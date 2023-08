Broforce: veja gameplay, requisitos e todos os personagens do jogo de ação

Broforce é um game de ação 2D com visual retrô que presta homenagem aos heróis e heroínas de filmes dos anos 80 e 90. Os jogadores precisam enfrentar terroristas no papel de uma força especial composta por personagens como Rambro (Rambo) e Brommando (Comando para Matar). Além disso, o game recebeu uma atualização recente chamada Broforce Forever, que aumentou ainda mais sua lista de personagens.

Broforce foi desenvolvido em 2013 pela Free Lives e publicado pela Devolver Digital, sendo possível jogar com até quatro jogadores simultaneamente. O game está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam e GOG Galaxy), além de fazer parte do catálogo do Xbox Game Pass sem custos extras.

Broforce é um jogo de ação 2D exagerado com visual retrô e personagens inspirados em clássicos astros dos filmes e séries dos anos 80 e 90 — Foto: Reprodução/Steam

👉 Qual o melhor jogo de tiro? Comente no Fórum TechTudo

História de Broforce

Broforce é uma organização paramilitar que não mede poder bélico em suas operações. O game é, ao mesmo tempo, uma paródia e homenagem das operações militares dos EUA, enviando os Bros a diversos países fictícios com nomes familiares como Veetman, Cambodium e Irankistan, com o objetivo de salvar o mundo e "levar a liberdade". Em cada uma dessas fases, será preciso enfrentar exércitos de terroristas repletos de inimigos insanos, como alienígenas e demônios.

Boa parte do apelo do jogo são os seus personagens, os "Bros", todos inspirados em figuras marcantes dos anos 80 e 90 com trocadilhos em seus nomes. Jogadores poderão controlar Indiana Brones (Indiana Jones), Bro Hard (Duro de Matar), Double Bro Seven (James Bond/007) e até mesmo MacBrover (Macgyver). Atualmente, são mais de 40 Bros disponíveis após a atualização Broforce Forever, todos que estão listados no fim da matéria.

Broforce reúne versões alternativas de personagens de filmes militares — Foto: Divulgação/Broforce the Game

Gameplay de Broforce

A jogabilidade de Broforce traz um jogo 2D lateral de ação exagerada, sempre com muitos elementos em tela constantemente. Jogadores precisam atravessar fases enquanto lutam contra diferentes tipos de inimigos pelo caminho. É preciso ter cuidado no combate, pois basta ser atingido por um tiro ou uma explosão para começar novamente a missão.

As fases contam com diversas jaulas com prisioneiros espalhadas pelo cenário. Ao resgatar os reféns, o jogador passa a controlar um outro "Bro" e também ganha uma vida extra que permite recomeçar de um Checkpoint com um personagem diferente.

Em Broforce jogadores enfrentam terroristas, alienígenas e até demônios que ficarem em seu caminho — Foto: Reprodução/Steam

Cada personagem tem suas próprias armas e habilidades com características únicas. Algumas são rápidas como a metralhadora de Hard Bro, enquanto outras contam com explosivos como Brommando. A maioria dos personagens são capazes de atirar e realizar golpes corpo-a-corpo para abates simples, mas alguns dos Bros lutam apenas com espadas e seus punhos. Ocasionalmente, a melhor opção no combate é destruir o cenário, o que pode ser útil na hora de enfrentar vários inimigos de uma vez.

Broforce Forever

Broforce ganhou, no dia 8 de agosto, uma nova atualização chamada Broforce Forever, junto ao lançamento do game para Xbox One e sua entrada no serviço de assinatura Xbox Game Pass. A expansão adiciona alguns extras, como partes expandidas da campanha e, principalmente, seis novos Bros: Xebro (Xena, A Princesa Guerreira), Demolition Bro (O Demolidor), Burt Brommer (Ataque dos Vermes Malditos), Seth Brondle (A Mosca), Broffy (Buffy, A Caça-Vampiros) e Desperabro (A Balada do Pistoleiro).

