Cangaço Novo: conheça sinopse e elenco da série brasileira do Prime Video

Cangaço Novo é a nova série brasileira do Amazon Prime Video . Lançada nesta sexta-feira (18), a produção é dirigida por Fabio Mendonça (Vale dos Esquecidos) e Aly Muritiba (Deserto Particular), e conta a história de Ubaldo (Allan Souza Lima), um bancário morador de São Paulo, que se envolve com uma gangue do sertão cearense ao tomar conhecimento da herança de seu pai biológico. Com oito episódios de uma hora de duração cada, a primeira temporada completa já está disponível.

Com uma primeira temporada de oito episódios, a série mistura drama e ação em sua narrativa, e engrossa o caldo de produções nacionais em que o Amazon Prime Video vêm apostando -- e que engloba títulos como Negociador, Dom, Um Ano Inesquecível e Novela. Para conhecer melhor a produção, que teve uma estreia poderosa no Festival de Cinema de Gramado, sendo a primeira série transmitida no evento, confira abaixo mais informações sobre Cangaço Novo.

A série Cangaço Novo é ambientada em Cratará, uma fictícia cidade do sertão cearense — Foto: Reprodução/IMDb

O enredo de Cangaço Novo

Cangaço Novo segue os passos de Ubaldo, um banqueiro que mora em São Paulo e está precisando de dinheiro para cuidar do pai adotivo doente. O problema, no entanto, ganha um vislumbre de solução quando o protagonista descobre uma herança deixada pelo pai biológico, um homem muito poderoso de Cratará, fictícia cidade do sertão cearense.

No local, Ubaldo é recebido como capitão e “herdeiro do cangaço”, e descobre ter duas irmãs que até então não conhecia: Dinorah (Alice Carvalho), uma assaltante de bancos e única mulher em sua gangue, e Dilvânia (Thainá Duarte), a líder de uma fraternidade que cultua seu pai morto. Uma realidade que, embora mexa com seus valores morais, o leva a assumir o legado deixado, fazendo com que Ubaldo vire chefe de uma quadrilha de bandidos.

É no papel dessa figura de poder, venerada pelo povo de Cratará, que Ubaldo embarca em uma jornada dominada por bandidos, assassinos e policiais corruptos. Um caminho em que descobre mais sobre suas origens e os problemas estruturais do Brasil, mas no qual também assume para alguns o papel de herói e, para outros, o de vilão.

Elenco e produção da série

Além dos protagonistas Allan Souza Lima (Amor Perfeito), Alice Carvalho (Enquanto o Sol se Põe) e Thainá Duarte (Aruanas), Cangaço Novo ainda conta com outras estrelas em seu elenco. Entre eles estão os atores Ricardo Blat (Carandiru), Marcélia Cartaxo (A Hora da Estrela) e Hermila Guedes (O Céu de Suely), que interpretam, respectivamente, os personagens Zeza, Ernesto e Leinneane.

Produzida pela O2 Filmes em parceria com a Amazon Studios, a série tem roteiro de Fernando Garrido, Mariana Bardan, Eduardo Melo, Erez Milgrom e Viviane Pistache.