na review de Sarah Rodman, do The Boston Globe, a jornalista não poupa elogios quanto à performance do projeto seriado da HBO, destacando que ela tem "um elenco forte e uma escrita nítida, que provam ser uma combinação vencedora". Já Daniel Johnson, do Screen Rant, também avalia a série positivamente, pontuando que "Ballers acaba marcando mais pontos com uma narrativa dramática do que com uma sensibilidade cômica única".

