Como colocar legendas no Capcut? Veja guia completo sobre função do app

Colocar legendas no Capcut é um procedimento simples, que pode ser feito de várias formas no aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ). Isso porque o editor permite tanto inserir o texto de forma manual quanto usar uma ferramenta para transcrever o áudio do vídeo automaticamente, com textos adicionados no ponto exato da gravação.

Caso queira, o usuário ainda pode editar a aparência das legendas, como ao mudar cores, fontes, adicionar bordas, animações e adesivos. Por isso, confira, a seguir, todas as formas de como colocar legenda no Capcut.

Como adicionar legenda no Capcut? Aprenda várias formas de adicionar subtítulos nos seus vídeos; procedimento pode ser feito manualmente ou por ferramenta automática — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Como colocar legendas no Capcut? Confira o guia!

Existem duas formas de colocar legendas no Capcut: ao adicionar o texto manualmente ao longo do vídeo, ou ao usar a função de Legendas automáticas, que reconhece o áudio do conteúdo e o transforma em texto. Mas, para além da adição dos subtítulos, também pode ser interessante saber como editá-los e removê-los — afinal, você pode precisar em algum momento.

Por isso, o TechTudo traz quatro tutoriais para você poder dominar a função de legendas do aplicativo de edição para celulares Android e iPhone (iOS). Confira abaixo:

Como colocar legendas automáticas no CapCut Como colocar legendas manualmente no Capcut Como editar legenda no Capcut Como tirar legenda de video no Capcut

1. Como colocar legendas automáticas no CapCut

Passo 1. Abra o Capcut e toque em “Novo projeto”. Então, selecione o vídeo na sua galeria e pressione “Adicionar”;

Selecionando um vídeo para editar no Capcut e adicionar legendas automáticas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Toque na opção “Texto”, no menu inferior. Depois, selecione “Legendas automáticas”;

Capcut possui ferramenta que cria legendas automáticas nos vídeos; saiba como adicionar — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Marque a opção “Som original”, mantenha o idioma em Português, se quiser, e confirme em “Continuar”. O app reconhecerá os textos falados no vídeo e adicionará as legendas automaticamente às imagens;

Como colocar legendas no Capcut? App cria legendas automáticas imediatamente; se você usar Capcut Pro, também pode adicionar legendas bilíngues nessa seção — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Selecione uma legenda na linha de edição e toque no ícone de lápis para editá-la. Você também pode editar o texto, caso haja algum erro;

É possível editar a legenda criada pelo Capcut para corrigir possíveis erros — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. No menu inferior, toque em “Estilo”, “Efeitos”, “Balão” e "Animação" para editar a aparência das legendas no vídeo;

Capcut tem várias opções para mudar aparência das legendas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Ao final das edições, toque no ícone de compartilhamento, localizado no canto superior direito, para baixar o vídeo imediatamente no celular. Você também pode compartilhar o arquivo diretamente nas redes sociais, como TikTok e Instagram.

Vídeo do Capcut pode ser baixado ou compartilhado pelas redes sociais — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto! Agora que você já sabe como fazer video no Capcut com legenda automática, aproveite para criar novos conteúdos legendados de maneira fácil e rápida.

2. Como colocar legendas manualmente no Capcut

Também é possível adicionar legendas no Capcut manualmente. Apesar de ser mais complicado, o método permite que usuários evitem erros e personalizem o texto melhor. Confira abaixo como fazer isso:

Passo 1. Abra o aplicativo do Capcut e toque em "Novo projeto". Então, escolha na galeria o vídeo que deseja legendar;

Como fazer legenda no Capcut manualmente? Primeiro, importe o vídeo para o aplicativo de edição; ação também serve para ter como colocar legenda de música no Capcut — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Agora, vá até a barra inferior do app e toque em "Texto". Em seguida, pressione em "Adicionar texto" para incluir uma camada. Então, insira o texto que quiser e, ao terminar, toque em "✓".

Para colocar legenda no Capcut, você deve adicionar camadas de texto ao longo do vídeo e sincronizar com o áudio ao arrastar pela linha do tempo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Agora, toque na camada laranja e arraste pela linha do tempo para posicionar a legenda no vídeo da maneira como quiser. Nas bordas brancas que serão exibidas, você também pode aumentar ou diminuir o tamanho da legenda, bem como definir em que lugar da tela ela ficará. Uma boa dica é trabalhar com pequenos frames, de forma que será mais fácil de acompanhar os subtítulos. Depois, repita o processo ao longo de todo o vídeo;

Aprenda como colocar legenda no video do Capcut de forma manual; opção é mais complicada, mas ajuda a evitar erros e permite mais personalizações — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 4. Vá em "Estilo" para definir fonte e aparência da legenda. Caso queira, você também pode inserir "Efeitos" e "Animação" para personalizar ainda mais as camadas de texto. Ao fim, toque novamente em "✓". Agora, basta exportar o vídeo.

Depois de colocar legenda em video do Capcut, lembre-se de adicionar um estilo e efeito; opção também permite fazer legenda animada — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Pronto! Já que sabe como pôr legenda no capcut, aproveite para editar seus vídeos e depois compartilhar com seus amigos nas redes sociais.

