Bluetooth 5.3, 5.2, 5.1 e 5.0: entenda as diferenças entre versões

Depois de dobrar a velocidade de transferência de dados em relação ao antigo 4.2, as versões mais atualizadas do Bluetooth de quinta geração trouxeram melhor eficiência energética e recursos como o rastreamento de direção de sinal e a publicidade periódica. A seguir, confira a trajetória de evolução da tecnologia e saiba a diferença entre cada versão do Bluetooth 5.

A diversidade de dispositivos com conexão Bluetooth tem facilitado a rotina dos usuários — Foto: Reprodução/Unsplash/Silivan Munguarakarama

Evolução do Bluetooth

A história do Bluetooth começa muito antes desse marco, mas foi na década de 1990 que a tecnologia como a conhecemos hoje começou a aparecer no mercado. Foi durante esses anos que a empresa de telecomunicações Ericsson lançou a primeira iteração do Bluetooth, com o objetivo de substituir os cabos RS-232 utilizados para a comunicação entre dispositivos eletrônicos.

Assim, o Bluetooth 1.0, lançado em 1999, marcou a primeira geração da tecnologia. Esta versão contava com velocidade máximo de 1 Mbps e tinha área de alcance de apenas 10 metros. Já em 2005, a versão 2.0 dobrou a capacidade de transferência, que foi para 2.1 Mbps, e triplicou a área de cobertura do sinal.

A versão 3.0, lançada em 2009, incorporou o recurso High Speed (HS), que possibilitou taxas de transferência de até 24 Mbps. Esta versão utilizou a tecnologia Wi-Fi para alcançar essas velocidades mais altas, tornando-a ideal para transferir arquivos grandes entre dispositivos. No ano seguinte, o Bluetooth 4.0 aumentou o campo de alcance em até 100 metros e introduziu um grande avanço: a tecnologia Bluetooth de Baixa Energia (BLE).

Com a chegada da tecnologia BLE, o Bluetooth passou a ser usado em smartwatches aparelhos de casas inteligentes — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O BLE foi um divisor de águas porque permitiu que dispositivos como monitores fitness, smartwatches e outros eletrônicos alimentados por bateria se conectassem sem consumir muita energia. Com o BLE, o Bluetooth pôde se estender além dos smartphones e laptops, fomentando a revolução crescente da Internet das Coisas (IoT).

Bluetooth 5.0

Lançado em 2016, o Bluetooth 5.0 trouxe diversas evoluções para a tecnologia, especialmente pra o BLE. O padrão tem uma velocidade de transferência de dados duas vezes maior em comparação com a versão 4.2, e seu alcance chega a até 240 metros em condições ideais, o que é particularmente útil para aparelhos smart em casas inteligentes. Além disso, o Bluetooth 5.0 é capaz de se conectar mais fluidamente com a Internet 2.4 GHz e até de detectar e evitar interferências na conexão vindas da rede.

Outro avanço significativo do Bluetooth 5.0 é a sua capacidade de transmitir oito vezes mais dados. Este aumento na "densidade de dados" permite que mais informações sejam transmitidas de uma só vez, melhorando a eficiência geral da conexão. O padrão foi responsável, ainda, por permitir a conexão de mais de um dispositivo a uma mesma fonte de som, a partir do recurso Dual Audio.

Assim como os demais, o Bluetooth 5.0 é retrocompatível. Isso significa que aparelhos com o padrão podem estabelecer conexão com outros dispositivos com versões mais antigas. No entanto, vale ressaltar que, para aproveitar todas as melhorias do novo padrão, é preciso que ambos os aparelhos pareados sejam compatíveis com Bluetooth 5.0 ou superior.

O avanço da tecnologia Bluetooth permitiu que os dispositivos conectados fosse para além de smartphones e fones de ouvido — Foto: Reprodução/Unsplash/Caspar Camille Rubin

Bluetooth 5.1

O Bluetooth 5.1, lançado em 2019, representou um pequeno avanço quando comparado ao salto de qualidade entre a versão 4.2 e a 5.0, mas trouxe alguns recursos muito úteis para os usuários no dia a dia. A mais notável das novidades foi a introdução do recurso de direção de sinal, conhecido como "direction finding". Isso representou uma mudança significativa na forma como os dispositivos Bluetooth localizam uns aos outros, permitindo que eles determinem não apenas a distância, mas também a direção do sinal.

Antes do Bluetooth 5.1, os dispositivos podiam apenas estimar a distância entre eles, baseando-se na força do sinal. Com a versão 5.1, no entanto, eles podem determinar a direção de um sinal, o que permite localizar dispositivos com muito mais precisão. Este recurso é útil em aplicações que necessitam de rastreamento de alta precisão, como sistemas de realidade aumentada e rastreamento de itens.

Ele também introduziu uma função que permite que os dispositivos "anunciem" sua disponibilidade em intervalos de tempo aleatórios, em vez de em um intervalo fixo. Isso contribui para minimizar a probabilidade de colisão de sinal entre dispositivos Bluetooth e melhora a eficiência geral da rede.

