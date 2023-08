Bloquear WhatsApp roubado em caso de perda ou roubo do celular é fundamental, pois o aplicativo continua funcionando mesmo depois que o usuário entra em contato com a operadora para bloquear o chip. Isso acontece porque o mensageiro pode se conectar por meio de redes de Internet Wi-Fi.

Como bloquear WhatsApp roubado — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

1. Como bloquear WhatsApp roubado

No passo a passo a seguir, saiba o que fazer se o seu celular for roubado ou furtado para seu WhatsApp não continuar em risco:

Passo 2. Envie um e-mail para o endereço support@whatsapp.com ou support@support.whatsapp.com informando seu número de celular e formalizando o pedido para desativar sua conta. Informe seu número da seguinte maneira no e-mail: +55 (Código DDI Brasil) + (Código de área/cidade) + (Seu número). Por exemplo: +55 11 91234-5678.

Enviando um email para o WhatsApp — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 3. Complete o campo do assunto com a frase "Perdido/roubado: desative a minha conta". Certifique-se de que o assunto indique claramente ao suporte do WhatsApp que esta mensagem é uma solicitação de bloqueio de conta devido a uma situação de emergência relacionada a perda ou roubo;

Passo 4. Clique no botão para enviar o e-mail. Uma vez enviado, aguarde que o WhatsApp entre em contato para validar os detalhes e prosseguir com o processo de assistência.

Pronto! Agora seu WhatsApp será bloqueado e seus dados e mensagens pessoais ficarão preservados. O serviço de suporte do WhatsApp responde mensagens em português, porém não informa um prazo para que o serviço seja bloqueado após o envio do e-mail. O bloqueio definitivo só acontece quando o usuário solicita o cancelamento após suspender o chip.

O que acontece quando o WhatsApp é desativado? — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

2. O que acontece quando o WhatsApp é desativado?

Quando uma conta do WhatsApp é desativada, há a possibilidade de reativá-la durante um período de 30 dias. Se esse prazo expirar, a conta será permanentemente excluída, resultando na perda irrecuperável de dados. Durante esse período, algumas funcionalidades permanecem operacionais:

As pessoas que estão em sua lista de contatos têm a possibilidade de visualizar as informações do seu perfil e começar a conversar com você;

As mensagens enviadas para você permanecerão aguardando por um período de 30 dias. Se você optar por reativar a sua conta antes do período de exclusão, todas as mensagens pendentes serão entregues a você.

Ou seja, ter uma conta desativada não significa que seu perfil foi completamente apagado. Isso porque seu nome ainda vai aparecer na lista de “Favoritos” e na área “Selecionar contatos” do WhatsApp dos seus amigos. Sendo assim, vale dizer que seus contatos podem enviar mensagens para você, e que os conteúdos permanecem pendentes por até 30 dias.

Vale ressaltar que, se você estiver considerando desativar sua conta do WhatsApp devido ao roubo do celular, a empresa também sugere que você solicite o bloqueio do chip junto à operadora. Essa medida ajuda a evitar que criminosos utilizem seu número para atividades fraudulentas ou reativem o WhatsApp indevidamente. Como saber se o WhatsApp foi clonado? Descubra com estas dicas.

3. Como recuperar o acesso ao WhatsApp

Se você desativou o WhatsApp e bloqueou o chip junto à operadora, o processo de recuperação do acesso ao aplicativo pode ser um pouco mais complexo. Siga estas etapas:

Desbloqueio do chip na operadora:

Entre em contato com a sua operadora de telefonia móvel e solicite o desbloqueio do chip que foi bloqueado. Geralmente, isso envolve fornecer informações de identificação e comprovar que você é o proprietário da conta.

Reativação do WhatsApp:

Após o desbloqueio do chip, instale novamente o WhatsApp em seu dispositivo;

Abra o app e siga as instruções para reativar sua conta;

Insira o número de telefone associado à conta do WhatsApp que você desativou;

Você receberá um código de verificação via SMS. Insira esse código para verificar o número;

Dependendo da situação, o WhatsApp pode detectar que a conta foi desativada recentemente e oferecerá a opção de restaurar as conversas e mídias a partir de um backup – saiba como fazer backup do WhatsApp.

Restaurando o último backup encontrado após reinstalar o WhatsApp — Foto: Reprodução/Gabriel Santos

Caso o número tenha sido trocado: