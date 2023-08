Blue Protocol: veja data de lançamento, requisitos e gameplay do jogo

Blue Protocol é o novo MMORPG gratuito da Bandai Namco em parceria com a Amazon Games . O jogo traz uma grande aventura pelo tempo no misterioso mundo de Regnas. Desde seu anúncio durante o The Game Awards 2022, o título se destaca por seu visual que parece um desenho animado japonês em movimento e sistema de combate repleto de ação.

Uma versão beta será disponibilizada para testes ainda este ano e usuários precisarão ter uma conta da Amazon para se registrar, a qual não será exigida para jogar o game em sua versão final. Blue Protocol será lançado grátis em 2024 para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam) com suporte a português do Brasil.

1 de 2 Blue Protocol é um MMORPG que traz uma jornada pelo tempo para tentar impedir uma catástrofe no mundo de Regnas — Foto: Divulgação/Blue Protocol Blue Protocol é um MMORPG que traz uma jornada pelo tempo para tentar impedir uma catástrofe no mundo de Regnas — Foto: Divulgação/Blue Protocol

História de Blue Protocol

Blue Protocol é uma jornada pelo tempo, no qual o jogador corre atrás de seu passado para impedir um terrível futuro. O mundo de Regnas abusou do uso de tecnologia, criando uma distorção na linha temporal. Com isso, 2 mil anos no futuro uma criatura nascida do núcleo do planeta ameaça destruir a humanidade. Uma jovem vinda deste futuro, Aeryn, tenta alertar os heróis para os perigos que os esperam. O personagem principal, criado pelo jogador, será um guerreiro que perdeu suas lembranças e que terá que reencontrá-las para entender seu papel nisso tudo.

O mundo aberto de Blue Protocol oferecerá uma série de locais para explorar no continente de Magna, entre eles regiões como a Cidade de Asterliese, a Planície de Asteria, o Planalto de Bahamar, o Vale Montegnor, as Areias Verdantes, a vila oásis de Salamzahd e mais. Durante sua aventura, o jogador também conhecerá vários personagens, como a excêntrica Feste, que irá se tornar uma companheira inseparável involuntária no começo do jogo, o aventureiro Jake, o protetor de Aeryn, Tyris, entre outros.

Gameplay de Blue Protocol

Blue Protocol se destaca pelo seu sistema de combate que traz ação em tempo real. Jogadores podem partir para as batalhas e apertar botões para golpear e usar habilidades diretamente, inclusive com suporte a joystick. Os confrontos, explorações e história do game podem ser encarados sozinho ou com amigos em multiplayer online. Assim como é comum nos MMORPGs, alguns monstros poderosos irão exigir a cooperação de várias equipes de jogadores para serem derrotados.

2 de 2 Blue Protocol se destaca pelo seu sistema de combate de ação com 5 classes diferentes — Foto: Divulgação/Blue Protocol Blue Protocol se destaca pelo seu sistema de combate de ação com 5 classes diferentes — Foto: Divulgação/Blue Protocol

Seu personagem poderá assumir uma classe entre 5 opções: Vanguardião, Passocerto, Conjurador, Duplagressor e Britador, cada qual com diferentes movimentos especiais e estilos de gameplay. Elas trazem armas como espadas, escudos, machados duplos, martelos, arco e flecha e mais.

A classe está diretamente ligada ao seu equipamento, mas os usuários poderão alterar livremente no decorrer da jornada. O jogo também oferece muita personalização na aparência de seu personagem, assim como nos acessórios, armamentos e montarias, as quais são usadas para travessia rápida.

Requisitos mínimos de Blue Protocol

Blue Protocol - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Windows 10 ou 11 (64 Bits) Processador: Intel Core i3 4340 ou AMD FX-6300 Intel Core i7 11700 ou AMD Ryzen 7 5800X Memória RAM: 8 GB 16 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 660 2 GB ou Radeon R7 370 2 GB Geforce RTX 2070 Super 8 GB ou Radeon RX5700XT 8 GB DirectX: 11 12 Rede: Conexão de internet banda larga Conexão de internet banda larga Armazenamento: 40 GB de espaço disponível 40 GB de espaço disponível

🎥 Jogos leves para PC fraco: conheça 5 títulos