3. Como editar legenda no Capcut

Se por algum motivo precisar editar as legendas novamente no Capcut — como ao perceber um erro após exportar o vídeo —, não se preocupe. Mesmo depois de finalizar a edição, o projeto continua salvo no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS), de forma que você pode voltar a fazer alterações. Assim, para editar as legendas outra vez, siga os passos abaixo:

Passo 1. Abra o aplicativo do Capcut e, na página inicial, procure pelo projeto do vídeo que deseja fazer edições na legenda. Se a produção tiver sido feita recentemente, aparecerá entre as primeiras opções;

Depois de aprender como colocar legenda no Capcut, é importante que o usuário também saiba como editá-la; processo serve para remover erros — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Na barra inferior do app, toque em "Texto". Após fazer isso, as legendas para edição já serão exibidas. Então, arraste a linha do tempo do vídeo até encontrar o trecho que precisa ser modificado;

Como editar texto de legenda no Capcut? Procedimento é útil depois de descobrir como botar legenda no aplicativo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Quando encontrá-lo, aperte sobre ele e aguarde até a área de texto ser exibida. Então, arrume a frase da maneira como achar pertinente e, ao fim, toque no símbolo de "✓";

A legenda do video no Capcut pode ser editada facilmente se você mantiver o projeto salvo no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 4. Para terminar, exporte o vídeo normalmente ao tocar o ícone localizado no canto superior direito.

Depois de aprender como colocar e editar legenda em video no Capcut, você já pode exportar o seu vídeo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Pronto! Agora você já sabe como alterar legendas no Capcut. Aproveite e conserte erros de legendas que só percebeu depois que exportou o vídeo.

4. Como tirar legenda de video no Capcut

Para tirar a legenda de um vídeo no Capcut, você vai precisar ter o projeto salvo no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Caso contrário, não será possível remover os subtítulos de maneira tão fácil. Se, por exemplo, quiser remover as legendas de um vídeo que salvou da internet, o ideal é ampliar a proporção do vídeo até que as legendas sumam da tela.

Outra possibilidade para esconder as legendas é adicionar um adesivo por cima delas e colocar outra trilha de subtítulos — como para inserir uma tradução. Já se quiser remover a legenda que você mesmo inseriu em um vídeo pelo Capcut, basta seguir os seguintes passos:

Passo 1. Abra o aplicativo do Capcut e, na página inicial, procure pelo projeto do vídeo que deseja remover a legenda. Se a produção tiver sido feita recentemente, aparecerá entre as primeiras opções;

Além de saber como colocar legenda em video no Capcut, usuários também devem saber como removê-las, caso necessário — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Na barra inferior do app, toque em "Texto". Após fazer isso, as legendas já serão exibidas. Então, arraste a linha do tempo e aperte sobre uma camada de texto por vez. Quando ela estiver selecionada, toque no ícone de lixeira;

Como remover legendas do Capcut? Ação só pode ser feita se tiver o projeto original salvo no app. Caso contrário, será preciso recorrer a truques — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Repita o processo até que todos os textos sejam removidos do vídeo. Por fim, certifique-se de que não sobrou nenhum deles e, em seguida, exporte o vídeo.

Para excluir legendas no Capcut, usuário deve remover uma camada de texto por vez — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Pronto! Agora você já sabe como remover a legenda de um vídeo do Capcut.

Principais dúvidas sobre legendas no Capcut

Posso tirar um erro da legenda mesmo após terminar a edição no Capcut ? Sim, desde que você mantenha o projeto de edição salvo no aplicativo. Para saber como fazer isso, confira o item 3 da matéria do TechTudo ;

Sim, desde que você mantenha o projeto de edição salvo no aplicativo. Para saber como fazer isso, confira o item da matéria do ; Legenda não está em português no Capcut , como resolver? Ao gerar legendas automáticas no Capcut, você pode selecionar um idioma na seção "Origem do Som". Basta tocar em cima do idioma que é exibido e selecionar o correto na listagem apresentada. Lembre-se, no entanto, que as legendas feitas pelo app são baseadas no áudio do vídeo, então o idioma escolhido deve condizer com o que é realmente falado (ou seja, não dá para fazer uma tradução automática);

Ao gerar legendas automáticas no Capcut, você pode selecionar um idioma na seção "Origem do Som". Basta tocar em cima do idioma que é exibido e selecionar o correto na listagem apresentada. Lembre-se, no entanto, que as legendas feitas pelo app são baseadas no áudio do vídeo, então o idioma escolhido deve condizer com o que é realmente falado (ou seja, não dá para fazer uma tradução automática); Como gerar legendas traduzidas? Para gerar legendas traduzidas, o ideal é que você o faça manualmente. No entanto, na parte de legendas automáticas do Capcut, existe uma função que permite criar legendas bilíngues. Para isso, no entanto, você precisa ser usuário Pro do Capcut;

Para gerar legendas traduzidas, o ideal é que você o faça manualmente. No entanto, na parte de legendas automáticas do Capcut, existe uma função que permite criar legendas bilíngues. Para isso, no entanto, você precisa ser usuário Pro do Capcut; Tem como remover o encerramento do CapCut do vídeo? Sim! Para isso, basta ir até a camada de encerramento do Capcut, tocar sobre ela e apertar no ícone de lixeira.

