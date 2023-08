Adicionar um contato no WhatsApp é possível de diferentes maneiras pelo celular Android , iPhone ( iOS ) ou pelo PC ( WhatsApp Web). Salvar o número de amigos, conhecidos ou estabelecimentos serve para iniciar uma conversa pelo app ou fazer ligações pela primeira vez. Além disso, cadastrar o contato no mensageiro é ideal para identificar pessoas com quem está conversando e não perder nenhuma mensagem importante. É possível fazer isso direto pelo aplicativo, ou usando o QR Code e links. No guia a seguir, saiba como salvar contatos no WhatsApp de oito formas simples.

Saiba como adicionar pessoas no WhatsApp — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O TechTudo reuniu abaixo oito dicas para você aprender como adicionar um contato no WhatsApp de diversas maneiras, seja pelo PC (WhatsApp Web) ou smartphone. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Salvar número na agenda do celular Adicionar um contato no WhatsApp pelo Android Adicionar um contato no WhatsApp pelo iPhone (iOS) Adicionar contato no WhatsApp Web pelo link Adicionar um contato direto pelo WhatsApp Adicionar um contato a partir de um grupo Usar o QR Code para adicionar um contato no WhatsApp Salvar o número a partir da conversa do WhatsApp

1. Salvar número na agenda do celular

Uma das formas mais tradicionais de adicionar um contato no WhatsApp é salvando o número na agenda do celular e acessando a lista de contatos no app. Para fazer isso, basta abrir a agenda do smartphone e adicionar o nome e o número de telefone do contato. Depois, vale tocar em "Salvar" para gravar as informações.

Feito isso, abra o WhatsApp e toque no ícone de conversa, localizado no canto inferior direito da tela. Você pode procurar pelo novo contato tocando na lupa ou deslizando o dedo para baixo na tela até encontrar a pessoa na lista de contatos. Confira o passo a passo detalhado para Android e iPhone (iOS) nos tópicos a seguir.

Adicione o número do contato na sua agenda e, depois, vá até os contatos para encontrar o usuário salvo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

2. Adicionar um contato no WhatsApp pelo Android

O WhatsApp sincroniza os contatos da lista telefônica do seu dispositivo Android. É importante considerar que quando se trata de números com o mesmo código de área que o seu, o aplicativo não exige a inclusão do DDD, o que facilita o reconhecimento automático. Contudo, ao lidar com números de outras regiões, estados ou mesmo de âmbito internacional, é fundamental inserir as informações corretas. Para executar essa ação, siga as etapas a seguir:

Acesse o aplicativo "Contatos" no seu Android, toque na opção "Novo contato" e insira o nome da pessoa; Ao digitar o número de telefone, formate-o da mesma maneira que faria para realizar uma ligação direta, excluindo o código da operadora; Para números dentro da mesma área, por exemplo, se você estiver no Rio de Janeiro (DDD 21), simplesmente insira o número como (21) 91234-5678 ou apenas 91234-5678; Caso seja um número de outra região, inclua o DDD apropriado, como (11) 91234-5678; Para números internacionais, acrescente o código do país correspondente (Brasil: +55, EUA e Canadá: +1, e assim por diante), como, por exemplo: +55 21 91234-5678. Salve o contato, retorne ao WhatsApp e, em seguida, toque no ícone para iniciar uma nova conversa; Clique no ícone de menu localizado no canto superior direito, representado pelos três pontos, e selecione a opção "Atualizar".

Adicionar um contato no WhatsApp pelo Android — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

3. Adicionar um contato no WhatsApp pelo iPhone (iOS)

Para adicionar um novo contato no WhatsApp usando um iPhone, você pode seguir estes passos simples:

Abra o aplicativo WhatsApp no seu iPhone. Na tela principal, toque no ícone de "Nova conversa" localizado no canto superior direito; Escolha a opção "Novo contato" e insira o nome da pessoa que deseja adicionar; Ao adicionar o número de telefone, mantenha o mesmo formato que você usaria para fazer uma ligação direta, sem incluir o código da operadora; Caso você esteja na mesma área do número discado, por exemplo, no Rio de Janeiro (DDD 21), apenas insira o número (21) 91234-5678 ou somente 91234-5678; Se o número pertencer a uma área diferente, insira o DDD do local, como (11) 91234-5678; Para números internacionais, adicione o código do país correspondente (por exemplo, Brasil: +55, EUA e Canadá: +1), como +55 21 91234-5678; Clique em "OK" para confirmar e retorne ao WhatsApp; Pronto! O número da pessoa agora está adicionado à sua lista de contatos no app.

