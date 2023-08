Como denunciar um site falso ou enganoso? Confira dicas neste guia

É possível denunciar um site falso ou enganoso através de diferentes formas. É importante ter atenção ao visitar sites, porque uma página aparentemente inofensiva pode apresentar grandes riscos para quem o acessa, seja aplicando golpes, roubando informações ou infectando o dispositivo com vírus. Para se precaver, é importante que o usuário preste atenção aos sinais que podem ajudá-lo a reconhecer uma página fraudulenta e saber como denunciá-la. Dessa forma, é possível se proteger dos perigos que esses sites representam e colaborar para que a internet se torne mais segura. Veja como denunciar um site falso ou enganoso no guia do TechTudo .

Sites fraudulentos podem roubar seus dados e aplicar golpes. Saiba como denunciar — Foto: Foto: Reprodução/Unsplash/Nathana Rebouças

Como denunciar um site falso ou enganoso? Confira o guia!

Golpe no WhatsApp usa site falso com o nome da loja O Boticário — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

1. O que é um site falso ou enganoso?

Um site falso ou fraudulento é criado com a única função de enganar os usuários que o acessam, seja aplicando golpes de forma direta ou infectando dispositivos com malwares que roubam informações privadas. Por isso, é importante estar ciente dos riscos de navegar por páginas desconhecidas e duvidosas. Afinal, em alguns casos, basta apenas um clique para entrar em uma furada.

Os sites falsos estão ficando cada vez mais convincentes, e os criminosos usam diversas táticas para atrair as vítimas. Uma estratégia bastante comum é criar uma loja online falsa com preços atrativos ou promoções aparentemente imperdíveis. Muitas vezes, inclusive, estas páginas são quase idênticas a de e-commerces famosos, como Magazine Luiza, Americanas ou Amazon. Assim, o usuário acredita estar fazendo a compra em uma loja legítima, mas acaba caindo em um golpe.

Os sites falsos simulam páginas reais — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Outro truque bastante comum é oferecer brindes, afirmar que o usuário ganhou um presente ou qualquer outra bonificação que atraia o interesse da pessoa. Junto com a mensagem, os cibercriminosos enviam um link malicioso e pedem que a vítima acesse o site para receber seu prêmio. Assim que a pessoa clica no link, um malware é instalado no dispositivo, que pode ser usado para roubar dados pessoais, bancários e senhas.

2. Quais são os perigos de um site falso?

Os principais perigos de um site falso são ter seus dados sigilosos roubados e ser lesado financeiramente. No caso de fazer uma compra em uma loja falsa, por exemplo, além do prejuízo de pagar por um produto que não existe, ainda há a possibilidade de ter o cartão de crédito clonado ou outros dados bancários roubados, causando um rombo financeiro ainda maior.

Já no caso dos links fraudulentos que instalam malware no dispositivo de quem os acessa, os riscos são inúmeros. Afinal, existem vários tipos de softwares maliciosos que podem comprometer a segurança do usuário, desde aplicativos espiões que monitoram o comportamento online e roubam dados, os que permitem que o dispositivo seja invadido por hackers ou até mesmo os que “sequestram” o sistema, exigindo um resgate para voltar a permitir que o usuário o acesse.

3. O que é phishing?

O phishing é um dos golpes mais comuns praticados por cibercriminosos. O principal objetivo é roubar dados sigilosos das vítimas, como senhas de bancos, números de documentos ou informações de cartões de crédito. Em geral, os golpistas se passam por instituições legítimas para enganar as vítimas, seja criando sites falsos similares a de e-commerces famosos ou enviando mensagens fingindo ser um banco verdadeiro.

Site falso oferecia ingresso para Copa do Mundo, mas é vírus — Foto: Divulgação/Kaspersky

O termo “phishing” faz referência à palavra inglesa “fishing”, que significa “pescar” e é exatamente o que os golpistas fazem com as vítimas. Primeiro jogam uma “isca”, seja enviando mensagens (via sms ou e-mail) alarmantes ou anunciando promoções relâmpago imperdíveis, criando assim uma sensação de urgência para que a vítima aja por impulso.

Em seguida, pedem que a pessoa pratique ação, que pode ser clicar em um link malicioso, se cadastrar em um site, inserir os dados bancários e etc. Assim, os criminosos tomam posse de informações confidenciais.

4. Como reconhecer um site falso? Quais cuidados precisam ser tomados

O primeiro passo é desconfiar de tudo. Anúncios de produtos muito abaixo do preço de mercado, mensagens informando que você ganhou um prêmio em uma promoção que nem se inscreveu ou qualquer link que pareça suspeito devem ser evitados. Vale lembrar também que as instituições financeiras nunca enviam SMS, e-mails ou WhatsApp com links solicitando seus dados. Caso receba uma mensagem alarmante, entre em contato com o banco através dos canais oficiais ou pelo aplicativo. Nunca clique num link ou insira informações sigilosas.

Além disso, sites falsos possuem algumas características particulares que podem ser identificadas como, por exemplo, a URL. Mesmo que o site esteja usando um layout idêntico a um e-commerce conhecido, a url será diferente. Verifique sempre se a página é a oficial antes de realizar uma compra. Caso a loja online não seja tão famosa, busque por avaliações no Reclame Aqui ou nas redes sociais.

O Viagogo é considerado ruim pela maiorida dos usuários do reclame Aqui que avaliaram a empresa — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Outros detalhes podem indicar que o site é fraudulento. Procure por problemas no layout, veja se existem erros gramaticais ou imagens “quebradas”. Páginas legítimas também costumam possuir um espaço dedicado às informações de contato, link para as redes sociais e informações institucionais.

Por fim, para se manter seguro, é importante que seus dispositivos, seja smartphone ou computador, possuam um antivírus atualizado. No geral, até mesmo as versões gratuitas desses programas conseguem proteger os equipamentos de spywares, trojans e outros tipos de malwares.

Ameaça de site falso neutralizada pelo Antivírus — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

5. Como denunciar um site?

É possível denunciar um site fraudulento através do Portal do Consumidor do Gov.br. Para isso, siga estes passos:

Passo 1. Acesse o Protal do Consumidor pelo link (https://consumidor.gov.br);

Passo 2. No campo de pesquisa, busque o nome da empresa que deseja denunciar;

Passo 3. Entre na página da empresa e clique em “fazer uma reclamação”;

Passo 4. Em seguida, será necessário fazer login na conta Gov.br;

Passo 5. Preencha os campos do relatório explicando o motivo da reclamação;

Passo 6. Caso possível, anexe imagens para ilustrar a denúncia.

Fazendo denúncia pelo Gov.br — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Também é possível denunciar um site falso ou que tenha conteúdo impróprio através de uma extensão criada pelo Google. Para isso, siga os passo:

Passo 1. Acesse Chrome Web Store e procure pela extensão Suspicious Site Reporter;

Passo 2. Selecione a extensão e clique em “usar no Chrome”;

Passo 3. Clique em “Adicionar extensão” para confirmar a instalação;

Passo 4. Acesse o site que deseja denunciar;

Passo 5. Clique no símbolo do Suspicious Site Reporter, representado por uma bandeira;

Passo 6. Por fim, clique em “Send Report”.

Reportando um site pela extensão Suspicious Site Reporter — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

6. Como denunciar um site falso por phishing?

O Google possui uma ferramenta específica para denunciar sites que praticam phishing, ou seja, que foram criados para roubar dados sigilosos do usuário. Para isso, basta seguir o passo a passo:

Passo 1. Acesse o site Safe Browsing (https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/);

Passo 2. Cole a url do site fraudulento no local indicado;

Passo 3. Caso deseje, de mais detalhes sobre o motivo da denúncia;

Passo 4. Clique em “Não sou um robô”;

Passo 5. Aperte em “enviar denúncia”.

Denunciando um site falso por phishing — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

