Caçadores de Demônios: conheça sinopse, elenco e trailer de K-drama

A segunda temporada da série Caçadores de Demônios estreou no catálogo da Netflix neste sábado (26). A trama segue um grupo de amigos que, todas as noites, saem em busca de entidades malévolas à solta. Lançada oficialmente em 2020 no canal OCN, a produção sul-coreana é baseada no webtoon de mesmo nome de Jang Yi e conta com direção de Yoo Seon-dong.

Com 12 episódios ao todo, a nova season da produção já tem dois capítulos disponíveis, enquanto os demais serão disponibilizados semanalmente na plataforma. Se você é fã de K-dramas sobrenaturais, confira, a seguir, mais detalhes de Caçadores de Demônios, como sinopse, elenco, repercussão e cronograma de episódios.

Caçadores de Demônios: K-drama sobrenatural acompanha um grupo de amigos encarregados de capturar demônios — Foto: Divulgação/Netflix

Sinopse de Caçadores de Demônios

Na primeira temporada do K-drama sobrenatural, a trama segue um grupo de amigos que, durante o dia, se disfarça trabalhando como funcionários de um restaurante de massas. Só que durante a noite, eles atuam como caçadores de demônios, conhecidos como "Contadores", utilizando suas habilidades especiais com o objetivo de capturar espíritos malignos à solta.

Nesta nova leva de episódios, So Mun e seus amigos enfrentarão novos demônios, ainda mais perigosos e mortais, ao mesmo tempo que tentam lidar com algumas ameaças do passado. Além disso, o enredo também focará mais nos Contadores.

Elenco

Além de Jo Byeong-gyu (Sky Castle) no papel do protagonista So Mun, o elenco de Caçadores de Demônios também conta com os atores Kim Se-jeong (Pretendente Surpresa), Yeom Hye-ran (Mask Girl) e Yu Jun-sang (Alquimia das Almas), que interpretam Do Ha-na, Choo Mae-ok e Ga Mo-tak, respectivamente. Fazem parte ainda Ahn Suk-hwan (Amor Substituto), Lee Sun-bin (Esboço) e Kim Hieora (A Lição).

Caçadores de Demônios: série de suspense e ação é estrelada por Jo Byeong-gyu — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

O desempenho positivo da produção pode ser visto nos agregadores, como o Rotten Tomatoes, onde a nova leva de episódios debutou com 100% de aprovação do público. Já no IMDb, o K-drama tem nota 8,1, com base em 9,2 mil considerações.

Para o jornalista Nathan Sartain, do Ready Steady Cut, o projeto possui "uma história abrangente genuinamente divertida", além de ser "fácil se deixar levar por este mundo de espíritos malignos e contadores". Já Johnny Loftus, do Decider, também elogia a produção, afirmando que "há histórias divertidas espalhadas por Caçadores de Demônios à medida que aprendemos sobre as ligações entre os humanos e os espíritos Yung".

Cronograma de episódios

26/08/2023: Episódios 1 e 2

02/09/2023: Episódio 3

02/09/2023: Episódio 4

09/09/2023: Episódio 5

09/09/2023: Episódio 6

16/09/2023: Episódio 7

16/09/2023: Episódio 8

23/09/2023: Episódio 9

23/09/2023: Episódio 10

30/09/2023: Episódio 11

30/09/2023: Episódio 12

Confira o trailer da 2ª temporada de Caçadores de Demônios:

