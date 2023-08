Behind Your Touch: sinopse, elenco e trailer do novo dorama da Netflix

O dorama Behind Your Touch estreia no catálogo da Netflix neste sábado (12). Estrelado por Han Ji-min (Resurrection), Lee Min-ki (My Liberation Notes) e Suho (do grupo de K-pop EXO), e com direção de Kim Seok Yoon e Choi Boyoon, a trama deste K-drama segue uma veterinária vidente e um detetive durão que, juntos, se unem para investigar um serial killer à solta.

Com 16 episódios ao todo, a produção sul-coreana terá novos episódios disponibilizados no streaming todo final de semana, com transmissão simultânea com o canal sul-coreano JTBC. Além disso, o roteiro do projeto é assinado por Lee Nam-gyu, Oh Bo Hyeon e Kim Da Hee. Se você gosta de doramas com muito romance e suspense, confira, a seguir, mais detalhes de Behind Your Touch.

K-drama Behing Your Touch é estrelado por Lee Min-ki e Han Ji-min, respectivamente — Foto: Divulgação/JTBC

Enredo de Behind Your Touch

Ambientada em Mujin, uma cidadezinha no interior da Coreia do Sul, a trama segue Bong Ye-bun (Han Ji-min), uma jovem veterinária dedicada com um talento incomum de telepatia, que só é ativado quando ela toca o traseiro de uma pessoa. Ao testar os limites de seu poder, ela acaba envolvida na condução de investigações policiais relacionadas a um serial killer.

Assim, junto do detetive durão Moon Jang-yeol (Lee Min-ki), a inusitada dupla passa a investigar pequenos crimes que ocorreram na vila até que uma série de assassinatos horrendos começa a acontecer.

Elenco

Estrelado por Han Ji-min (A Era da Escuridão) no papel da protagonista Bong Ye-bun e Lee Min-ki (Tramas do Passado) interpretando o detetive Moon Jang-yeol, o elenco de Behind Your Touch ainda reúne o idol Suho (One Way Trip) dando vida a Kim Seon-woo, Park Hyuk-kwon (A Garota na Escavadeira) vivendo Park Jong-bae e Joo Min-kyung (Clube das Mães) como Bae Ok-hee.

Juntam-se ao time de atuação do dorama Kim Hee-won (Férias de Ouro), Lee Seung-joon (Desaparecidos), Yang Jae-seong (City Hall), Jo Min-guk (My Liberation Notes) e Lee Jung-eun (Parasita) como participação especial.

Confira o trailer de Behind Your Touch:

