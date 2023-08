Clube dos Leitores Assassinos: veja sinopse e elenco do filme de terror

O terror está em alta na Netflix com o filme espanhol O Clube dos Leitores Assassinos , que figura o Top 10 da plataforma. Na trama, um grupo de jovens é perseguido por um palhaço macabro que promete revelar um segredo obscuro deles. No elenco, estão presentes Álvaro Mel (Paraíso), Priscilla Delgado (Julieta) e Veki Velilla (García!).

A produção é cheia de referência a clássicos do terror, como o filme Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado (1997) e It - A Coisa, livro de Stephen King adaptado para os cinemas em 2017. Se você gosta de filmes slasher, veja a seguir mais informações sobre a obra.

Clube dos Leitores Assassinos está entre os mais populares da semana na Netflix; no enredo, um grupo de jovens é perseguido por um palhaço macabro — Foto: Divulgação/Netflix

Sinopse de O Clube dos Leitores Assassinos

Em uma faculdade da Espanha, oito amigos com personalidades bastante diferentes estão unidos por um interesse: os romances de horror. Durante uma aula, o grupo fica indignado com as provocações de um professor, que considera o gênero algo menor dentro da literatura. Eles resolvem pregar uma peça contra o docente, mas a brincadeira acaba em tragédia e eles abafam o caso.

Tempos depois, um usuário divulga na Internet um novo livro de horror que parece expor o segredo dos protagonistas. A cada capítulo lançado, um integrante do grupo morrerá. Agora, eles devem se unir para descobrir quem é o assassino.

Após fazerem uma pegadinha que acaba em tragédia, um grupo de jovens passa a ser perseguido no campus da faculdade — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco e equipe técnica

A equipe de protagonistas é formada por Priscilla Delgado interpretando Virginia, Alvaro Mel no papel de Sebas, Veki Velilla como Angela, Iván Pellicer (Sagrada Família) interpretando Nando, Ane Rot (Elite) dando vida à Sara, Carlos Alcaide (O Internato: Las Cumbres) como Rai, Hamza Zaidi (El Principe) sendo Koldo e María Cerezuela (Maixabel) no papel de Eva.

Entre os atores recorrentes, está o ator Daniel Grao (Perdida) na pele do professor universitário Antonio Cruzado. O longa é dirigido por Carlos Alonso Ojea (Pequeña Silenciosa) e baseado no romance homônimo escrito por Carlos García Miranda, que assina o roteiro da obra.

Filme espanhol possui oito protagonistas, que juntos tentam descobrir quem é o palhaço assassino que os persegue na faculdade — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão entre público e crítica

Até o momento, O Clube ainda não conquistou avaliações o suficiente para pontuar entre os portais Metacritic e Rotten Tomatoes. Neste último site, a votação do público deu ao longa o índice baixo de 36%. Já no IMDb, a nota dos usuários é de 4,7.

Das poucas resenhas sobre o filme, o site Ready Steady Cut deu 3 de 5 estrelas à obra. Na visão da jornalista Amanda Guarragi, O Clube apresenta "um grande conceito com uma história consistente". Por outro lado, Roger Moore, do site Movie Nation, considerou a obra um "Pânico espanhol sem os risos" e decretou que "não há nada de interessante aqui para quem já viu um filme de terror".

Confira o trailer de O Clube de Leitores Assassinos

