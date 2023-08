CBLOL 2023: veja equipes classificadas e jogos dos playoffs do 2° Split

A segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) 2023 chegou à sua fase decisiva. Após nove semanas, as seis equipes que seguem na batalha pelo título são paiN Gaming, RED Canids Kalunga, LOUD, INTZ, Fluxo e Vivo Keyd Stars. As sobreviventes disputarão a fase eliminatória entre os dias 11 de agosto e 9 de setembro, lutando pela taça do 2° Split, a premiação de R$ 115 mil e a oportunidade de representar o Brasil no Mundial de LOL 2023, que acontecerá na Coreia do Sul do dia 10 de outubro ao dia 19 de novembro.