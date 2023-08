Baixar o WhatsApp nos mais diversos dispositivos permite que você se comunique com seus amigos, familiares e clientes com mais facilidade e rapidez. É possível fazer o download do aplicativo de mensagens no PC ou notebook, em versão para Windows e macOS . Nos celulares, o mensageiro está disponível para instalação na Google Play Store e App Store .

Seguir as instruções de instalação das lojas oficiais é essencial para que seu aparelho não seja exposto a falhas de segurança, malware e incompatibilidade. Continue a leitura e veja o passo a passo para baixar, instalar ou desinstalar o WhatsApp no computador (Windows e macOS), ou smartphone Android e iPhone (iOS).

Como baixar WhatsApp no PC ou notebook Windows, macOS, iPhone e Android — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O TechTudo reuniu abaixo oito dicas sobre como fazer download do WhatsApp em diversas plataformas, além de como desinstalar o app e mais. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como baixar o WhatsApp no iPhone Como baixar o WhatsApp no PC ou notebook Windows Como baixar o WhatsApp no macOS Como baixar o WhatsApp no Android Como baixar WhatsApp Business no PC Como baixar WhatsApp no Apple Watch Como baixar o WhatsApp sem Google Play Store Como desinstalar o WhatsApp

1. Como baixar o WhatsApp no iPhone

Para fazer o download do WhatsApp no iPhone, realize as seguintes etapas:

Passo 1. Pela seção de download do WhatsApp no TechTudo, clique na versão iOS e confirme em "Baixar". Você será redirecionado para App Store e, na página do "WhatsApp Messenger", toque em "OBTER";

Digite "WhatsApp" na barra de pesquisa para continuar o procedimento — Foto: Reprodução/ Marcela Franco

Passo 2. Com o download concluído, toque em "ABRIR";

Pronto! Você já pode usar o WhatsApp para conversar com amigos e contatos — Foto: Reprodução/ Marcela Franco

Passo 3. Aceite os Termos de Serviço para aparecer a próxima tela e, em seguida, confirme seu número de telefone;

Passo 4. Você pode fazer um backup de seu histórico de conversa, caso ele esteja disponível. Saiba como restaurar backup do WhatsApp e veja como recuperar conversas do app;

Passo 5. Insira seu nome e, se desejar, escolha uma foto de perfil. Pronto! O WhatsApp estará apto para seu usado no seu iPhone.

2. Como baixar o WhatsApp no PC ou notebook Windows

Você pode usar o mensageiro no computador sem precisar acessar o WhatsApp Web. Para isso, basta baixar o software do WhatsApp pela Microsoft Store ou pela página de download do aplicativo no navegador. Após a instalação, a plataforma de conversas fica disponível como um programa do sistema operacional. Vale citar que o WhatsApp só funciona no desktop Windows 10 ou posterior. Para baixar o programa no seu PC, siga o tutorial abaixo:

Acesse a página do WhatsApp no TechTudo, clique em Windows e, depois, em "Baixar; Você será redirecionado para a Microsoft App Store; Clique em "Obter o aplicativo da Store"; Faça o download do arquivo e siga as instruções de instalação.

Ou ainda:

Passo 1. Acesse a página de download do WhatsApp (https://www.whatsapp.com/download/) no navegador e clique em "Baixe da Microsoft";

Passo 2. Faça o download do arquivo e abra em .exe ou .dmg;";

Página para baixar WhatsApp no Windows — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 3. Em seguida, aparecerá uma janela da Microsoft Store e você deverá clicar em "Adquirir";

Tela da Microsoft Store para adquirir o WhatsApp no PC — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 4. Com o download concluído, clique em "Abrir";

Passo 5. Na tela de boas-vindas do mensageiro, toque em "Começar" para conectar o aplicativo com seu número de telefone;

Tela de boas-vindas do WhatsApp no Windows 10 — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 6. Siga as instruções para configurar o WhatsApp no computador;

Instruções para configurar o WhatsApp no PC — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 7. Abra o WhatsApp no seu celular > Em "Aparelhos conectados", clique em "Conectar um aparelho"> Aponte a câmera para o QR Code do aplicativo no computador. Pronto! O WhatsApp já pode ser usado no PC.

3. Como baixar o WhatsApp no macOS

Para fazer o download do WhatsApp no MacBook ou iMac pela App Store, acompanhe o passo a passo abaixo:

Abra a App Store e pesquise pelo WhatsApp Desktop; Ao achar o aplicativo, clique nele e toque em "OBTER"; Após o download, selecione "ABRIR"; Com o aplicativo aberto, siga as instruções de sincronização com seu celular; Abra o aplicativo no iPhone e clique nos três pontinhos do canto superior direito para acessar "Aparelhos conectados"; Clique em "Conectar um aparelho" e leia o código QR do computador pela câmera do celular. Espere sincronizar os aparelhos e pronto: você já pode usar o WhatsApp no macOS.

Uma segunda opção para baixar o WhatsApp no macOS seria:

Passo 1. Acesse a página de download do WhatsApp (https://www.whatsapp.com/download) em seu navegador e, na opção para computador Mac (macOS 10.11 ou posterior), clique em "Baixar";

Página na web para baixar o WhatsApp no macOS — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 2. Após download, abra o arquivo .exe ou .dmg , siga as instruções de instalação e sincronize os aparelhos com a leitura do código QR pela câmera do iPhone (iOS).

4. Como baixar o WhatsApp no Android

Baixar o WhatsApp em um telefone com Android é simples! Siga as etapas:

Passo 1. Acesse a pagina do WhatsApp no TechTudo Downloads, clique em "Android" e, depois, em "Baixar". Ou, então, abra o Google Play Store e pesquise pelo WhatsApp Messenger;

Passo 2. Clique em "Instalar" e, após a instalação e verificação de segurança, toque em "Abrir";

Caminho para instalar o WhatsApp no Android — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 3. Na tela de boas-vindas, escolha o idioma. Aceite os Termos de Serviço para continuar;

Primeiras etapas para abrir o WhatsApp no Android — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 4. Insira seu número de telefone e clique em "Avançar";

Passo 5. Clique em "OK" para confirmar seu número;

Passo 6. Chegará um código de seis dígitos por SMS e ele será preenchido automaticamente (caso não chegue, solicite um novo código);

Etapas para inserir e confirmar o número de telefone do WhatsApp no Android — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 7. Toque em "Continuar" na tela de "Contatos e arquivos de mídia";

Passo 8. Clique em "Permitir" nas mensagens: "Permitir que o app WhatsApp acesse seus contatos?" e "Permitir que o WhatsApp acesse fotos e mídia no seu dispositivo?";

Etapas para conceder permissão de arquivos de mídia e contatos no WhatsApp pelo Android — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 9. Se estiver disponível, faça com backup no Google Drive para restaurar conversas antigas;

Passo 10. Em "Dados de perfil", digite seu nome e escolha uma foto;

Passo 11. Clique no check no canto superior direito e você já pode usar o WhatsApp no Android.

5. Como baixar WhatsApp Business no PC

WhatsApp Business possui estratégias específicas para conquistar novos clientes — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Para utilizar o WhatsApp Business no PC, você deve:

Baixar o WhatsApp para Desktop ou acessar o WhatsApp Web (https://web.whatsapp.com/); Pelo celular, acesse sua conta comercial do aplicativo e clique nos três pontos do canto superior direito; Para conectar a conta no computador, vá em "Aparelhos conectados" e clique em "Conectar um aparelho"; Leia o QR Code da tela do PC pela câmera do celular. Pronto! O seu WhatsApp Business estará conectado no PC.

6. Como baixar WhatsApp no Apple Watch

Para fazer download do WhatsApp e outros apps da App Store no Apple Watch, siga o tutorial a seguir:

Pressione a roda lateral, conhecida como Digital Crown (Coroa Digital), para ver a tela de início e toque na App Store; Em "Buscar", digite ou procure por voz pelo WhatsApp; Clique no app e, depois, em "Obter"; Quando solicitado, clique duas vezes no botão lateral abaixo da Digital Crown para baixar e instalar o app.

Para baixar aplicativos usando o iPhone emparelhado com o Apple Watch:

Abra o app Watch no iPhone; Toque em "Meu Relógio"; Role até encontrar o WhatsApp; Clique em "INSTALAR".

Como baixar WhatsApp no Apple Watch — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

7. Como baixar o WhatsApp sem Google Play Store

É possível instalar o WhatsApp sem utilizar a Play Store, por meio do arquivo .apk e outras lojas alternativas – veja como fazer download do WhatsApp via apk. Contudo, esses métodos não-oficiais de instalação podem trazer riscos de segurança e integridade ao aparelho, visto que essas versões são adulteradas e podem conter brechas para roubo de informações pessoais, dados bancários, mensagens e outros dados sensíveis.

Além disso, a Google Play Store e a App Store são as únicas plataformas mobile que, de fato, conseguem lançar atualizações para seu aplicativo. Portanto, seu WhatsApp pode ficar desatualizado caso seja baixado por serviços não reconhecidos pela empresa.

Por fim, baixar o WhatsApp em lojas não-oficiais pode violar os termos de serviço, acarretando em consequências legais e bloqueio do acesso ao app. WhatsApp banido? Veja 7 coisas que podem fazer você perder seu perfil.

Como baixar o WhatsApp sem Google Play Store — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

8. Como desinstalar o WhatsApp

Antes de desinstalar o WhatsApp, é recomendado que você guarde seus dados do app – veja como fazer backup do WhatsApp no Android, iPhone (iOS) e PC. Feito isso, siga os passos para remover o aplicativo no Android:

Acesse as Configurações do aparelho; Vá em "Apps e Notificações" > "WhatsApp" > "Desinstalar" .

Para desinstalar no iPhone:

Toque e segure o ícone do WhatsApp na tela inicial até que ele comece a tremer; Clique no "X" no canto do ícone do WhatsApp; Clique em "Apagar" para deletar o aplicativo e seus dados.

Para remover do computador:

Vá em Iniciar e procure pelo aplicativo do WhatsApp; Clique com o botão direito em cima do software; Clique em "Desinstalar".