The Expendabros foi lançado em 2014 como um jogo da Free Lives de mesma jogabilidade de Broforce, mas baseado no filme Os Mercenários 3 (The Expendables 3). Na história, os Expendabros, compostos por nomes como Broney Ross (Sylverster Stallone) e Lee Broxmas (Jason Statham) perseguem o traficante de armas Conrad Stonebanks. O jogo está disponível gratuitamente para PC (via Steam) e não precisa do Broforce original para ser jogado.

The Expendabros é um game gratuito com a mesma jogabilidade de Broforce baseado no filme Os Mercenários 3 — Foto: Reprodução/Steam

Broforce - Lista de personagens e referências

Rambro - John Rambo da franquia de filmes Rambo

- John Rambo da franquia de filmes Rambo Brommando - John Matrix de Comando para Matar

- John Matrix de Comando para Matar B.A. Broracus - B.A. Baracus interpretado por Mr. T da série Esquadrão Classe A

- B.A. Baracus interpretado por Mr. T da série Esquadrão Classe A Brodell Walker - Cordell Walker da série Walker, Texas Ranger

- Cordell Walker da série Walker, Texas Ranger Bro Hard - John McClane da franquia de filmes Duro de Matar

- John McClane da franquia de filmes Duro de Matar MacBrover - Angus MacGyver da série Profissão Perigo

- Angus MacGyver da série Profissão Perigo Brade - Blade das HQs e franquia de filmes Blade

- Blade das HQs e franquia de filmes Blade Bro Dredd - Juiz Joe Dredd das HQs e filme Juiz Dredd

- Juiz Joe Dredd das HQs e filme Juiz Dredd Bro in Black - Agent J da franquia de filmes MIB: Homens de Preto

- Agent J da franquia de filmes MIB: Homens de Preto Snake Broskin - Snake Plissken dos filmes Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles

- Snake Plissken dos filmes Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles Brominator - Exterminador T-800 da franquia de filmes O Exterminador do Futuro

- Exterminador T-800 da franquia de filmes O Exterminador do Futuro Brobocop - Alex Murphy / Robocop da franquia de filmes Robocop

- Alex Murphy / Robocop da franquia de filmes Robocop Indiana Brones - Indiana Jones da franquia de filmes Indiana Jones

- Indiana Jones da franquia de filmes Indiana Jones Ash Brolliams - Ash Williams da franquia de filmes Uma Noite Alucinante

- Ash Williams da franquia de filmes Uma Noite Alucinante Mr . Anderbro - Thomas Anderson / Neo da franquia de filmes Matrix

. - Thomas Anderson / Neo da franquia de filmes Matrix The Boondock Bros - Connor e Murphy MacManus da franquia de filmes Santos Justiceiros

- Connor e Murphy MacManus da franquia de filmes Santos Justiceiros Brochete - Machete da franquia de filmes Machete

- Machete da franquia de filmes Machete Bronan the Brobarian - Conan, o Bárbaro das HQs e franquia de filmes Conan, o Bárbaro

- Conan, o Bárbaro das HQs e franquia de filmes Conan, o Bárbaro Ellen Ripbro - Ellen Ripley da franquia de filmes Alien

- Ellen Ripley da franquia de filmes Alien Time Bro - Max Walker do filme Timecop - O Guardião do Tempo

- Max Walker do filme Timecop - O Guardião do Tempo Broniversal Soldier - Luc Deveraux / GR44 da franquia de filmes Soldado Universal

- Luc Deveraux / GR44 da franquia de filmes Soldado Universal Colonel James Broddock - Coronel James Braddock interpretado por Chuck Norris da franquia de filmes Braddock - O Super Comando

- Coronel James Braddock interpretado por Chuck Norris da franquia de filmes Braddock - O Super Comando Cherry Broling - Cherry Darling do filme Planeta Terror

- Cherry Darling do filme Planeta Terror Bro Max - Max Rockatansky da franquia de filmes Mad Max

- Max Rockatansky da franquia de filmes Mad Max The Brode - Beatrix Kiddo / A Noiva da franquia de filmes Kill Bill