O Bluetooth 5.2 proporciona melhor eficiência e transmissão de áudio de alta qualidade — Foto: Reprodução/Unsplash/Suganth

Bluetooth 5.2

Introduzido em 2020, o Bluetooth 5.2 trouxe como principal novidade o Low Energy (LE) Audio, que promete uma conexão mais estável a um menor gasto energético. Por meio de codecs de baixa energia, aparelhos com Bluetooth 5.2 podem transferir dados por faixas de transmissão menores sem comprometer a qualidade da conexão. Assim, dispositivos com esse padrão tendem a gastar menos bateria.

A partir do Bluetooth 5.2, também passa a ser possível se conectar a mais de um dispositivo simultaneamente, por meio de canais isócronos. Com o Bluetooth 5.0, já era possível fazer isso por meio do Dual Audio, no entanto, com o Bluetooth 5.2, a conexão passa a ser realizada com múltiplos dispositivos ao mesmo tempo. Ou seja, é possível conectar dois ou mais fones de ouvido a uma mesma smart TV, por exemplo. Com isso, cada earbud de um fone wireless pode se conectar com a fonte de áudio, produzindo uma conexão mais estável e confiável.

Além disso, o Bluetooth 5.2 conta com o recurso LE Power Control, que ajusta a potência do sinal de com base na distância entre os dispositivos. Isso significa que o sinal Bluetooth não é mais transmitido na máxima potência o tempo todo, economizando energia e prolongando a vida útil da bateria dos dispositivos.

O Bluetooth 5.3 oferece uma experiência de uso aprimorada para os usuários — Foto: Reprodução/Unsplash/Davide Boscolo

Bluetooth 5.3

Lançado em 2021, o Bluetooth 5.3 é a versão mais recente do padrão de conexão. Embora não apresente melhorias significativas no alcance, na velocidade de transferência ou na frequência operacional em comparação ao Bluetooth 5.2, o padrão introduziu recursos inovadores para otimizar a experiência do usuário e a eficiência energética.

Um dos novos recursos é o Periodic Advertising Enhancement, ou "aprimoramento de publicidade periódica", em tradução livre. Diferente dos dispositivos com versões anteriores, que enviam repetidamente os mesmos dados para checar a qualidade da conexão, os aparelhos com Bluetooth 5.3 podem fazer essa verificação apenas uma vez. Assim, a economia de bateria passa a ser ainda maior nesses dispositivos.

O padrão também aumentou o tamanho da chave de criptografia entre as transmissões. Com o recurso, os aparelhos podem definir o número mínimo de caracteres usados para criptografar os dados em transferência. Na prática, isso significa que dispositivos com Bluetooth 5.3 podem transferir dados de maneira mais segura e com menos consumo de energia.

O Bluetooth 5.3 também introduziu o "Aprimoramento da Classificação do Canal". Semelhante à forma como funciona a comunicação Wi-Fi, essa função permite ao Bluetooth 5.3 otimizar as transferências de dados, selecionando o canal de frequência ideal para a comunicação. Quando um canal com menos tráfego é utilizado, a probabilidade de perda de dados é minimizada.

House of Marley Fone Bluetooth — Foto: Divulgação/House of Marley

Qual é a melhor versão do Bluetooth?

Comparar as diferentes versões do Bluetooth e escolher a "melhor" não é uma tarefa fácil, pois depende muito do que o usuário valoriza mais. Em termos de capacidades técnicas, o Bluetooth 5.3 seria considerado a "melhor versão" devido aos seus novos recursos e otimizações. No entanto, para a maioria dos usuários, a diferença entre as versões do Bluetooth 5 pode não ser perceptível no uso diário, e, como nem todos os dispositivos suportam a versão mais recente do padrão, isso pode se tornar um limitador da utilidade desses novos recursos. Portanto, a "melhor versão" do Bluetooth pode variar dependendo das necessidades e do equipamento específico de cada usuário.

Outro fator de peso é o orçamento. As versões mais recentes do Bluetooth costumam estar presentes em produtos do segmento premium, que são mais caros. Além disso, vale destacar que, apesar de serem retrocompatíveis, as versões Bluetooth só entregam o seu máximo de recursos quando o pareamento ocorre entre aparelhos de mesma tecnologia ou superior. Por isso, vale a pena analisar a importância do recurso diante de outras características da ficha técnica de um aparelho na hora da compra.

No geral, dispositivos com Bluetooth 5.0 ou superior devem entregar uma qualidade de conexão muito eficiente e uma eficiência energética satisfatórias para o consumidor comum. Para relembrar os detalhes de cada tipo de conexão, veja a tabela a seguir.

Bluetooth 5.0 vs 5.1 vs 5.2 vs 53 VERSÃO CARACTERÍSTICAS 5.0 Oferece maior alcance e velocidade do que as versões anteriores; suporte para múltiplas conexões simultâneas; melhor eficiência energética. 5.1 Adiciona recursos de direção e rastreamento de sinal para melhorar a precisão de localização. 5.2 Incorpora o Enhanced Attribute Protocol (EAP), LE Power Control e LE Isochronous Channels para melhor eficiência e transmissão de áudio de alta qualidade. 5.3 Aprimoramento da Publicidade Periódica; Aprimoramento de Controle de Tamanho de Chave de Criptografia; Subclassificação de Conexão e Aprimoramento da Classificação do Canal, para aprimorar a experiência do usuário e eficiência energética.