ligação whatsapp business iphone horizontal marca d'água — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

4. Adicionar contato no WhatsApp Web pelo link

Quer saber como adicionar um contato no WhatsApp Web? Também é possível gerar um link do contato para iniciar uma conversa com o usuário pelo WhatsApp Web no PC. Acompanhe o tutorial a seguir:

Com o número em mãos, copie esse endereço eletrônico "api.whatsapp.com/send?phone=SeuNúmero" (sem aspas); Além disso, é necessário substituir o termo "SeuNúmero" pelo código de país e DDD seguido do número do celular da pessoa com quem deseja falar. Confira o exemplo usando DDD do Brasil (55), código de área da capital paulista (11) e o número fictício (123456789): "https://api.whatsapp.com/send?phone=5511123456789"; Após realizar a substituição, basta apertar "Enter" para ser direcionada à página do WhatsApp Web; Para finalizar o procedimento, assinale a opção "Iniciar conversa".

5. Adicionar um contato direto pelo WhatsApp

Adicionar um contato direto no WhatsApp é simples e rápido. Confira a seguir:

O procedimento consiste em abrir o aplicativo e tocar no ícone de conversa, que fica na parte de baixo da tela inicial do mensageiro; Depois, basta tocar em "Novo Contato" para ser direcionado para a agenda do celular; É preciso informar o nome da pessoa e o número de celular e, depois, tocar em "Salvar". Com o número cadastrado no aparelho, aperte na seta no canto superior esquerdo para voltar à tela de busca de contato; De volta ao WhatsApp, basta digitar o nome do contato no local sinalizado por uma lupa e tocar nele para iniciar uma conversa.

O ícone de conversa fica localizado na parte inferior da tela — Foto: Reprodução/Marcela Franco

6. Adicionar um contato a partir de um grupo

Os grupos no WhatsApp reúnem diversos usuários, e é provável que alguns deles não estejam salvos no aplicativo. Quando os contatos não cadastrados em sua agenda mandam mensagens no grupo, o WhatsApp exibe a conversa com o número dos usuários em vez do nome da pessoa.

Nesse caso, basta tocar em cima do número de quem enviou a mensagem;

Depois, clique em "Adicionar aos contatos" para informar o nome do usuário e número de celular.

É possível adicionar um contato no WhatsApp — Foto: Reprodução/Marcela Franco

7. Usar o QR Code para adicionar um contato no WhatsApp

Também é possível adicionar contatos no WhatsApp escaneando o QR Code de um usuário pelo próprio app. Para salvar o número dessa forma, é preciso que a pessoa compartilhe o código com você.

O procedimento consiste em pressionar o ícone de conversa, localizado no canto inferior direito da lista de mensagens; Toque no símbolo do QR Code, que fica ao lado de "Novo Contato". Depois, clique em "Escanear Código" e aponte a câmera do celular para a imagem do código que o usuário compartilhou com você. Após realizar a leitura, o número de telefone será exibido na tela; Em seguida, basta tocar em "Adicionar aos contatos"; O nome do contato também é exibido na tela, então para finalizar basta tocar em "Salvar".

Código QR fica localizado ao lado de "Novo Contato" — Foto: Reprodução/Marcela Franco

8. Salvar o número a partir da conversa do WhatsApp

Mesmo que o número de uma pessoa não esteja salvo no WhatsApp, o usuário em questão pode enviar uma mensagem para você. Quando isso acontece, é possível adicionar o contato a partir da lista de conversas.

Nesse caso, pressione sobre o contato que deseja salvar no mensageiro até o app exibir o símbolo de "check" em cima da foto do usuário; Depois, toque nos três pontos localizado na parte de cima da tela; Em seguida, toque em "Adicionar aos contatos". Siga as instruções da tela para nomear o contato; Após adicionar o nome da pessoa, toque em "Salvar".