- Beatrix Kiddo / A Noiva da franquia de filmes Kill Bill Double Bro Seven - James Bond / 007 da franquia de filmes 007

- James Bond / 007 da franquia de filmes 007 The Brodator - Predador da franquia de filmes Predador

- Predador da franquia de filmes Predador The Brocketeer - Cliff Secord / Rocketeer das HQs e filme Rocketeer

- Cliff Secord / Rocketeer das HQs e filme Rocketeer Broheart - William Wallace do filme Coração Valente

- William Wallace do filme Coração Valente The Brofessional - Leon do filme O Profissional

- Leon do filme O Profissional Broden - Raiden interpretado por Christopher Lambert do filme Mortal Kombat

- Raiden interpretado por Christopher Lambert do filme Mortal Kombat The Brolander - Connor MacLeod de Highlander

- Connor MacLeod de Highlander Dirty Brory - Harold Francis Callahan da franquia de filmes Perseguidor Implacável / Dirty Harry

- Harold Francis Callahan da franquia de filmes Perseguidor Implacável / Dirty Harry Tank Bro - Rebecca Buck / Tank Girl das HQs e filme Tank Girl

- Rebecca Buck / Tank Girl das HQs e filme Tank Girl Bro Lee - Bruce Lee do filme Operação Dragão

Broforce Forever - Lista de personagens e referências

Xebro - Xena da série Xena: A Princesa Guerreira

- Xena da série Xena: A Princesa Guerreira Demolition Bro - John Spartan do filme O Demolidor

- John Spartan do filme O Demolidor Burt Brommer - Burt Gummer da franquia de filmes O Ataque dos Vermes Malditos

- Burt Gummer da franquia de filmes O Ataque dos Vermes Malditos Seth Brondle - Seth Brundle interpretado pelo ator Jeff Goldblum no filme A Mosca de 1986

- Seth Brundle interpretado pelo ator Jeff Goldblum no filme A Mosca de 1986 Broffy - Buffy da série Buffy, a Caça-Vampiros

- Buffy da série Buffy, a Caça-Vampiros Desperabro - El Mariachi interpretado por Antonio Banderas do filme A Balada do Pistoleiro

The Expendabros - Lista de personagens e referências

Broney Ross - Barney Ross interpretado por Sylverster Stallone

- Barney Ross interpretado por Sylverster Stallone Lee Broxmas - Lee Christmas interpretado por Jason Statham

- Lee Christmas interpretado por Jason Statham Bronnar Jensen - Gunnar Jensen interpretado por Dolph Lundgren

- Gunnar Jensen interpretado por Dolph Lundgren Bro Caesar - Hale Caesar interpretado por Terry Crews

- Hale Caesar interpretado por Terry Crews Broctor Death - Doctor Death interpretado por Wesley Snipes

- Doctor Death interpretado por Wesley Snipes Toll Broad - Toll Road interpretado por Randy Couture

- Toll Road interpretado por Randy Couture Trent Broser - Trench Mauser interpretado por Arnold Schwarzenegger

Requisitos mínimos

Broforce - Requisitos mínimos (Windows) Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows Vista ou superior (64 Bits) Processador: Intel Core Duo ou superior Memória RAM: 4 GB Placa de vídeo: compatível com Open GL 3.0 Armazenamento: 1,3 GB de espaço disponível

Broforce - Requisitos mínimos (Mac) Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Mac OS 10.6 Snow Leopard (64 Bits) Mac OS 10.6 Snow Leopard (64 Bits) Processador: Intel Core 2 Duo 2,8 GHz ou superior Intel Core 2 Duo 3,1 GHz ou superior Memória RAM: 8 GB 12 GB Armazenamento: 150 MB de espaço disponível 150 MB de espaço disponível

Broforce - Requisitos mínimos (SteamOS e Linux) Requisitos mínimos Sistema operacional: Ubuntu 12.04 ou superior (64 Bits) Processador: Intel Core Duo ou superior Memória RAM: 8 GB

🎥 5 jogos casuais que você precisa conhecer para curtir no dia a dia